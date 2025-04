Xác định đội bóng đầu tiên vào chung kết Cúp Quốc gia nữ 2025

Trận bán kết của giải là cuộc đọ sức giữa TP.HCM và Than Khoáng Sản Việt Nam (Than KSVN). Tiếp đà hưng phấn sau chiến thắng tại AFC Women’s Champions League, TP.HCM thi đấu thăng hoa trước Than KSVN.

Ngay ở phút 15, nhận đường chuyền của Huỳnh Như, tiền vệ Việt kiều Chelsea Lien Le băng vào dứt điểm một chạm mở tỉ số trận đấu cho đại diện phía Nam.

Than KSVN vùng lên tấn công nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Tuy nhiên, nỗ lực của đội bóng vùng mỏ vẫn chưa mang đến hiệu quả. Nguyễn Thị Vạn và đồng đội chưa thể tìm đường vào khung thành đối phương. Hiệp 1 trôi qua với lợi thế về mặt tỉ số dành cho TP.HCM.

Chelsea Lien Le (thứ 2, từ phải sang) tỏa sáng với bàn thắng mở tỉ số.

Bước sang hiệp 2, Huỳnh Như một lần nữa để lại dấu ấn. Phút 50, cô khống chế bóng và vượt qua Bảo Trâm trước khi tung cú sút uy lực nới rộng cách biệt lên thành 2 bàn. Phút 57, vẫn là Huỳnh Như thực hiện thành công quả phạt đền nâng tỉ số lên 3-0.

Không còn gì để mất, HLV Đoàn Minh Hải yêu cầu các học trò đẩy cao đội hình. Nếu để thua, họ sẽ sớm trở thành cựu vương. Nhưng khi hàng công chưa phát huy hiệu quả thì hàng thủ của Than KSVN tiếp tục mắc sai lầm.

Phút 66, Khổng Thị Hằng đẩy được cú sút của Chelsea Lien Le, Thùy Trang băng vào đá bồi nâng tỉ số lên 4-0.

Phút 90, K’Thủa ấn định chiến thắng 5-0 ngọt ngào và TP.HCM tiến vào trận chung kết.

Ở trận tranh hạng 5, Hà Nội đụng độ Sơn La và không có bất ngờ nào xảy ra. Biện Thị Hằng lập cú đúp trong hiệp 1 và giúp đội bóng thủ đô dẫn 2-0. Nỗ lực của Sơn La không mang đến hiệu quả trong hiệp 2. Họ tiếp tục thủng lưới thêm 4 bàn và kết thúc trận đấu với thất bại 0-6.

Trận chung kết Cúp Quốc gia nữ 2025 diễn ra lúc 18h ngày 6/4 tại sân VFF.