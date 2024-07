Xác định các cặp bán kết U19 Đông Nam Á 2024

Giải U19 Đông Nam Á 2024 sớm xác định được 4 đội bóng vào bán kết là U19 Indonesia, U19 Australia, U19 Malaysia và U19 Thái Lan. Tuy nhiên, các cặp bán kết sẽ chỉ được xác định sau các trận đấu của bảng C diễn ra trong ngày hôm nay.

Lịch thi đấu các trận U19 Đông Nam Á 2024 hôm nay 25/7.

Trong ngày hôm nay sẽ diễn ra 2 trận đấu, đó là cuộc so tài của U19 Malaysia vs U19 Thái Lan và U19 Singapore vs U19 Brunei. Hiện tại, U19 Malaysia và U19 Thái Lan có cùng 6 điểm, nhưng “Những chú hổ” tạm dẫn đầu do hơn chỉ số phụ.

Do vậy, U19 Malaysia chỉ cần không thua U19 Thái Lan ở cuộc so tài này là sẽ giữ được ngôi đầu. Khi đó, đối thủ của U19 Malaysia trong trận bán kết sẽ là U19 Indonesia.

Trong khi đó, U19 Thái Lan nếu muốn giành ngôi nhất bảng, “Voi chiến” sẽ phải đánh bại U19 Malaysia. Trong trường hợp hòa hoặc thua, U19 Thái Lan sẽ phải gặp U19 Australia trong trận bán kết.