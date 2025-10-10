Xạ thủ Phí Thanh Thảo (giữa) đã giành HCV tại giải vô địch Đông Nam Á 2025 và phá kỷ lục. Ảnh: MINH MINH

Chiều tranh tài ngày 10-10 tại giải đang tổ chức ở Thái Lan, ban huấn luyện đội tuyển bắn súng Việt Nam cho biết chúng ta đã giành thêm HCV bài bắn 10m súng ngắn hơi nữ đồng thời phá kỷ lục của Đông Nam Á.

Đội bắn súng Việt Nam có xạ thủ Phí Thanh Thảo, Lê Thị Mộng Tuyền, Nguyễn Thị Thảo tham dự nội dung này. Kết thúc vòng loại, Nguyễn Thị Thảo (624,8 điểm) và Phí Thanh Thảo (632,2 điểm) giành quyền góp mặt chung kết. Xạ thủ Lê Thị Mộng Tuyền đạt 6119, 2 điểm nên đứng hạng 17 không có suất dự chung kết.

Tại bài bắn chung kết, Phí Thanh Thảo đã xuất sắc vượt qua các đối thủ để giành HCV với kết quả 250,1 điểm. Thành tích được công nhận đã phá kỷ lục chung kết bài bắn 10m súng trường hơi nữ tại Đông Nam Á. Đây là lần đầu tiên, Phí Thanh Thảo phá kỷ lục tại Đông Nam Á trong nội dung sở trường của mình. Xếp sau Phí Thanh Thảo là các xạ thủ của Thái Lan và Singapore. Trong chung kết, xạ thủ Nguyễn Thị Thảo đạt 121,6 điểm nên xếp hạng 8.

Đối với thành tích đồng đội, đội bắn súng Việt Nam giành HCĐ với tổng kết quả 1867,2 điểm. Ngôi vô địch là đội Singapore (1878,9 điểm).

Ban huấn luyện đội tuyển bắn súng Việt Nam cho biết giải vô địch Đông Nam Á 2025 là 1 trong những bước thử quan trọng dành cho các xạ thủ chuẩn bị SEA Games 33-2025 tổ chức cuối năm nay. Địa điểm tổ chức tại vô địch Đông Nam Á 2025 sẽ là nơi tranh tài môn bắn súng SEA Games 33-2025.