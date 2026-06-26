Xe điên lao vào đám đông ăn mừng chiến thắng tại Mexico, 17 người bị thương

Một buổi tối ăn mừng cuồng nhiệt của người hâm mộ đội tuyển Mexico đã bất ngờ biến thành thảm kịch. Theo giới chức địa phương, một chiếc ô tô đã bất ngờ lao thẳng vào đám đông đang tập trung trên phố ở khu du lịch Cabo San Lucas, bang Baja California Sur khiến ít nhất 17 người bị thương.

Sự việc đáng tiếc diễn ra ngay sau khi đội tuyển Mexico xuất sắc đánh bại Cộng hòa Séc với tỷ số 3-0 để chính thức lọt vào vòng 1/16 với tư cách nhất bảng. Để ăn mừng thành tích của đội nhà, hàng ngàn cổ động viên đã đổ ra các tuyến phố. Tại đại lộ Lazaro Cardenas sầm uất, dòng người tụ tập đông đúc, ca hát và hô vang các khẩu hiệu chiến thắng.

Tuy nhiên, niềm vui nhanh chóng bị dập tắt và thay thế bởi sự hỗn loạn . Theo các đoạn video do nhân chứng ghi lại, một chiếc ô tô màu đen đã bị mắc kẹt giữa vòng vây của đám đông. Một số người xung quanh có hành động quá khích như rung lắc dữ dội chiếc xe và ném đồ uống lên xe.

Chiếc xe bất ngờ tăng tốc đâm vào người ăn mừng (ảnh chụp màn hình)

Có lẽ hành động đó đã châm ngòi cho thảm họa. Đột nhiên, chiếc xe tăng tốc lao thẳng về phía trước một cách điên cuồng, hất văng nhiều người đang đứng cản đường trước khi đâm sầm vào các cột chắn trên vỉa hè. Hình ảnh hiện trường cho thấy cảnh tượng hoảng loạn tột độ: nhiều người nằm la liệt trên mặt đất, trong khi một bộ phận người phẫn nộ đã kéo tài xế ra ngoài.

Lực lượng cảnh sát và cứu thương đã nhanh chóng có mặt. Cục Phòng vệ Dân sự thành phố xác nhận 17 người bị thương đã được chuyển đến các bệnh viện địa phương cấp cứu, trong đó có một nạn nhân đang trong tình trạng nguy kịch. Giới chức trách thông báo chưa có trường hợp tử vong nào xảy ra.

Tài xế điều khiển chiếc xe cũng bị thương và đã bị lực lượng chức năng bắt giữ ngay tại hiện trường. Cảnh sát đang tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân chính xác dẫn đến sự việc. Liên đoàn Bóng đá Mexico đã lên tiếng bày tỏ sự bàng hoàng, đồng thời gửi lời động viên và chia sẻ sâu sắc nhất đến các nạn nhân cùng gia đình sau sự cố nghiêm trọng này.