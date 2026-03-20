Xác định đội bóng thứ 2 vào bán kết cúp Quốc gia 2025/26

Trận đấu thứ hai của vòng tứ kết cúp Quốc gia 2025/26 là cuộc đọ sức giữa CLB Công an TP.HCM và Trường Tươi Đồng Nai. Theo quy định, các đội bóng V.League chỉ được chọn 1 ngoại binh khi đối đầu với các câu lạc bộ hạng Nhất. Trận này, huấn luyện viên Lê Huỳnh Đức điền tên Makrillos - tiền vệ trung tâm.

Ông đặt niềm tin vào bộ đôi tiền đạo Đinh Thanh Bình và Nguyễn Tiến Linh, ngoài ra Lee Williams cũng được trao cơ hội ra sân ngay từ đầu.

Trong khi đó, Trường Tươi Đồng Nai tự tin vào cơ hội đi tiếp của mình khi Sandro, Minh Vương và Thanh Bình tạo nên tam tấu đầy sức mạnh trên hàng công. Tuy nhiên, trận đấu lại diễn ra không quá hấp dẫn như kì vọng của nhiều người.

Cả Đồng Nai và Công an TP.HCM đều có những cơ hội cho riêng mình trong quãng thời gian đầu hiệp một. Tuy nhiên, nỗ lực của Nguyễn Tiến Linh và đồng đội chưa mang đến hiệu quả nào. Ngược lại, những pha bóng mang tính đơn lẻ của Nguyễn Vũ Hoàng Dương - Lê Thanh Bình khó tạo ra khác biệt trước Patrik Lê Giang.

Bước sang hiệp 2, Công an TP.HCM bắt đầu đẩy cao đội hình nhằm sớm tìm kiếm bàn thắng. Khoa Ngô tiếp tục là tâm điểm trong các đợt tấn công của đội chủ sân Thống Nhất. Anh thi đấu năng nổ, biết cách vượt qua hậu vệ đối phương nhưng chưa đủ sắc sảo để ghi bàn.

Bước ngoặt đến ở phút 76 khi Tấn Sinh phạm lỗi ngăn cản cơ hội ghi bàn mười mươi của Khoa Ngô trong vòng cấm. Chính tiền vệ Việt kiều này thực hiện quả phạt đền và mang về bàn thắng duy nhất của trận đấu cho CLB Công an TP.HCM.

Như vậy thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức cùng Nam Định là hai đội đầu tiên giành quyền vào bán kết Cúp Quốc gia 2025/26.

Kết quả: Công an TP.HCM 1-0 Đồng Nai

Ghi bàn:

Công an TP.HCM: Khoa Ngô (76')

Đội hình ra sân:

CLB Công an TP.HCM: Patrik Lê Giang, Huy Toàn, Gia Bảo, Hoàng Phúc, Quang Hùng, Đức Huy, Khoa Ngô, Tiến Linh, Lee Williams, Đinh Thanh Bình, Makrillos

Đồng Nai: Tấn Trường, Văn Khoa, Tấn Sinh, Thành Lộc, Hữu Tuấn, Văn Sơn, Tự Nhân, Sầm Ngọc Đức, Minh Vương, Lê Thanh Bình, Sandro