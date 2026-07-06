Xác định 2 cặp tứ kết đầu tiên World Cup 2026: 3 đội châu Âu góp mặt

Cả 2 đại diện châu Âu thi đấu trong ngày 6/7 (giờ Việt Nam) đều đã giành chiến thắng sát nút. Đội tuyển Na Uy vượt qua Brazil với tỉ số 2-1. Còn đội tuyển Anh đánh bại Mexico với tỉ số 3-2.
Nhánh thi đấu vòng loại trực tiếp World Cup 2026
Lịch thi đấu vòng 1/8 World Cup 2026
Ngày
Giờ
Cặp đấu
SVĐ
5/7
00h00
Canada 0-3 Maroc
NRG Stadium, Houston
5/7
04h00
Paraguay 0-1 Pháp
Lincoln Financial Field, Philadelphia
6/7
03h00
Brazil 1-2 Na Uy
MetLife Stadium, East Rutherford
6/7
07h00
Mexico 2-3 Anh
Estadio Azteca, Mexico City
7/7
02h00
Bồ Đào Nha vs Tây Ban Nha
AT&T Stadium, Arlington
7/7
07h00
Mỹ vs Bỉ
Lumen Field, Seattle
7/7
23h00
Argentina vs Ai Cập
Mercedes-Benz Stadium, Atlanta
8/7
03h00
Thụy Sĩ vs Colombia
BC Place, Vancouver