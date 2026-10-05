Xem trận tranh hạng 3 Việt Nam vs Malaysia ở đâu, khi nào?

Dù chỉ là trận tranh hạng Ba tại FIFA ASEAN Cup 2026, nhưng màn tái đấu giữa Việt Nam và Malaysia lúc 16h00 hôm nay không khác gì một trận “chung kết” như lời HLV Kim Sang-sik thừa nhận. Người hâm mộ có thể đón xem trận đấu nảy lửa này trên các nền tảng của FPT Play, TV360 và báo Tiền Phong.

Áp lực bảo vệ vị thế của nhà đương kim vô địch khu vực đè nặng lên vai “Những chiến binh Sao Vàng”, trong khi bên kia chiến tuyến, khát khao chấm dứt chuỗi trận không thắng nối dài cùng duyên nợ sau lùm xùm “nhập tịch lậu” càng thổi bùng ngọn lửa phục thù của đối thủ. Sự đối nghịch về tâm lý lẫn hoàn cảnh trước giờ bóng lăn biến cuộc đối đầu này thành một bài toán cân não cho hai bên.

Với đội tuyển áo đỏ, lo lắng của giới mộ điệu Việt Nam hoàn toàn có cơ sở khi chứng kiến bước chuyển mình vũ bão từ phía “Hổ Malaya”. Dưới thời HLV Tan Cheng Hoe, Malaysia đang trình diễn một bộ mặt giàu năng lượng và sức công phá hủy diệt. Sau màn thị uy trước Bangladesh, họ đã nghiền nát Singapore với tỷ số 6-0, chiến thắng đậm nhất trong hơn nửa thế kỷ giữa hai nền bóng đá.

Ấn tượng hơn cả là màn chia điểm trong thế trận lấn lướt toàn diện ngay tại “chảo lửa” Gelora Bung Karno trước một Indonesia sở hữu dàn sao gốc Âu thiện chiến. Dù bộ khung vẫn xoay quanh những cựu binh quen mặt như Dion Cools, Hidalgo, Wilkin hay Tierney, Malaysia giờ đây nguy hiểm hơn bội phần nhờ sự xuất hiện của tân binh Bergson.

Chân sút nhập tịch này đang chứng minh đẳng cấp của một “cỗ máy săn bàn” thượng hạng với 4 pha lập công tại giải, sở hữu sức càn lướt gợi nhớ hình ảnh đỉnh cao của Xuân Son. Hỗ trợ cho anh là Aiman, Hidalgo vốn là những nhân tố rất biết cách gây đột biến.

Sự vắng mặt của Xuân Son khiến Việt Nam gặp khó

Nghịch lý thay, giữa lúc đối phương thăng hoa, đội tuyển Việt Nam lại bước vào trận quyết đấu trong tình cảnh sứt mẻ lực lượng nghiêm trọng. Cơn bão chấn thương liên tiếp càn quét khiến HLV Kim Sang-sik phải lao tâm khổ tứ xoay tua đội hình nhằm khỏa lấp sự sa sút thể lực của các học trò.

Ông đã mất Xuân Son, Gia Hưng... Nỗi bất an càng nhân lên gấp bội khi trụ cột hàng thủ Bùi Hoàng Việt Anh vừa phải tập tễnh rời sân ở trận gặp Pakistan rồi mới nhất, Hoàng Hên và Đình Bắc phải tập riêng. Nếu mất đi những quân bài phòng ngự then chốt, hệ thống chiến thuật của Việt Nam chắc chắn sẽ phải hứng chịu áp lực nghẹt thở trước hỏa lực biên và khả năng càn lướt từ đối thủ.

Điểm tựa lớn nhất để thầy trò ông Kim bấu víu lúc này chính là bản lĩnh và ưu thế áp đảo từ lịch sử đối đầu. Trong 9 lần chạm trán gần nhất, Việt Nam gần như nắm giữ quyền uy tuyệt đối khi toàn thắng cách biệt. Trận chiến sinh tử tới đây sẽ là thước đo chuẩn xác cho bản lĩnh vượt khó của nhà vô địch trước một tập thể Malaysia đang khát khao lật đổ hơn bao giờ hết.