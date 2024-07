Xạ thủ Thu Vinh hụt huy chương Olympic Paris 2024 đầy tiếc nuối

Lúc 17h30 hôm nay theo giờ Việt Nam, trận chung kết 10m súng ngắn hơi nữ của Olympic Paris 2024 đã diễn ra. Trịnh Thu Vinh là đại diện duy nhất của Việt Nam góp mặt sau khi cô cán đích ở vị trí thứ 4 vòng loại.

Thực sự, ở loạt bắn chung kết Trịnh Thu Vinh đã thi đấu thăng hoa. Những phát bắn của Thu Vinh đạt đến độ chính xác rất tốt và mang về điểm số cao. Có thời điểm cô vươn lên vị trí thứ 3.

Nhưng càng thi đấu, đối thủ trực tiếp của cô là Manu Bhaker càng thể hiện sự xuất sắc. Bhaker liên tục đạt điểm trên 10 và chỉ có 1 phát đạt 9,9 điểm. Trong khi đó, Thu Vinh tỏ ra hụt hơi. Dù đã thể hiện tốt nhất so với khả năng nhưng xạ thủ Việt Nam vẫn phải chấp nhận đứng ở vị trí thứ 4 chung cuộc, hụt tấm HCĐ trong gang tấc.

Oh Ye-jin (phải) là VĐV đoạt HCV

Việc Thu Vinh xếp thứ 4 là đáng tiếc với bắn súng Việt Nam , nhưng dù sao, cô mới có lần đầu dự Olympic nên thành tích này thực sự rất đáng ghi nhận.

Kết quả chung cuộc ở nội dung 10m súng ngắn hơi nữ, người vô địch là xạ thủ Hàn Quốc Oh Ye-jin. Với 243,2 điểm, Oh Ye-jin thậm chí đã phá kỷ lục Thế vận hội . Về thứ nhì là đồng đội của cô Kim Ye-ji, người cũng phá kỷ lục Olympic khi chỉ thua Oh Ye-jin đúng 0,1 điểm. Về thứ 3 là Bhaker của Ấn Độ.