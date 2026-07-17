Xác định 8 đội vào tứ kết VCK U21 Quốc gia 2026, Công an Hà Nội đi tiếp phút chót

Lượt trận cuối bảng C khép lại chiều 17/7 đã xác định đủ 8 đội vào tứ kết VCK U21 Quốc gia 2026. Công an Hà Nội giành vé với tư cách một trong hai đội hạng ba xuất sắc nhất.

VCK Giải bóng đá Vô địch U21 Quốc gia – Cúp FPT Play 2026 đã chính thức xác định 8 cái tên góp mặt tại vòng tứ kết sau khi hai trận đấu cuối cùng của bảng C kết thúc vào chiều 17/7.

Ở trận cầu tâm điểm của bảng C, PVF chạm trán Công an Hà Nội trong bối cảnh cả hai đều nắm lợi thế trong cuộc đua giành vé đi tiếp. PVF chỉ cần một trận hòa để giữ ngôi đầu bảng, còn Công an Hà Nội cũng có nhiều cơ hội lọt vào tứ kết nếu giành điểm.

Đúng với tính chất quan trọng của trận đấu, hai đội nhập cuộc khá thận trọng. PVF cầm bóng nhiều hơn và chủ động tổ chức tấn công, nhưng vấp phải hàng phòng ngự được tổ chức kín kẽ của Công an Hà Nội. Phần lớn thời gian hiệp một, bóng lăn chủ yếu ở khu vực giữa sân và không có nhiều tình huống đáng chú ý trước khung thành hai đội.

Sau giờ nghỉ, PVF tiếp tục duy trì thế trận nhỉnh hơn về kiểm soát bóng, song vẫn thiếu sự sắc bén trong những pha xử lý cuối cùng. Trong khi đó, Công an Hà Nội ưu tiên sự chắc chắn bên phần sân nhà và bảo toàn thành công tỷ số hòa 0-0.

Kết quả này giúp PVF khép lại vòng bảng với ngôi nhất bảng C, trong khi Công an Hà Nội phải chờ kết quả trận đấu còn lại để biết số phận của mình.

Ở cuộc đối đầu diễn ra cùng giờ, SHB Đà Nẵng bước vào trận gặp Đồng Nai với lợi thế lớn trong cuộc đua giành vé đi tiếp. Tuy nhiên, đại diện miền Trung gặp rất nhiều khó khăn trước lối chơi phòng ngự kỷ luật của đối thủ. Hiệp một khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi.

Bất ngờ xuất hiện trong hiệp hai khi Đồng Nai liên tiếp ghi hai bàn. Phút 53, Tuấn Sang tận dụng tốt một pha phối hợp để mở tỷ số. Chỉ bảy phút sau, Minh Toàn thực hiện thành công quả phạt đền, nâng cách biệt lên 2-0.

Dù giành chiến thắng thuyết phục, Đồng Nai vẫn phải nói lời chia tay giải đấu khi chỉ có 3 điểm và xếp cuối bảng C. Trong khi đó, SHB Đà Nẵng vẫn bảo toàn vị trí nhì bảng để giành quyền góp mặt ở vòng tứ kết.

Sau khi vòng bảng khép lại, 8 đội bóng góp mặt ở vòng đấu dành cho 8 đội mạnh nhất đã được xác định. Hai đội dẫn đầu bảng A là Hà Nội và PVF-CAND. Thể Công Viettel cùng SLNA giành vé từ bảng B. Bảng C có sự góp mặt của PVF và SHB Đà Nẵng. Hai suất còn lại thuộc về LPBank HAGL và Công an Hà Nội với tư cách hai đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất.

Vòng tứ kết hứa hẹn sẽ mang đến những màn so tài hấp dẫn khi các ứng viên vô địch đều đã góp mặt, mở ra cuộc cạnh tranh quyết liệt cho chức vô địch U21 Quốc gia 2026.