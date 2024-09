Xác định 8 đội bóng vào tứ kết VCK giải U15 VĐQG – cúp ACECOOK 2024

Đã chắc chắn đi tiếp, SLNA có những điều chỉnh về nhân sự và chiến thuật để bảo toàn lực lượng. Nhìn chung, đội bóng xứ Nghệ vẫn chơi trên cơ Long An nhưng không còn áp đảo như các trận đấu trước. Hiệp 1 trận đấu kết thúc với tỉ số hòa 0-0 và đây được xem là kết quả có lợi với Long An.

Bước sang hiệp 2, Long An vùng lên mạnh mẽ và tạo ra bất ngờ lớn. Phút 54, nhận đường chuyền của đồng đội từ cánh trái, Thiện Nhân băng vào dứt điểm một chạm đẳng cấp mở tỉ số trận đấu cho Long An. Để thua đối thủ, HLV Nguyễn Văn Tiến lập tức tiến hành thay đổi người nhằm cứu vẫn tình thế. Phút 80, Văn Tú thoát xuống, loại bỏ một hậu vệ Long An trước khi dứt điểm tung lưới đối phương gỡ hòa 1-1. Trận hòa này đủ để SLNA duy trì ngôi đầu bảng C.

Ở trận đấu còn lại của bảng C, Đông Á Thanh Hóa đụng độ HAGL trong trận cầu quyết định đến ngôi nhì bảng đấu. Tuy nhiên, đội bóng xứ Thanh vẫn mắc phải một số lỗi cũ. Họ thi đấu tốt, không hề thua thiệt đối thủ nhưng thường bỏ lõ cơ hội để tạo lợi thế. Tấn công mà không thể ghi bàn, Đông Á Thanh Hóa phải trả giá đắt. Phút 38, Đỗ Văn Minh xử lý bóng và dứt điểm chuẩn xác mở tỉ số trận đấu cho HAGL.

Bước sang hiệp 2, đội bóng phố núi tiếp tục duy trì thế trận chắc chắn. Họ khiến Đông Á Thanh Hóa gặp nhiều khó khăn. Về phía thầy trò HLV Đỗ Trọng Hải, họ cần trận hòa để chắc chắn đi tiếp và nỗ lực của đội bóng này được đền đáp. Phút 90+5, Bùi Thanh Bình ghi bàn ấn định tỉ số hòa 1-1 cho Đông Á Thanh Hóa. Như vậy, bảng C có 3 đội đi tiếp gồm SLNA, HAGL và Đông Á Thanh Hóa. Bảng B có 2 đại diện gồm Thể Công Viettel và Bà Rịa Vũng Tàu. Bảng A có SHB.Đà Nẵng, PVF và Đồng Nai.

KẾT QUẢ CHI TIẾT:

Ngày 5/9/2024; Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ VPF (Hưng Yên)

15h00 | LPBank HAGL v Đông Á Thanh Hóa: 1-1

LPBank HAGL: Đỗ Văn Minh (20) 38′

Đông Á Thanh Hóa: Bùi Thanh Bình (4) 90’+5

LPBank HAGL: Nguyễn Lý Minh Quyền (8) 52′, Lê Vũ Thái (9) 62′, Trần Ngọc Anh (26) 63′

Đông Á Thanh Hóa: Lê Chí Đạo (9) 49′

15h00 | SLNA v Long An: 1-1

SLNA: Bùi Văn Tú (17) 80′

Long An: Nghiễn Thiện Nhân (77) 54′

SLNA: Phạm Việt Duy (20) 43′, Trần Văn Hải (3) 73′