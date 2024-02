Xác định 4 đội vào bán kết Asian Cup 2023: Cờ đến tay Hàn Quốc

Vòng tứ kết Asian Cup 2023 đã chứng kiến những bất ngờ xảy ra. Ứng viên nặng ký nhất cho chức vô địch là Nhật Bản đã chơi không tốt ở màn so tài với Iran.

Nhà đương kim Á quân dù có bàn mở tỉ số trước trong hiệp 1, nhưng lại đánh mất thế trận trong hiệp 2 nên bị đại diện Tây Á ngược dòng giành đánh bại với tỉ số 2-1.

Xác định 4 đội vào bán kết Asian Cup 2023.

Trong khi đó, ở trận tứ kết muộn nhất giữa Qatar với Uzbekistan đã diễn ra với sự kịch tính cao độ. Hai đội hòa nhau 1-1 sau 120 phút thi đấu nên phải phân định thắng thua bằng sút luân lưu. Trên loạt đấu súng, Qatar thắng 3-2 để giành vé vào bán kết.

Trước đó, Jordan và Hàn Quốc cũng có những chiến thắng kịch tính để tiến vào vòng bán kết Asian Cup 2023. Như vậy, 2 cặp đấu ở vòng bán kết sẽ là cuộc so tài của Hàn Quốc vs Jordan và Iran vs Qatar.