Xem bóng chuyền nữ Việt Nam vs Thái Lan ngày 10/8 mấy giờ, chiếu kênh nào?

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tái đấu Thái Lan tranh ngôi vô địch chặng 2 SEA V.League 2025 lúc 19h hôm nay 9/8. Trận đấu Việt Nam vs Thái Lan được phát sóng trực tiếp trên kênh ON Sports của các nền tảng truyền hình trả tiền. Ngoài ra, người hâm mộ có thể xem trực tiếp trận đấu trên kênh YouTube ON Sports.

Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số mới nhất trận đấu bóng chuyền nữ Việt Nam vs Thái Lan.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam gặp lại Thái Lan.

Giống như chặng 1, ngôi vô địch chặng 2 của SEA V.League 2025 là cuộc cạnh tranh giữa đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam và Thái Lan. Cả 2 đội đều thể hiện sự vượt trội so với 2 đối thủ còn lại là Indonesia và Philippines.

Đội tuyển Việt Nam không thua set nào trong 2 trận đấu liên tiếp, dù có thời điểm gặp khó khăn khi để đối thủ bám sát điểm. Trong khi đó, Thái Lan cũng chỉ thua 1 hiệp ở trận gặp Philippines chiều qua (9/8). Nhìn chung, cả 2 đội bóng đều có thể dồn sức cho trận đấu quan trọng nhất.

Ở lượt đi, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam và Thái Lan tạo nên màn so tài kịch tính kéo dài 5 set. Các học trò của huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt ở phong độ tốt nhất vẫn có thể so kè từng điểm với Thái Lan. Tuy nhiên, ở những thời điểm quyết định, đội bóng số 1 Đông Nam Á, top 3 châu Á vẫn thể hiện được đẳng cấp.

Sự khác biệt giữa 2 đội bóng nằm ở sự ổn định và đồng đều của các vị trí. Trong khi đó, đội tuyển Việt Nam đôi lúc vẫn trục trặc ở hàng sau và việc dồn bóng cho Nguyễn Thị Bích Tuyền đôi khi bị bắt bài.

Đội hình của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam và Thái Lan không có thay đổi nào so với trận "chung kết" của chặng 1. Trong cuộc tái đấu trên sân nhà, thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt cần giảm bớt sai sót để tạo nên màn "phục thù".