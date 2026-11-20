BLV Quang Huy cho rằng U17 Việt Nam cần tập trung hạn chế bàn thua trước Bỉ và Mali, đồng thời xem New Zealand là đối thủ chính trong cuộc đua giành vé đi tiếp tại World Cup U17.

World Cup U17 là cột mốc đáng chú ý tiếp theo của bóng đá Việt Nam trên hành trình chinh phục sân chơi thế giới. Trước trận ra quân gặp U17 Bỉ (20h00 hôm nay 20/11), BLV Quang Huy đã đưa ra những nhận định về tương quan các đội tại bảng đấu, đồng thời chỉ ra cơ hội để thầy trò HLV Cristiano Roland hướng đến tấm vé đi tiếp.

Bóng đá Việt Nam tiếp tục lấp đầy những khoảng trống ở sân chơi thế giới

Theo BLV Quang Huy, khi đội tuyển quốc gia sân 11 người vẫn chưa thể giành vé dự World Cup, bóng đá Việt Nam cần làm tốt hơn từ những sân chơi trẻ.

"Như tôi đã nhiều lần phân tích, khi đội tuyển quốc gia sân 11 người vẫn chưa thể dự World Cup, chúng ta cần làm tốt từ những sân chơi trẻ. Bóng đá Việt Nam cần tiếp tục lấp đầy những khoảng trống, để các đội tuyển trẻ thay nhau góp mặt ở những sân chơi đỉnh cao, từ cấp độ châu lục đến thế giới.

Bên cạnh đó, các câu lạc bộ Việt Nam gần đây cũng thi đấu tốt ở đấu trường châu Á, mang đến nhiều tín hiệu tích cực. Trước đây, bóng đá Việt Nam từng có thành tích tốt ở cấp độ châu lục, nhưng các câu lạc bộ thường tỏ ra yếu bóng vía khi bước ra sân chơi quốc tế. Gần đây, Công an Hà Nội đã thi đấu rất tốt. Mới nhất, Công an TP.HCM cũng có màn trình diễn ấn tượng trước Buriram United, đội bóng hàng đầu Thái Lan, và giành chiến thắng 1-0.

Có thể nói, bóng đá Việt Nam đang đón nhận nhiều tin vui. Bây giờ, chúng ta hướng đến vòng bảng World Cup U17, với trận mở màn gặp U17 Bỉ, một nền bóng đá rất mạnh".

BLV Quang Huy cũng đánh giá việc World Cup U17 được tổ chức thường xuyên là cơ hội quan trọng để các nền bóng đá trẻ tích lũy kinh nghiệm, đặc biệt với những đội tuyển đến từ châu Á và Đông Nam Á.

"Dù bóng đá châu Á vẫn còn nhiều hạn chế khi so sánh với các nền bóng đá hàng đầu thế giới, việc chủ động tổ chức những giải đấu lớn như vậy sẽ tạo thêm cơ hội cọ xát cho các đội tuyển trong khu vực. Qua đó, chúng ta có thể rút ngắn khoảng cách với những châu lục khác và hướng đến thành tích tốt hơn tại World Cup trong tương lai".

Bỉ và Mali là hai thử thách lớn nhất

Đánh giá về các đối thủ tại vòng bảng, BLV Quang Huy cho rằng U17 Bỉ và U17 Mali là hai đội bóng có thực lực vượt trội. Trong đó, Bỉ là thử thách đầu tiên dành cho thầy trò HLV Cristiano Roland.

U17 Bỉ từng 4 lần tham dự World Cup U17, trong đó có hai lần liên tiếp. Thành tích tốt nhất của họ là vị trí thứ ba năm 2015. Đội bóng này cũng đang có phong độ ấn tượng với những chiến thắng đậm trước Kosovo, Latvia và Hà Lan.

BLV Quang Huy nhận định: "Bóng đá Bỉ từng sở hữu một thế hệ vàng với những cái tên như Romelu Lukaku, Kevin De Bruyne và Eden Hazard. Tuy nhiên, thế hệ này đã không thể giành được chức vô địch ở những giải đấu lớn.

