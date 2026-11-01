U17 Việt Nam ba lần bị dẫn trước nhưng vẫn kiên cường giành lại trận hòa 3-3 trước New Zealand, tiếp tục gây ấn tượng mạnh mẽ tại World Cup trẻ.

Màn rượt đuổi tỷ số nghẹt thở và tinh thần không bỏ cuộc

U17 Việt Nam đã tạo nên một trong những trận đấu đáng nhớ nhất của mình tại World Cup U17 2026 khi hòa U17 New Zealand với tỷ số 3-3. Đây là màn trình diễn cho thấy tinh thần chiến đấu đáng khen của thầy trò HLV Cristiano Roland, đặc biệt trong hoàn cảnh đội bóng áo đỏ liên tục phải rơi vào thế bám đuổi.

U17 New Zealand là đội mở tỷ số ở phút 19. Từ pha triển khai tấn công nhanh, Matias Nunez thực hiện đường căng ngang thuận lợi để Jack Clegg băng vào dứt điểm cận thành. Bàn thua khiến U17 Việt Nam gặp thêm áp lực, nhưng các cầu thủ trẻ không vì thế mà đánh mất sự chủ động trong cách chơi.

Sau nhiều nỗ lực tìm kiếm bàn gỡ, U17 Việt Nam đã được đền đáp ngay đầu hiệp hai. Phút 49, từ tình huống đá phạt bên cánh trái, Chu Ngọc Nguyễn Lực bất ngờ tung cú sút tầm thấp vào góc gần, khiến thủ môn New Zealand không kịp trở tay.

Nguyễn Lực (10) ăn mừng bàn thắng gỡ hòa 1-1.

Niềm vui của đội bóng áo đỏ không kéo dài lâu. Phút 52, U17 New Zealand một lần nữa vượt lên dẫn trước sau tình huống tạt bóng từ cánh phải, tạo điều kiện để Woldegiorgis đánh đầu cận thành ghi bàn.

Tuy nhiên, U17 Việt Nam tiếp tục chứng minh khả năng phản ứng rất nhanh. Phút 58, Chu Ngọc Nguyễn Lực thực hiện đường chuyền vượt tuyến để Lê Trọng Đại Nhân thoát xuống, đối mặt thủ môn rồi dứt điểm thành công. Bàn thắng ban đầu cần được kiểm tra bằng hệ thống hỗ trợ trọng tài FVS trước khi được công nhận.

Lê Trọng Đại Nhân gỡ hòa 2-2 cho U17 Việt Nam.

Kịch tính tiếp tục được đẩy lên cao khi phút 66, U17 New Zealand tận dụng tình huống phạt góc để Ethan Dyer bật cao đánh đầu, đưa đội bóng châu Đại Dương dẫn 3-2.

Những tưởng U17 Việt Nam sẽ phải chấp nhận thất bại, nhưng các cầu thủ áo đỏ vẫn không ngừng tìm kiếm cơ hội. Phút 90+2, từ nỗ lực triển khai bóng bên cánh phải và đường tạt vào vòng cấm, Duy Khang bay người đánh đầu đẹp mắt, ấn định tỷ số hòa 3-3.

Duy Khang gỡ hòa 3-3 cho U17 Việt Nam.

Thậm chí, U17 Việt Nam còn trải qua một phen thót tim ở phút 90+3 khi đối thủ đưa bóng trúng cột dọc. Dẫu vậy, tỷ số 3-3 được giữ nguyên cho đến khi trọng tài kết thúc trận đấu.

Điểm sáng hàng công, nỗi lo hàng thủ và cơ hội đi tiếp

Điều đáng ghi nhận nhất ở U17 Việt Nam chính là tinh thần thi đấu. Hai lần bị dẫn trước, các học trò của HLV Cristiano Roland đều không buông xuôi mà lập tức tìm cách đáp trả. Đội bóng áo đỏ duy trì ý thức tấn công, sẵn sàng đưa bóng lên phía trước và dứt điểm nhanh khi có khoảng trống.

Ba bàn thắng cũng cho thấy sự đa dạng trong cách tiếp cận khung thành đối phương. Nguyễn Lực tạo khác biệt bằng cú đá phạt bất ngờ, Đại Nhân khai thác khoảng trống phía sau hàng thủ, còn Duy Khang mang đến khoảnh khắc bùng nổ bằng pha đánh đầu ở thời điểm trận đấu tưởng như đã an bài.

Đây là những tín hiệu tích cực, nhất là khi U17 Việt Nam đang phải đối đầu với những đội bóng có ưu thế đáng kể về thể hình và thể lực. Các cầu thủ trẻ không ngại chơi tấn công, không thiếu sự quyết đoán và luôn thể hiện khát khao tìm kiếm bàn thắng.

Tuy nhiên, trận hòa này cũng phơi bày vấn đề mà HLV Cristiano Roland cần sớm giải quyết: hàng phòng ngự. Cả ba bàn thua đều đến từ những tình huống mà U17 New Zealand có thể triển khai bóng tương đối thuận lợi. Đặc biệt, các pha phối hợp đưa bóng ra hai biên, những quả căng ngang và tình huống bóng bổng đã khiến hàng thủ Việt Nam gặp nhiều khó khăn.

New Zealand ghi 3 bàn khá dễ dàng vào lưới U17 Việt Nam nhờ bài tạt biên.

Nếu hàng công có thể ghi ba bàn nhưng hàng phòng ngự vẫn để đối phương dễ dàng tạo ra cơ hội nguy hiểm, U17 Việt Nam sẽ rất khó duy trì sự ổn định trước những đối thủ mạnh hơn. Khả năng bọc lót, theo kèm cầu thủ đối phương và tổ chức phòng ngự trong các tình huống cố định là những điểm cần được cải thiện.

Dẫu vậy, một điểm trước New Zealand vẫn mang ý nghĩa rất lớn. Sau những lần góp mặt ở các sân chơi World Cup dành cho bóng đá nữ, U20 và U17, mỗi lần giành điểm ở đấu trường thế giới đều là dấu mốc đáng trân trọng đối với bóng đá Việt Nam. Đặc biệt, trận hòa 3-3 còn cho thấy các cầu thủ trẻ Việt Nam đủ khả năng tạo ra thế trận cởi mở và cạnh tranh sòng phẳng trong nhiều thời điểm.

U17 Việt Nam có trận đấu đầy hấp dẫn trước New Zealand, giành điểm số đầu tiên ở sân chơi U17 World Cup.

Về cơ hội đi tiếp, U17 Việt Nam đã có một điểm sau hai lượt trận, với trận cuối cùng gặp U17 Mali. Cánh cửa vào vòng knock-out chưa khép lại, nhưng thầy trò HLV Cristiano Roland sẽ cần một màn trình diễn tốt hơn, đặc biệt ở khâu phòng ngự. Một kết quả tích cực trước Mali - dù rất khó sẽ giúp đội bóng áo đỏ cải thiện đáng kể cơ hội cạnh tranh vị trí trong bảng đấu cũng như suất dành cho những đội xếp thứ ba có thành tích tốt.

Màn rượt đuổi trước New Zealand đem lại niềm tin về tinh thần và sức tấn công của U17 Việt Nam. Nhưng để biến niềm tin ấy thành tấm vé đi tiếp, các cầu thủ trẻ cần biến sự quả cảm thành một màn trình diễn toàn diện hơn ở trận đấu quyết định.

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