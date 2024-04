Đêm qua và rạng sáng nay (26/4) đã diễn ra các trận tứ kết của U23 châu Á 2024. Ở trận tứ kết 1, U23 Nhật Bản đã gặp rất nhiều khó khăn khi đối đầu với chủ nhà U23 Qatar.

Mặc dù có bàn mở tỉ số trước, nhưng U23 Nhật Bản sau đó thua liền 2 bàn và bị dẫn ngược. Từ phút 41, U23 Nhật Bản được chơi hơn người, khi thủ môn Youssef Abdullah nhận thẻ đỏ trực tiếp.

Được thi đấu hơn người, nhưng mãi đến phút 67 Kimura mới ghi được bàn gỡ hòa 2-2 cho “Samurai xanh”. Trong khoảng thời gian còn lại, U23 Nhật Bản ép sân, nhưng không ghi thêm được bàn thắng nên phải bước vào hiệp phụ. Trong hiệp phụ, U23 Qatar xuống sức nên đã để thua liền 2 bàn, qua đó chấp nhận thua 2-4, nhìn U23 Nhật Bản vào bán kết.

U23 Indonesia lần đầu tiên trong lịch sử vào bán kết U23 châu Á.

Ở trận tứ kết còn lại, U23 Indonesia tiếp tục tạo ra cú sốc khi chơi lấn lướt U23 Hàn Quốc. Đội bóng này hòa U23 Hàn Quốc 2-2 sau 120 phút thi đấu. Sau đó, trên loạt sút luân lưu họ đã thắng 11-10 để giành vé vào bán kết U23 châu Á 2024.

Hai vé vào bán kết còn lại sẽ được xác định trong ngày hôm nay sau khi U23 Uzbekistan vs U23 Saudi Arabia và U23 Iraq vs U23 Việt Nam so tài.