Xavi gây sốc với thông tin về Messi

Xavi Hernandez khẳng định chính Chủ tịch Joan Laporta đã ngăn Lionel Messi trở lại Barcelona.

Xavi tiết lộ rằng một thỏa thuận đã được ký kết để Lionel Messi trở lại, cho đến khi Laporta đảm bảo điều đó không xảy ra. “Chủ tịch không nói sự thật ở đó”, Xavi nói với tờ La Vanguardia. “Leo đã đồng ý ký hợp đồng. Vào tháng 1-2023, sau khi vô địch World Cup, chúng tôi đã liên lạc, và cậu ấy nói với tôi rằng rất hào hứng khi trở lại, và tôi đã thấy điều đó. Chúng tôi đã nói chuyện cho đến tháng 3, và tôi nói với Leo: Được rồi, khi nào cậu đồng ý, tôi sẽ nói với Chủ tịch vì tôi thấy đó là một bước đi tốt từ góc độ bóng đá”.

“Rồi chuyện gì đã xảy ra? Chủ tịch bắt đầu đàm phán hợp đồng với cha của Leo, và chúng tôi đã có sự chấp thuận của La Liga, nhưng chính Chủ tịch đã bác bỏ tất cả”, cựu tiền vệ 46 tuổi giải thích. “Laporta nói với tôi, và tôi xin trích dẫn, rằng nếu Leo trở lại, ông ấy sẽ gây chiến với cậu ấy và ông ấy không thể cho phép điều đó xảy ra. Và rồi đột nhiên Leo ngừng trả lời điện thoại của tôi vì cậu ấy được thông báo rằng điều đó không thể thực hiện được. Và khi tôi gọi cho cha Leo, tôi nói: Điều này không thể xảy ra, Jorge. Và ông ấy nói: Hãy nói chuyện với Chủ tịch”.

“Tôi có thể khẳng định rằng chúng tôi đã nói chuyện với Leo trong 5 tháng, mọi việc đã được quyết định, không còn nghi ngờ gì về khả năng bóng đá của cậu ấy, và về mặt tài chính, chúng tôi sẽ đến Montjuïc và chúng tôi sẽ làm… Một điệu nhảy cuối cùng như của Jordan, mọi thứ đã được sắp đặt”.

Xavi cáo buộc Barcelona đã phát động một chiến dịch truyền thông để đẩy ông khỏi CLB.

Xavi, người đã tuyên bố ủng hộ ứng viên tranh cử chức Chủ tịch là Victor Font - đã lần đầu lên tiếng về việc ông rời CLB. Huyền thoại đã bị CLB sa thải khỏi vị trí HLV ngay trước vòng đấu cuối mùa giải 2023-2024 vì đã công khai chỉ trích tình hình tài chính của CLB. “Sau khi rời đi, tôi quyết định không đưa ra bất kỳ tuyên bố nào vì tôn trọng Barcelona. Mọi người biết tôi yêu CLB đến mức nào, cả gia đình tôi đều là fan của Barcelona …Tôi cảm thấy cần phải giải thích - điều đó nằm trong tôi, và tôi cần phải làm rõ nó. Barcelona thực tế được điều hành bởi Alejandro Echevarria. Ông ấy là người mà tôi có mối quan hệ thân thiết, là bạn bè, và đó là lý do tại sao sự ra đi khỏi Barcelona có lẽ là nỗi thất vọng lớn nhất”.

“Ông ta đã hoàn toàn làm tôi thất vọng”, Xavi tiếp tục nói về việc ra đi của mình, tuyên bố rằng CLB “đã phát động một chiến dịch truyền thông chống lại” ông và rằng Echevarria “đã đi khắp nơi nói chuyện với những cầu thủ như Sergi Roberto, Araujo, Pedri và Raphinha, nói với họ rằng tôi muốn bán họ”.

Xavi sau đó được hỏi về tương lai của mình, đã nhấn mạnh thêm: “Tôi không nghĩ bản thân sẽ trở lại Barcelona một lần nữa. Tôi đã hoàn thành thời gian của mình ở đó với tư cách là cầu thủ lẫn HLV”.