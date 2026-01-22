Xác định 4 đội bóng vào bán kết Giải vô địch U19 Quốc gia 2025/26

Sau loạt trận này, bốn cái tên xuất sắc nhất đã chính thức giành quyền góp mặt ở vòng bán kết, tiếp tục cuộc đua tới ngôi vô địch của giải đấu trẻ danh giá nhất cả nước.

Ở trận tứ kết đầu tiên, U19 Sông Lam Nghệ An cho thấy bản lĩnh và kinh nghiệm vượt trội khi đối đầu U19 TP.HCM. Đại diện bóng đá xứ Nghệ kiểm soát tốt thế trận, chơi chắc chắn trong phòng ngự và tận dụng hiệu quả các cơ hội tạo ra. Chiến thắng thuyết phục 3-0 giúp SLNA khẳng định vị thế của một trong những ứng viên hàng đầu cho chức vô địch mùa giải năm nay.

SLNA thắng 3-0 để vào Bán kết.

Trong khi đó, cuộc so tài giữa U19 Thể Công Viettel I và U19 PVF diễn ra với thế trận chặt chẽ và giàu toan tính. Hai đội thi đấu ngang ngửa trong phần lớn thời gian, tuy nhiên sự tập trung và khả năng tận dụng thời cơ tốt hơn đã giúp U19 Thể Công Viettel I giành chiến thắng tối thiểu 1-0, qua đó đoạt tấm vé vào bán kết trong sự thán phục của người hâm mộ.

U19 Thể Công Viettel I thắng U19 PVF 1-0.

Trận tứ kết còn lại giữa U19 Hà Nội FC và U19 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh cũng diễn ra đầy quyết liệt. U19 Hà Nội FC với lối chơi kỷ luật, gắn kết đã tạo ra khác biệt đúng thời điểm quan trọng. Bàn thắng mang tính quyết định giúp đội bóng Thủ đô vượt qua đối thủ khó chịu 1-0, tiếp tục hành trình chinh phục ngôi cao tại giải năm nay.

U19 Hà Nội FC thắng tối thiểu U19 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.

Ở cặp đấu cuối cùng, cuộc đọ sức giữa U19 PVF-CAND và U19 LPBank Hoàng Anh Gia Lai thu hút sự chú ý lớn khi cả hai đều sở hữu nhiều cầu thủ chất lượng. Sau những phút tranh tài căng thẳng, đôi bên hòa 0-0 và kéo nhau đến loạt luân lưu cân não. Tại đây, U19 PVF-CAND chiến thắng với tỷ số 4-3, vào Bán kết.

Như vậy, bốn đội bóng giành quyền vào bán kết Giải vô địch U19 Quốc gia – Cúp Modern 2025/26 đã được xác định. Các trận bán kết hứa hẹn sẽ diễn ra với chất lượng chuyên môn cao, khi những đại diện ưu tú nhất của bóng đá trẻ Việt Nam tiếp tục cạnh tranh quyết liệt cho tấm vé vào chung kết và xa hơn là chức vô địch mùa giải.

BK1: PVF CAND v Hà Nội

BK2: SLNA v Thể Công Viettel I