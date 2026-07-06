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Xác định 2 cặp tứ kết đầu tiên World Cup 2026: 3 đội châu Âu góp mặt

KDH
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Thông tin mới nhất về nhánh thi đấu vòng loại trực tiếp World Cup 2026.

Cả 2 đại diện châu Âu thi đấu trong ngày 6/7 (giờ Việt Nam) đều đã giành chiến thắng sát nút. Đội tuyển Na Uy vượt qua Brazil với tỉ số 2-1. Còn đội tuyển Anh đánh bại Mexico với tỉ số 3-2.

Xác định 2 cặp tứ kết đầu tiên World Cup 2026: 3 đội châu Âu góp mặt - Ảnh 1.

Haaland lập cú đúp vào lưới Brazil

Nhánh thi đấu vòng loại trực tiếp World Cup 2026

Xác định 2 cặp tứ kết đầu tiên World Cup 2026: 3 đội châu Âu góp mặt - Ảnh 2.

Lịch thi đấu vòng 1/8 World Cup 2026

Ngày

Giờ

Cặp đấu

SVĐ

5/7

00h00

Canada 0-3 Maroc

NRG Stadium, Houston

5/7

04h00

Paraguay 0-1 Pháp

Lincoln Financial Field, Philadelphia

6/7

03h00

Brazil 1-2 Na Uy

MetLife Stadium, East Rutherford

6/7

07h00

Mexico 2-3 Anh

Estadio Azteca, Mexico City

7/7

02h00

Bồ Đào Nha vs Tây Ban Nha

AT&T Stadium, Arlington

7/7

07h00

Mỹ vs Bỉ

Lumen Field, Seattle

7/7

23h00

Argentina vs Ai Cập

Mercedes-Benz Stadium, Atlanta

8/7

03h00

Thụy Sĩ vs Colombia

BC Place, Vancouver

Highlights Brazil vs Na Uy: Haaland lập cú đúp, Neymar ghi bàn rồi bật khóc
Tags

World Cup

Brazil

world cup 2026

Anh

Na Uy

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