Xác định các cặp đấu Tứ kết giải vô địch U19 Quốc gia 2025/26

Chiều 19/1, vòng bảng Giải vô địch U19 Quốc gia – Cúp Modern 2025/26 chính thức khép lại sau loạt trận cuối bảng C, qua đó xác định đầy đủ 8 đội bóng góp mặt tại vòng tứ kết. Ở trận đấu đáng chú ý, U19 SHB Đà Nẵng hòa 1-1 với U19 LPBank HAGL. Đội bóng sông Hàn là những người vươn lên dẫn trước ở phút 47 nhờ pha lập công của Nguyễn Hoàng Nhân, tuy nhiên đến phút 80, Nguyễn Hoàng Gia Huy đã ghi bàn gỡ hòa quan trọng, giúp HAGL giữ lại 1 điểm quý giá để giành quyền đi tiếp.

Trong trận đấu còn lại của bảng C, U19 Sông Lam Nghệ An thể hiện sức mạnh vượt trội khi đánh bại U19 Đồng Tháp với tỷ số 3-1. Các bàn thắng của đội bóng xứ Nghệ được ghi do công Nguyễn Minh Thủy, Trần Quốc Hòa và Hồ Hữu Nhật Sang, trong khi Đồng Tháp chỉ có bàn danh dự của Lại Văn Chí Kiệt.

Trước đó một ngày, nhiều kết quả đáng chú ý cũng đã diễn ra ở các bảng đấu khác. U19 Hà Nội có chiến thắng đậm 4-0 trước U19 Công an TP.HCM, qua đó khẳng định vị thế của một trong những ứng viên hàng đầu cho chức vô địch. U19 PVF giành chiến thắng 4-2 trước U19 TP.HCM nhờ màn trình diễn ấn tượng của hàng công, trong đó Nguyễn Văn Dương lập cú đúp. Ở các cặp đấu khác, Thể Công Viettel I hòa Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 2-2, còn PVF-CAND vượt qua Đắk Lắk với tỷ số 2-0.

Sau khi vòng bảng khép lại, Ban tổ chức đã xác định được các cặp đấu tại vòng tứ kết. Theo đó, PVF-CAND sẽ chạm trán LPBank HAGL, Hà Nội đối đầu Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, Sông Lam Nghệ An gặp CLB Bóng đá TP.HCM, trong khi Thể Công Viettel I sẽ so tài với PVF. Vòng tứ kết hứa hẹn sẽ diễn ra hấp dẫn khi quy tụ nhiều trung tâm đào tạo trẻ hàng đầu cả nước, đồng thời là cơ hội để các cầu thủ trẻ tiếp tục khẳng định năng lực, hướng tới những mục tiêu cao hơn tại giải đấu năm nay.