Hiện tại, nhiều cầu thủ quen thuộc trong thế hệ vàng đã giải nghệ hoặc bước sang bên kia sườn dốc sự nghiệp. Hazard đã chia tay đội tuyển quốc gia từ lâu, Jan Vertonghen cũng đã giã từ sự nghiệp, còn Lukaku mới đây cũng tuyên bố chia tay đội tuyển. De Bruyne vẫn còn đó và có thể đóng vai trò dẫn dắt thế hệ kế cận.

Phải nói rằng, lứa cầu thủ tiếp theo của bóng đá Bỉ cũng rất chất lượng. Sau những năm tháng không có được sự hiện diện thường xuyên ở các giải đấu lớn, họ đã có sự tái thiết đáng kể. Các đội trẻ Bỉ ở nhiều cấp độ gần đây đều thi đấu tốt. Những cầu thủ của họ có khả năng chơi đa dạng ở các vị trí và đều có thể trở thành mối đe dọa ghi bàn.

Bỉ được đánh giá là đối thủ mạnh nhất bảng. Điều này hoàn toàn dễ hiểu khi bảng đấu còn có New Zealand, Mali và Việt Nam".

U17 Việt Nam cố gắng tạo thành tích tốt trong lần đầu dự World Cup.

Trong khi đó, Mali cũng là đối thủ không thể xem thường. Đội bóng châu Phi từng giành ngôi á quân World Cup U17 năm 2015, hạng ba năm 2013 và lọt vào tứ kết ở kỳ gần nhất.

Theo BLV Quang Huy, Mali sở hữu những đặc điểm điển hình của bóng đá châu Phi, từ thể hình, thể lực đến kinh nghiệm thi đấu quốc tế.

"Mali là đại diện điển hình của bóng đá châu Phi với thể hình tốt, nền tảng thể lực sung mãn và những cầu thủ có thể chất mạnh mẽ. Họ cũng sở hữu kinh nghiệm thi đấu quốc tế đáng kể, từng vượt qua nhiều đối thủ mạnh đến từ các châu lục khác nhau.

Vì thế, Mali sẽ là thử thách rất khó khăn. Ở một góc độ nào đó, tôi cho rằng đây thậm chí có thể là đối thủ khó chơi hơn cả Bỉ. Với chất thép đặc trưng của bóng đá châu Phi và lối chơi giàu sức mạnh, Mali có thể khiến U17 Việt Nam gặp nhiều khó khăn hơn trong việc triển khai thế trận".

New Zealand là đối thủ U17 Việt Nam có thể giành điểm

Dù đánh giá cao Bỉ và Mali, BLV Quang Huy vẫn nhìn thấy cơ hội cho U17 Việt Nam trong cuộc cạnh tranh với New Zealand. Đây cũng là đối thủ khiến ông nhớ lại cuộc chạm trán giữa hai đội tại U20 World Cup 2017 ở Hàn Quốc.

"Việt Nam có thể giành điểm trước New Zealand. Đây là nhận định của tôi. Tất nhiên, bóng đá trẻ luôn có những biến động, nhưng tôi có cảm giác New Zealand là đối thủ mà chúng ta có thể cạnh tranh, tương tự như câu chuyện ở U20 World Cup cách đây 9 năm. Việt Nam hoàn toàn có thể hướng đến kết quả từ hòa đến thắng trước đội bóng này.

Điểm hơn của New Zealand so với Việt Nam là các đội trẻ của họ thường xuyên vô địch châu Đại Dương, qua đó liên tục góp mặt tại World Cup U17 và những giải đấu quốc tế. Vì thế, xét về nền tảng và kinh nghiệm thi đấu, họ nhỉnh hơn chúng ta. Tuy nhiên, Việt Nam vẫn có cơ hội giành điểm nếu biết liệu cơm gắp mắm và phát huy tối đa năng lực của mình".

