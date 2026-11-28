Vòng bảng U17 World Cup 2026 chính thức khép lại với 32 đội tuyển giành quyền đi tiếp, trong đó có 7 đại diện của bóng đá châu Á.

Rạng sáng 28/11 (giờ Việt Nam), những trận đấu cuối cùng của vòng bảng U17 World Cup 2026 tại Qatar kết thúc, qua đó xác định đầy đủ 32 đội góp mặt ở vòng loại trực tiếp. Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) cũng công bố 16 cặp đấu tại vòng 1/16, diễn ra trong hai ngày 30/11 và 1/12.

Theo thể thức của giải đấu, 24 đội đứng nhất, nhì tại 12 bảng cùng 8 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất giành quyền đi tiếp.

Bóng đá châu Á có 7 đại diện vượt qua vòng bảng gồm Hàn Quốc, Nhật Bản, Australia, Ả Rập Xê Út, Trung Quốc, Uzbekistan và Tajikistan. Trong đó, U17 Hàn Quốc gây ấn tượng với thành tích toàn thắng cả 3 trận, ghi 12 bàn và chỉ để thủng lưới 2 lần.

U17 Hàn Quốc toàn thắng cả 3 trận vòng bảng, giành vé đi tiếp tại U17 World Cuo 2026. (Ảnh: FIFA)

U17 Nhật Bản trải qua hành trình khó khăn hơn. Sau khi thất bại ở cả hai lượt trận đầu tiên, đội bóng xứ sở mặt trời mọc đánh bại U17 Honduras với tỷ số 7-0 ở lượt trận cuối. Kết quả này giúp U17 Nhật Bản đứng thứ ba bảng L với 3 điểm, hiệu số bàn thắng bại +5, qua đó giành vé đi tiếp.

Tương tự Nhật Bản, U17 Trung Quốc cũng tận dụng chiến thắng đậm 8-0 trước U17 Fiji để góp mặt trong nhóm 8 đội đứng thứ ba có thành tích tốt nhất.

Hai đại diện châu Á phải dừng bước là U17 Việt Nam và chủ nhà Qatar. Thầy trò HLV Cristiano Roland khép lại lần đầu tiên tham dự U17 World Cup với 1 điểm cùng 5 bàn thắng sau 3 trận đấu.

Xét theo từng khu vực, châu Âu và châu Phi có số lượng đại diện góp mặt ở vòng loại trực tiếp đông nhất với 8 đội mỗi khu vực. Châu Á và Nam Mỹ cùng có 7 đội, trong khi khu vực Bắc, Trung Mỹ và Caribe chỉ còn hai đại diện là Mexico và Cộng hòa Dominica.

Một trong những cặp đấu đáng chú ý nhất tại vòng 1/16 là cuộc chạm trán giữa U17 Hàn Quốc và U17 Nhật Bản. Trong khi đó, U17 Trung Quốc đối diện thử thách lớn khi đối đầu với U17 Serbia, đội bóng toàn thắng ở vòng bảng. U17 Uzbekistan chạm trán ứng viên vô địch Tây Ban Nha, còn U17 Ả Rập Xê Út đối đầu với U17 Bỉ.

Những cuộc đọ sức đáng chú ý khác tại vòng 1/16 gồm Mexico gặp Argentina, Chile đối đầu Morocco và Australia chạm trán Senegal.

32 đội bóng vượt qua vòng bảng U17 World Cup 2026 gồm: Hy Lạp, Ai Cập (bảng A), Hàn Quốc, Uganda, Ecuador (bảng B), Úc, Argentina, Mozambique (bảng C), Pháp, Ả Rập Xê Út, Uruguay (bảng D), Ý, Bờ Biển Ngà, Uzbekistan (bảng E), Croatia, Senegal, Tajikistan (bảng F), Mali, Bỉ (bảng G), Tây Ban Nha, Morocco, Trung Quốc (bảng H), Brazil, CH Ireland (bảng I), Chile, Algeria, CH Dominica (bảng J), Mexico, Venezuela (bảng K), Serbia, Colombia, Nhật Bản (bảng L).