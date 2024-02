Theo lịch V-League 2023/2024 sẽ trở lại vào ngày 17/2 sau gần 2 tháng tạm nghỉ nhường chỗ cho ĐT Việt Nam tập trung, tập luyện và thi đấu ở Asian Cup 2023. Hiện tại, các đội bóng đang tích cực tập luyện chuẩn bị cho ngày sân chơi cao nhất Việt Nam trở lại.

Vòng 9 V-League 2023/2024 có 3 trận đấu áp dụng công nghệ VAR.

Theo thông báo trên trang chủ của VPF, vòng 9 V-League 2023/2024 sẽ có 3 trận đấu được áp dụng công nghệ VAR. Đó là trận đấu giữa Hải Phòng vs Nam Định, Thanh Hóa vs Hà Nội FC và CAHN vs TP.HCM .

Sau 8 vòng đấu, cuộc đua vô địch cũng như cuộc chiến trụ hạng V-League 2023/2024 đang diễn ra rất kịch tính. Hiện tại, Nam Định đang đang tạm dẫn đầu bảng xếp hạng với 19 điểm, xếp trên Bình Định (16 điểm), Bình Dương (16 điểm) và Thanh Hóa (15 điểm).

Trong khi đó, ở nhóm cuối bảng, Khánh Hòa, Hà Tĩnh và HAGL đang chiến đấu cho suất trụ hạng. Khoảng cách giữa Khánh Hòa (6 điểm) với Hà Tĩnh (6 điểm) so với đội cuối bảng HAGL chỉ là 1 điểm.