U17 Việt Nam vẫn có cơ hội vượt qua vòng bảng.

Tại U20 World Cup 2017, Việt Nam từng hòa New Zealand 0-0 trong trận ra quân. Theo BLV Quang Huy, đó là cuộc đối đầu mà bóng đá Việt Nam vẫn có lý do để tiếc nuối bởi chúng ta từng đứng trước cơ hội giành chiến thắng.

"Đó là trận đấu mà khi nhìn lại, chúng ta vẫn cảm thấy tiếc nuối bởi Việt Nam đã có cơ hội giành chiến thắng. Đáng nhớ nhất là tình huống căng ngang trước khung thành đối phương, nhưng Hoàng Đức lại đưa bóng ra ngoài trong sự tiếc nuối. Trong một bảng đấu có hai đối thủ rất mạnh, New Zealand là đội bóng mà chúng ta có thể đánh bại, nhưng cuối cùng đã không thể làm được điều đó.

Sau 9 năm, ở một cấp độ trẻ khác, Việt Nam lại gặp New Zealand. Tôi nghĩ rằng chúng ta có cơ hội giành điểm trước đối thủ này. New Zealand cũng là cái tên gợi lại nhiều ký ức từ cuộc đối đầu tại Hàn Quốc năm 2017".

Dù New Zealand có lợi thế về kinh nghiệm thi đấu quốc tế, BLV Quang Huy cho rằng đội bóng này không thực sự đáng sợ nếu xét đến thành tích tại các kỳ World Cup U17. Họ từng nhiều lần thống trị khu vực châu Đại Dương nhưng lại gặp khó khăn khi bước ra sân chơi thế giới.

Thầy trò HLV Cristiano Roland cần tính toán hợp lý

Theo thể thức World Cup U17, 48 đội tuyển được chia thành 12 bảng, mỗi bảng có 4 đội. Hai đội đứng đầu mỗi bảng cùng 8 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào vòng loại trực tiếp.

U17 Việt Nam lần lượt gặp Bỉ lúc 20h00 ngày 21/11, New Zealand lúc 22h30 ngày 23/11 và Mali lúc 20h00 ngày 26/11. Với mật độ 3 ngày/trận, việc phân phối thể lực và lựa chọn mục tiêu phù hợp có ý nghĩa rất quan trọng.

BLV Quang Huy cho rằng U17 Việt Nam nhiều khả năng phải cạnh tranh vị trí thứ ba với New Zealand. Vì vậy, trận đấu giữa hai đội cần được xem là trọng tâm trong hành trình vòng bảng.

"Nhiều khả năng, Việt Nam sẽ phải cạnh tranh vị trí thứ ba với New Zealand. Theo tôi, xác định trận đấu này là trọng điểm để dồn sức hướng đến kết quả tốt nhất là phương án hợp lý.

Trước hai đối thủ mạnh là Bỉ và Mali, U17 Việt Nam cần cố gắng hạn chế số bàn thua, đồng thời bảo toàn thể lực để chuẩn bị cho cuộc đối đầu New Zealand. Đây có thể là trận đấu mang tính quyết định đến cơ hội đi tiếp của chúng ta.

Riêng trận ra quân gặp Bỉ, tôi đánh giá đây sẽ là thử thách rất khó khăn. U17 Việt Nam cần tập trung phòng ngự, hạn chế tối đa bàn thua và giữ sức lực tốt nhất cho trận đấu với New Zealand sau đó 3 ngày".

Như vậy, thay vì đặt mục tiêu quá cao ngay ở trận ra quân, U17 Việt Nam cần có sự tính toán phù hợp trước từng đối thủ. Bỉ và Mali đều rất mạnh, nhưng New Zealand mới là trận đấu mà thầy trò HLV Cristiano Roland có thể hướng đến mục tiêu giành điểm, qua đó nuôi hy vọng tiến sâu tại World Cup U17.