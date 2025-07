Xác định “Bát hùng” của giải đấu vô địch Việt Nam – cái tên nào sẽ tiến đến “Tứ hùng”?

Giải vô địch U15 quốc gia – Cúp Acecook 2025 đã chính thức khép lại vòng bảng vào chiều ngày 26 tháng 7, sau các trận đấu đầy kịch tính, xác định tám đội bóng mạnh nhất giành quyền vào tứ kết. Sự kiện này không chỉ thu hút sự chú ý của người hâm mộ bóng đá trẻ mà còn chứng tỏ sự phát triển mạnh mẽ của nền bóng đá Việt Nam.

U15 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (áo xanh) đại thắng An Giang tới 5-0 để vào Tứ kết.

Cụ thể, ở bảng C, đội Hồng Lĩnh Hà Tĩnh bước vào trận đấu cuối cùng với An Giang với áp lực phải chiến thắng để nuôi hy vọng tiến sâu. Với lối chơi tấn công chủ động, họ đã tạo ra nhiều cơ hội trong hiệp một nhưng chưa thể ghi bàn. Tuy nhiên, sự kiên nhẫn đã được đền đáp khi Võ Bảo Long ghi bàn mở tỷ số ở phút 56. Sau đó, đội đã thể hiện sức mạnh cạnh tranh khi Ngô Quốc Đạt lập cú đúp ở các phút 72 và 80, trước khi Trần Đức Hậu ghi bàn ấn định chiến thắng 5-0 cho Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.

U15 SLNA vất vả hòa U15 Đắk Lắk và cũng có vé vào Tứ kết.

Cùng lúc đó, trận đấu giữa Sông Lam Nghệ An và Đắk Lắk cũng không kém phần hấp dẫn. Dù Đức Uy mở tỷ số cho Sông Lam Nghệ An ở phút 24, Đắk Lắk đã có màn đáp trả ấn tượng với ba bàn thắng. Tuy nhiên, Sông Lam Nghệ An không chịu khuất phục, khi Đức Uy và Văn Ngọc lần lượt ghi thêm bàn, giúp hai đội hoà với tỷ số 3-3, qua đó giúp Sông Lam Nghệ An tiến vào tứ kết.

Kết thúc vòng bảng, danh sách các đội bóng lọt vào tứ kết đã được xác định, bao gồm: Hà Nội, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, Thể Công Viettel, PVF, Sông Lam Nghệ An, Kon Tum, Đồng Tháp và Đắk Lắk. Các cặp đấu tứ kết được phân định như sau:

- Tứ kết 1: Hà Nội vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

- Tứ kết 2: Thể Công Viettel vs PVF

- Tứ kết 3: Sông Lam Nghệ An vs Kon Tum

- Tứ kết 4: Đồng Tháp vs Đắk Lắk

Sự háo hức chờ đợi các trận đấu này hứa hẹn sẽ mang đến những pha bóng đẹp mắt và bất ngờ. Giải đấu đã nhận được sự quan tâm từ đông đảo người hâm mộ, phản ánh tình yêu bóng đá mãnh liệt trong giới trẻ và sự phát triển của thể thao nước nhà.