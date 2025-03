Xả vai tiểu thư Hà thành, Doãn Hải My khi về quê Văn Hậu khác hoàn toàn, đập tan tin đồn “trọng ngoại hơn nội”

Là một người đẹp bước ra từ cuộc thi Hoa hậu Việt Nam, Doãn Hải My không chỉ gây ấn tượng bởi nhan sắc dịu dàng mà còn bởi sự tinh tế trong cách ứng xử. Sau khi kết hôn với cầu thủ Đoàn Văn Hậu, cô đã có những thay đổi rõ rệt trong phong cách khi về quê chồng tại Thái Bình so với khi ở Hà Nội.

Khi trở về quê nhà của Đoàn Văn Hậu tại Thái Bình, Doãn Hải My thể hiện sự giản dị, gần gũi và dễ dàng hòa nhập với gia đình chồng. Cô lựa chọn trang phục đơn giản, không quá cầu kỳ, phù hợp với không khí làng quê. Đặc biệt, cô không ngần ngại tham gia các công việc gia đình. Mới đây, gia đình Văn Hậu đã cùng nhau về quê chơi và thăm ông bà nội của bé Lúa. Vào buổi sáng sớm, vợ Văn Hậu cùng với chị dâu đi chợ quê, cô nàng không ngần ngại khoe khoảnh khắc gần gũi ở quê nhà chồng. Những hình ảnh này cho thấy cô dâu mới hòa nhập tốt với gia đình chồng và được mọi người yêu quý.

Hải My cùng chị dâu đi chợ sáng

Khoảnh khắc gia đình Văn Hậu cùng gia đình nhà nội

Trước đó, từ thời điểm trước khi cưới chàng cầu thủ, Hải My còn không ngần ngại xắn tay vào bếp, tham gia các công việc gia đình như rửa bát sau những buổi cỗ đông người, khiến họ hàng nhà Đoàn Văn Hậu dành nhiều lời khen ngợi.

Doãn Hải My khi ở Hà Nội ăn mặc sang chảnh

Sự khác biệt trong phong cách của Doãn Hải My khi ở quê không chỉ cho thấy cô là một người phụ nữ thông minh, biết cách ứng xử phù hợp với hoàn cảnh. Cách đây không lâu Hải My đối mặt với những tin đồn cho rằng cô "trọng ngoại hơn nội", ưu ái gia đình mình hơn gia đình chồng. Những đồn đoán này xuất phát từ việc cô thường xuyên chia sẻ hình ảnh cùng gia đình ruột thịt, trong khi ít đăng tải về các hoạt động liên quan đến gia đình chồng ở Thái Bình.Tuy nhiên, Doãn Hải My đã có những hành động cụ thể để bác bỏ những lời gièm pha này bằng việc chia sẻ khoảnh khắc hạnh phúc khi về. Những khoảnh khắc này cho thấy mối quan hệ tốt đẹp và sự hòa nhập của cô với gia đình chồng.

Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My là một trong những cặp đôi nổi tiếng và được yêu mến trong làng bóng đá và giải trí Việt Nam. Cả hai quen nhau từ năm 2020 nhưng đến tháng 8/2022 mới chính thức công khai mối quan hệ. Sau một thời gian yêu đương mặn nồng, họ quyết định tiến đến hôn nhân và tổ chức đám cưới vào ngày 26/11/2023.

Sau khi kết hôn, Doãn Hải My và Đoàn Văn Hậu luôn dành thời gian để thấu hiểu và dung hòa thói quen sống của nhau. Cả hai đều bận rộn với công việc riêng, nhưng vẫn sắp xếp để có những khoảng thời gian quý giá bên gia đình. Hải My thường xuyên chăm sóc chồng chu đáo, đồng hành cùng anh trong các sự kiện quan trọng, trong khi Văn Hậu luôn dành những cử chỉ yêu thương, quan tâm vợ con một cách đặc biệt.

Bên cạnh cuộc sống gia đình, cặp đôi cũng đầu tư vào tổ ấm của mình. Gần đây, họ đã sở hữu một căn biệt thự mới sang trọng, thể hiện sự ổn định cả về mặt tình cảm lẫn tài chính. Không chỉ vậy, họ còn có cuộc sống sung túc với xe hơi đắt tiền và những chuyến du lịch sang trọng cùng nhau.

Về sự nghiệp, Đoàn Văn Hậu đã gặp một số chấn thương trong thời gian qua, ảnh hưởng không nhỏ đến phong độ thi đấu. Tuy nhiên, với sự đồng hành và động viên từ Doãn Hải My, anh đang tích cực điều trị và hy vọng sớm trở lại sân cỏ.