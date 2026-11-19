Trước thềm trận ra quân U17 World Cup 2026, truyền thông Bỉ dành sự chú ý đặc biệt cho hai cầu thủ của U17 Việt Nam là Chu Ngọc Nguyễn Lực và Trần Mạnh Quân.

Trước cuộc đối đầu với U17 Việt Nam tại vòng bảng U17 World Cup 2026, truyền thông Bỉ đã có những đánh giá đáng chú ý về đại diện Đông Nam Á. Trong đó, trang tin Signal Foot BE đặc biệt nhấn mạnh hai gương mặt có thể tạo ra khác biệt trong đội hình của HLV Cristiano Roland.

Theo Signal Foot BE, U17 Việt Nam là một trong những đội bóng đáng chú ý tại giải đấu năm nay khi lần đầu tiên góp mặt ở sân chơi World Cup. Đây cũng là cột mốc lịch sử đối với bóng đá trẻ Việt Nam, nhất là khi đội tuyển phải cạnh tranh với nhiều nền bóng đá có truyền thống và trình độ phát triển vượt trội.

Trang tin của Bỉ nhắc lại hành trình giành vé đến Qatar của thầy trò HLV Cristiano Roland, đặc biệt là chiến thắng quan trọng trước U17 UAE tại giải U17 châu Á. Kết quả này giúp U17 Việt Nam hoàn thành mục tiêu lịch sử, đồng thời trở thành đại diện duy nhất của Đông Nam Á góp mặt tại World Cup U17 năm nay.

Đáng chú ý, Signal Foot BE không chỉ quan tâm đến thành tích tập thể mà còn dành thời lượng phân tích những nhân tố nổi bật của đội bóng áo đỏ.

Chu Ngọc Nguyễn Lực được truyền thông Bỉ chú ý.

Cái tên đầu tiên được nhắc đến là Chu Ngọc Nguyễn Lực. Tiền vệ này được truyền thông Bỉ đánh giá cao nhờ khả năng sáng tạo, xử lý bóng và tạo ra những tình huống đột biến. Đây cũng là một trong những cầu thủ được kỳ vọng sẽ đóng vai trò quan trọng trong cách vận hành lối chơi của U17 Việt Nam.

Bên cạnh Nguyễn Lực, tiền đạo Trần Mạnh Quân cũng lọt vào tầm ngắm của đối thủ châu Âu. Chân sút sinh năm 2010 được xem là nhân tố có thể gây ra những khó khăn cho hàng phòng ngự U17 Bỉ. Việc cả hai cầu thủ trẻ được truyền thông đối phương nhắc tên cho thấy U17 Việt Nam không hoàn toàn bị xem nhẹ trước trận đấu quan trọng này.

Tờ báo Bỉ cũng đề cập tới Trần Mạnh Quân.

Ngoài các cầu thủ, Signal Foot BE cũng chú ý đến HLV Cristiano Roland. Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha từng khoác áo nhiều CLB như Benfica, Belenenses và Beira-Mar. Theo đánh giá của truyền thông Bỉ, ông ưa thích sử dụng sơ đồ 4-3-3, qua đó có thể xây dựng lối chơi chủ động và hướng đến tấn công thay vì chỉ tập trung phòng ngự trước những đối thủ mạnh.

Đây là chi tiết đáng chú ý bởi U17 Việt Nam sẽ phải đối diện với thử thách lớn về thể hình, thể lực và chất lượng nhân sự. Tuy nhiên, sự tự tin trong cách tiếp cận trận đấu có thể giúp các học trò của HLV Cristiano Roland tạo ra những bất ngờ.

Trước khi bước vào giải đấu, U17 Việt Nam cũng có quá trình chuẩn bị tương đối tích cực. Đội bóng giành chiến thắng 2-0 trước U17 Fiji, hòa 2-2 với U17 Panama trong loạt trận giao hữu, đồng thời trải qua chuyến tập huấn kéo dài 10 ngày tại Hàn Quốc.

Theo lịch thi đấu, U17 Việt Nam sẽ chạm trán U17 Bỉ lúc 20h00 ngày 20/11 (giờ Việt Nam). Đây là trận mở màn có ý nghĩa đặc biệt với thầy trò HLV Cristiano Roland trong lần đầu tiên tham dự World Cup.

Dù bị đánh giá thấp hơn đối thủ, việc truyền thông Bỉ dành sự quan tâm cho những cá nhân như Chu Ngọc Nguyễn Lực và Trần Mạnh Quân cũng cho thấy U17 Việt Nam đã có sự chuẩn bị và những điểm mạnh riêng để đối phương phải lưu tâm.