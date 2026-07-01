Xác định 4 đội đầu tiên góp mặt ở tứ kết U21 Quốc gia 2026

Sau khi các trận cuối cùng của bảng A và B khép lại chiều 16/7, Hà Nội, PVF-CAND, Thể Công Viettel và SLNA là bốn cái tên đầu tiên giành quyền vào tứ kết VCK U21 Quốc gia 2026.

Chiều 16/7, Vòng chung kết Giải bóng đá Vô địch U21 Quốc gia – Cúp FPT Play 2026 tiếp tục diễn ra với các trận đấu cuối cùng của bảng A và bảng B. Sau loạt trận này, bốn đội đầu tiên ghi tên mình vào vòng tứ kết đã được xác định gồm Hà Nội, PVF-CAND, Thể Công Viettel và SLNA.

Hà Nội và PVF-CAND cùng giành vé ở bảng A

Tại bảng A, Hà Nội bước vào cuộc đối đầu với TP.HCM trong khi chủ nhà PVF-CAND chạm trán An Giang. Cả hai đội bóng được đánh giá cao đều hoàn thành mục tiêu để cùng nhau góp mặt ở vòng đấu dành cho 8 đội mạnh nhất.

Trước TP.HCM, Hà Nội sớm tạo lợi thế khi Thiên Phú mở tỷ số ngay phút thứ 6. Bàn thắng sớm giúp đội bóng Thủ đô kiểm soát hoàn toàn thế trận. Đến phút 42, Hồng Phong dứt điểm cận thành chính xác, nhân đôi cách biệt trước khi hiệp một khép lại.

Sang hiệp hai, Hà Nội tiếp tục duy trì sức ép. Phú Quý ghi bàn ở phút 61, trước khi Đình Nguyên nâng tỷ số lên 4-0 ở phút 75. Những nỗ lực muộn màng chỉ giúp TP.HCM ghi được hai bàn ở các phút 80 và 84, qua đó chấp nhận thất bại 2-4. Kết quả này giúp Hà Nội kết thúc vòng bảng với ngôi nhất bảng A.

Ở trận đấu còn lại, PVF-CAND gặp không ít khó khăn trong khoảng thời gian đầu trước An Giang. Phải tới phút 33, Gia Bảo mới khai thông thế bế tắc sau một tình huống đá phạt góc. Trước giờ nghỉ, chính cầu thủ này hoàn tất cú đúp để đưa đội chủ nhà dẫn trước 2-0.

Sau giờ nghỉ, PVF-CAND hoàn toàn áp đảo đối thủ và ghi thêm ba bàn thắng ở các phút 66, 70 và cuối trận, khép lại chiến thắng đậm 5-0. Với 3 điểm trọn vẹn, đội chủ nhà cán đích ở vị trí nhì bảng A và giành quyền vào tứ kết.

Thể Công Viettel và SLNA đi tiếp ở bảng B

Tâm điểm của bảng B là màn so tài giữa HAGL và SLNA. Trước lượt trận cuối, SLNA có 4 điểm, nhiều hơn HAGL 1 điểm nên chỉ cần một kết quả hòa để giành quyền đi tiếp, trong khi đội bóng phố Núi buộc phải thắng.

Đúng như tính chất quan trọng của trận đấu, HAGL chủ động dâng cao đội hình tìm kiếm bàn thắng ngay sau tiếng còi khai cuộc. Tuy nhiên, hàng phòng ngự tổ chức chặt chẽ của SLNA đã hóa giải hầu hết các tình huống nguy hiểm. Đội bóng xứ Nghệ cũng tạo ra nhiều pha phản công đáng chú ý nhưng không thể chuyển hóa thành bàn thắng.

Thế trận trong hiệp hai không có nhiều thay đổi. SLNA chơi chắc chắn, kiểm soát tốt nhịp độ trận đấu và bảo toàn tỷ số hòa 0-0 đến hết trận. Kết quả này đủ để đội bóng xứ Nghệ giành vị trí nhì bảng B và đoạt vé vào tứ kết. Trong khi đó, HAGL vẫn còn hy vọng đi tiếp nhưng phải chờ kết quả ở bảng C để cạnh tranh suất dành cho các đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất.

Ở trận đấu còn lại, Thể Công Viettel thể hiện sức mạnh vượt trội trước Tây Ninh. Đội bóng áo lính liên tục áp đảo và ghi tới 6 bàn thắng để khép lại chiến thắng đậm 6-0. Với thành tích toàn thắng, Thể Công Viettel giành ngôi đầu bảng B và trở thành đội thứ tư góp mặt ở vòng tứ kết.

Sau khi bảng A và bảng B khép lại, bốn suất đầu tiên của vòng tứ kết đã thuộc về Hà Nội, PVF-CAND, Thể Công Viettel và SLNA. Những tấm vé còn lại sẽ được xác định sau khi các trận đấu tại bảng C kết thúc.