Xác định đối thủ của CLB Công an Hà Nội, Nam Định ở Cúp C2 châu Á

Lễ bốc thăm vòng bảng Cúp C2 châu Á (AFC Champions League Two) mùa 2025/26 diễn ra chiều nay 15/8 tại Kuala Lumpur (Malaysia). Giải đấu có 32 đội, chia làm 8 bảng đấu theo các khu vực Đông và Tây Á. Cúp C2 châu Á mùa này bắt đầu từ ngày 16/9.

Bóng đá Việt Nam có 2 đại diện tham dự giải đấu là câu lạc bộ Công an Hà Nội và Nam Định. Theo kết quả bốc thăm, CLB CAHN nằm ở bảng E (khu vực phía Đông) cùng Beijing FC (Trung Quốc), Macarthur FC (Australia), Tai Po FC (Hong Kong Trung Quốc).

CLB Nam Định đối đầu Gamba Osaka (Nhật Bản), Ratchaburi FC (Thái Lan) và Eastern FC (Hong Kong Trung Quốc) ở bảng F.

Ở khu vực phía Tây, CLB Al Wasl FC (UAE) sẽ nằm ở bảng A cùng với Esteghlal FC (Iran), Al Muharraq SC (Bahrain) và Al Wehdat (Jordan). Trong khi đó, tân binh Al Ahli SC (Qatar) rơi vào bảng B cùng PFC Andijon (Uzbekistan), nhà vô địch AFC Challenge League (Cúp C3 châu Á) 2024/25 FC Arkadag (Turkmenistan) và Al Khaldiya SC (Bahrain).

Các bảng đấu của Cúp C2 châu Á ở khu vực phía Đông

Bảng C sẽ chứng kiến cuộc cạnh tranh giữa Foolad Mobarakeh Sepahan SC (Iran), Al Hussein (Jordan), Mohun Bagan Super Giant (Ấn Độ) và Ahal FC (Turkmenistan). Bảng D có sự góp mặt của Al Nassr (Saudi Arabia), đội bóng của siêu sao Cristiano Ronaldo, cùng với Al Zawraa SC (Iraq), FC Istiklol (Tajikistan) và FC Goa (Ấn Độ).

Bảng G gồm các đội Bangkok United (Thái Lan), Selangor FC (Malaysia), Lion City Sailors FC (Singapore) và Persib Bandung (Indonesia). Bảng H quy tụ FC Pohang Steelers (Hàn Quốc), BG Pathum United (Thái Lan), Kaya FC-Iloilo (Philippines) và Tampines Rovers FC (Singapore).

Vòng bảng Cúp C2 châu Á dự kiến kết thúc vào ngày 24/12/2025. 2 đội đứng đầu bảng sẽ giành vé đi tiếp. Vòng 1/8 diễn ra từ 10–19/2/2026. Tứ kết và bán kết lần lượt diễn ra từ 3–12/3 và 7–15/4, chung kết dự kiến vào ngày 16/5/2026.

Hai đội bóng của Việt Nam là Thép Xanh Nam Định và CAHN FC được kỳ vọng sẽ vượt qua vòng bảng. Mùa trước, Thép Xanh Nam Định đã lọt vào vòng 1/8 của Cúp C2 châu Á, nơi họ để thua Sanfrecce Hiroshima (Nhật Bản) với tổng tỉ số 0-7 sau 2 lượt trận.