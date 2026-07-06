Xác định 2 cặp tứ kết đầu tiên World Cup 2026: 3 đội châu Âu góp mặt

Thông tin mới nhất về nhánh thi đấu vòng loại trực tiếp World Cup 2026.

Cả 2 đại diện châu Âu thi đấu trong ngày 6/7 (giờ Việt Nam) đều đã giành chiến thắng sát nút. Đội tuyển Na Uy vượt qua Brazil với tỉ số 2-1. Còn đội tuyển Anh đánh bại Mexico với tỉ số 3-2.

Haaland lập cú đúp vào lưới Brazil

Nhánh thi đấu vòng loại trực tiếp World Cup 2026

Lịch thi đấu vòng 1/8 World Cup 2026