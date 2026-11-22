U17 Việt Nam đón vị khách đặc biệt tại World Cup 2026 khi cựu tuyển thủ Brazil Rafael Felipe Scheidt đến sân cổ vũ và hội ngộ HLV Cristiano Roland.

U17 Việt Nam vừa có cuộc gặp gỡ đáng chú ý với Rafael Felipe Scheidt, cựu trung vệ từng khoác áo đội tuyển Brazil và thi đấu bên cạnh những huyền thoại như Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho hay Roberto Carlos.

Theo thông tin từ VFF, ngày 20/11, Rafael Scheidt đã có mặt tại sân Aspire Zone (Doha, Qatar) để theo dõi trận đấu giữa U17 Việt Nam và U17 Bỉ. Cựu tuyển thủ Brazil dành những lời khen ngợi cho tinh thần thi đấu và nỗ lực của các cầu thủ trẻ Việt Nam trước đối thủ được đánh giá cao hơn.

Đáng chú ý, chuyến thăm này còn là dịp để Rafael Scheidt hội ngộ người bạn cũ Cristiano Roland. Hai người vốn có mối quan hệ thân thiết từ trước. Sự xuất hiện của cựu danh thủ Brazil cũng mang đến niềm vui cho các cầu thủ U17 Việt Nam khi họ có cơ hội giao lưu và chụp ảnh lưu niệm cùng ông.

Cựu tuyển thủ Brazil, Rafael Felipe Scheidt tới thăm U17 Việt Nam.

Rafael Scheidt từng có 3 lần khoác áo đội tuyển Brazil. Một trong những dấu ấn đáng nhớ nhất của cựu trung vệ này là trận đấu Brazil đánh bại Argentina với tỷ số 4-2 ngày 7/9/1999.

Ở cuộc đối đầu đó, Scheidt góp mặt trong đội hình Selecao bên cạnh hàng loạt ngôi sao lừng danh như Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho, Cafu, Roberto Carlos và thủ môn Dida.

Sau khi giải nghệ, Rafael Scheidt tiếp tục hoạt động trong lĩnh vực đại diện và môi giới cầu thủ. Ông từng tham gia các thương vụ liên quan đến nhiều cầu thủ Nam Mỹ nổi tiếng như Ricardo Goulart, Diego Tardelli, Aloísio, Marcelo Moreno và Hernán Barcos.

U17 Việt Nam chuẩn bị cho trận đấu quan trọng

Sự xuất hiện của Rafael Scheidt diễn ra trong thời điểm U17 Việt Nam đang hướng đến những thử thách tiếp theo tại FIFA U17 World Cup 2026.

Ở trận mở màn, thầy trò HLV Cristiano Roland để thua U17 Bỉ với tỷ số 2-3. Dù không thể giành điểm, đại diện Việt Nam vẫn tạo được dấu ấn khi hai lần xuyên thủng mành lưới đối thủ châu Âu.

Theo lịch thi đấu, U17 Việt Nam sẽ chạm trán U17 New Zealand lúc 22h30 ngày 23/11. Đây là trận đấu có ý nghĩa quan trọng đối với cơ hội cạnh tranh của đội tuyển tại bảng G.

Sau những trải nghiệm đáng nhớ trước U17 Bỉ, các cầu thủ trẻ Việt Nam sẽ cần tiếp tục duy trì sự tự tin, đồng thời cải thiện những hạn chế để hướng tới kết quả tích cực ở lượt trận tiếp theo.