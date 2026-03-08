Wrexham dẫn trước 2 lần nhưng thua Chelsea trong hiệp phụ

Chelsea phải đợi đến những phút cuối cùng hiệp phụ trước khi khuất phục Wrexham 4-2.

Trước nhà vô địch thế giới, Wrexham đã suýt chút nữa tạo nên một cú lật ngược tình thế ngoạn mục khác. Khán giả nhà vỡ òa trong niềm vui ở phút thứ 18 khi Sam Smith đón đường chuyền dài của Callum Doyle và dứt điểm hiểm hóc hạ gục Robert Sanchez. Wrexham có thêm nhiều cơ hội để nới rộng khoảng cách, nhưng Chelsea đã gỡ hòa trong một tình huống may mắn trước giờ nghỉ. George Thomason đã cản phá cú sút hướng vào khung thành của Alejandro Garnacho, nhưng pha phá bóng lại trúng lưng thủ môn Arthur Okonkwo và bật vào lưới.

Wrexham dẫn trước lần thứ 2 ở phút 78 khi Doyle thực hiện một pha đánh gót khéo léo từ cú sút xa của Josh Windass. Nhưng chỉ 4 phút sau, trận đấu lại được gỡ hòa - Josh Acheampong dứt điểm mạnh mẽ hạ gục Okonkwo từ cự ly gần. Thẻ đỏ dành cho George Dobson trong thời gian bù giờ đồng nghĩa với việc Wrexham phải chơi hiệp phụ với 10 người, và Chelsea đã tận dụng lợi thế nhờ bàn thắng của Garnacho ở phút 96. Cầu thủ dự bị Lewis Brunt tưởng rằng anh đã gỡ hòa trận đấu một lần nữa với cú đánh đầu sau đường chuyền của Kieffer Moore - nhưng VAR cho thấy anh đã việt vị trong gang tấc.

Wrexham đã suýt chút nữa tạo nên một cú lật ngược tình thế ngoạn mục khác.

Khi thời gian trôi dần về cuối, Lewis O’Brien sút bóng chệch khung thành trong gang tấc và Chelsea cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm khi Joao Pedro ấn định chiến thắng ở phút thứ 5 của thời gian bù giờ. Dù phải dừng bước tại vòng 5 FA Cup, nhưng đồng sở hữu Reynolds và Mac - người trước đây được biết đến với tên McElhenney - đã đứng dậy và vỗ tay tán thưởng các cầu thủ của HLV Phil Parkinson. “Tự hào về đội bóng hôm nay và mỗi ngày!”, Mac đăng trên Instagram.

Hai diễn viên này đã chứng kiến một số khoảnh khắc ngoạn mục kể từ khi thương vụ mua lại CLB trị giá 2,5 triệu USD vào năm 2021, từng bước đã thay đổi vận mệnh của đội bóng có trụ sở ở xứ Wales này. Wrexham tiếp tục thể hiện tiềm năng của mình khi hướng đến mục tiêu thăng hạng lần thứ 4 liên tiếp ở mùa giải này, để có cơ hội thường xuyên đối đầu với những đội bóng như Chelsea tại Premier League.

Và, ngay cả khi thất bại ở FA Cup, đây vẫn là một trận đấu sẽ mãi khắc sâu trong ký ức của người hâm mộ Wrexham. “Đây là một hành trình tuyệt vời. Trận đấu tối nay thật hấp dẫn và chúng tôi đã thi đấu ngang ngửa với một đội bóng rất mạnh. Chúng tôi sẽ rút ra nhiều điểm tích cực từ trận đấu này”, HLV Parkinson cho biết. “Tôi đã nói trong giờ nghỉ giữa hiệp phụ rằng chúng ta vẫn sẽ có cơ hội. Thật không may là chúng ta đã không tận dụng được cơ hội nào nhưng chúng ta phải rút ra nhiều tinh thần từ màn trình diễn đó”.

Omar Marmoush tiếp tục phong độ ghi bàn xuất sắc trước Newcastle với 2 bàn thắng trong chiến thắng 3-1 của Man.City.

Ở các diễn biến khác. Tiền đạo Omar Marmoush tiếp tục thể hiện phong độ ghi bàn xuất sắc trước Newcastle với 2 bàn thắng trong chiến thắng 3-1 của Man.City tại St James’ Park. Tuyển thủ Ai Cập đã ghi được 7 bàn thắng trong 5 lần ra sân đối đầu với Newcastle kể từ khi gia nhập Man.City năm ngoái. Hai bàn thắng trong hiệp 2 hôm thứ Bảy của anh đã giúp đội bóng của Pep Guardiola lội ngược dòng giành chiến thắng, qua đó duy trì hy vọng chinh phục 4 danh hiệu của Man.City - đội đã loại Newcastle khỏi cả 2 giải đấu cúp quốc nội, sau khi đánh bại đội bóng của Eddie Howe ở bán kết Cúp Liên đoàn.