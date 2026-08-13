Xavi Hernandez đã được bổ nhiệm làm huấn luyện viên trưởng mới của đội tuyển quốc gia Hà Lan. Vị huấn luyện viên 46 tuổi đã đạt được thỏa thuận với LĐBĐ Hà Lan (KNVB) về một bản hợp đồng kéo dài đến hết kỳ World Cup 2030.

Xavi trở thành HLV đội tuyển Hà Lan.

Chia sẻ về việc được bổ nhiệm, Xavi cho biết: "Trở thành huấn luyện viên của đội tuyển Hà Lan là vinh dự lớn lao. Là người trưởng thành từ lò đào tạo của FC Barcelona và chịu ảnh hưởng sâu sắc từ những tên tuổi như Johan Cruyff hay Rinus Michels, tôi cảm thấy có một mối liên kết đặc biệt với bóng đá Hà Lan. Có thể nói, theo một cách nào đó, tôi chính là một người con của bóng đá Hà Lan. Những huấn luyện viên xuất sắc khác - đặc biệt là Louis van Gaal, người đã trao cho tôi cơ hội ra mắt tại Barcelona, và Frank Rijkaard đóng vai trò quan trọng trong việc định hình con người tôi, cả trên cương vị cầu thủ lẫn huấn luyện viên.

Hà Lan sở hữu nền văn hóa bóng đá phong phú cùng tầm nhìn rõ ràng đầy cuốn hút đối với tôi: đó là lối chơi tấn công dựa trên khả năng kiểm soát bóng, kết hợp với sự sáng tạo, niềm đam mê và sự kiên định. Tất nhiên, mục tiêu hàng đầu luôn là chiến thắng, nhưng tôi muốn đạt được điều đó theo cách thể hiện được những đặc điểm kể trên và mang lại sự thích thú cho người hâm mộ. Tiềm năng và nền tảng vững chắc để phát triển đều đã sẵn sàng. Tôi rất mong chờ được bắt đầu thử thách này cùng các cầu thủ, ban huấn luyện và toàn thể đội ngũ tại KNVB".

Sau khi gặt hái thành công vang dội trong màu áo Barcelona và đội tuyển Tây Ban Nha với tư cách cầu thủ, bao gồm chức vô địch World Cup 2010 cùng hai danh hiệu vô địch châu Âu liên tiếp vào các năm 2008 và 2012, Xavi đã chuyển sang công tác huấn luyện tại câu lạc bộ Al Sadd của Qatar vào năm 2019.

Sau quãng thời gian thành công rực rỡ tại Qatar với 7 danh hiệu giành được, Xavi đã trở về quê nhà để thay thế Koeman vào thời điểm đội bóng xứ Catalan đang trải qua giai đoạn đầy khó khăn. Tuy nhiên, ông đã vực dậy đội chủ sân Camp Nou, giúp họ giành chức vô địch La Liga mùa giải 2022-23 và Siêu cúp Tây Ban Nha năm 2023.

Dù vậy, ông không thể duy trì được đà thành công đó; sau một mùa giải 2023-24 trắng tay, ông đã phải nhường lại vị trí huấn luyện viên trưởng cho Hansi Flick. Kể từ đó, các nguồn tin tiết lộ rằng ông đã nhận được lời mời từ nhiều câu lạc bộ cũng như các đội tuyển quốc gia, nhưng sau khi ưu tiên dành một năm nghỉ ngơi, ông vẫn chưa tìm được lời đề nghị nào thực sự phù hợp với mong muốn của mình.

Thời gian gần đây, Xavi đã bày tỏ mong muốn chuyển sang làm việc ở cấp độ đội tuyển quốc gia, và giờ đây, cơ hội từ phía Hà Lan mang đến cho ông nền tảng lý tưởng để thực hiện bước đi tiếp theo trong sự nghiệp huấn luyện của mình.