Cuộc đọ sức mang tính quyết định giữa U17 Việt Nam và U17 Mali tại lượt trận cuối bảng G Vòng chung kết FIFA U17 World Cup 2026 được phát sóng trực tiếp trên FPT Play, TV360 và MyTV.

Màn so tài giữa U17 Việt Nam và U17 Mali diễn ra vào lúc 20h00 ngày 26/11 (giờ Việt Nam) tại khu liên hợp thể thao Aspire Zone (Qatar). Đây là trận đấu đầy thử thách nhưng hứa hẹn mở ra cơ hội lịch sử cho thầy trò HLV Cristiano Roland trong lần đầu tiên góp mặt ở ngày hội bóng đá trẻ lớn nhất hành tinh.

Sau hai lượt trận đầu tiên, U17 Việt Nam có một điểm và tạm xếp thứ ba bảng G sau trận thua sát nút 2-3 trước U17 Bỉ và trận hòa 3-3 giàu cảm xúc trước U17 New Zealand nhờ bàn gỡ hòa ở phút 90+2 của Duy Khang. Theo cục diện hiện tại ở nhóm các đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất để giành vé vào vòng 32 đội, U17 Việt Nam không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải thắng U17 Mali ở lượt đấu cuối.

Ở phần sân đối diện, U17 Mali bước vào trận đấu này với tâm thế nhẹ nhõm hơn nhiều sau khi toàn thắng cả hai lượt trận đầu tiên, lần lượt vượt qua U17 New Zealand 3-0 và U17 Bỉ 2-1. Với 6 điểm tuyệt đối cùng ngôi nhất bảng G đã sớm nằm chắc trong tay, đại diện Tây Phi đã giành vé vào vòng knock-out và ban huấn luyện đội bóng châu Phi nhiều khả năng sẽ xoay tua đội hình, trao cơ hội cho các nhân tố dự bị để giữ sức cho vòng đấu loại trực tiếp.

Dù vậy, U17 Mali vẫn là ngọn núi thực sự sừng sững trước mặt U17 Việt Nam. Chỉ sau hai trận, đội bóng Tây Phi tung ra tới 48 cú dứt điểm và ghi 5 bàn thắng, sở hữu nền tảng thể lực sung mãn, kỹ thuật cá nhân tốt, khả năng pressing tầm cao cùng những pha chuyển đổi trạng thái rất nhanh. Trong quá khứ, hai đội chưa từng chạm trán nhau ở giải đấu chính thức, trong khi Mali có bề dày kinh nghiệm vượt trội tại sân chơi U17 World Cup.

Dẫu khó khăn chồng chất, U17 Việt Nam vẫn có lý do để tin vào một bất ngờ. Các học trò của HLV Cristiano Roland cho thấy bản lĩnh tấn công đáng khen khi đã ghi 5 bàn do công của 4 cầu thủ khác nhau, trong đó có 4 bàn thắng diễn ra ở thế bị dẫn bàn. Lực lượng của U17 Việt Nam cũng đang sung mãn, không ai bị treo giò, với Chu Ngọc Nguyễn Lực tiếp tục giữ vai trò nhạc trưởng khu trung tuyến, hỗ trợ cho Lê Sỹ Bách, Lê Trọng Đại Nhân và Duy Khang trên hàng công.

Để tạo nên địa chấn, U17 Việt Nam cần khắc phục điểm yếu để thủng lưới 6 bàn sau hai trận, giữ cự ly đội hình hợp lý và tránh cuốn vào đôi công mất sức ngay từ sớm. Khi đối thủ có thể tung ra đội hình dự bị hoặc giảm nhịp độ vì đã hoàn thành mục tiêu, sự kỷ luật và chắt chiu cơ hội sẽ là chìa khóa để U17 Việt Nam chiến đấu đến những phút cuối cùng.

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