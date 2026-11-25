BLV Quang Huy cho rằng trận hòa 3-3 với U17 New Zealand là kết quả hợp lý, đồng thời đánh giá cao tiềm năng của lứa cầu thủ trẻ Việt Nam.

U17 Việt Nam đã trải qua trận đấu đầy cảm xúc trước U17 New Zealand ở lượt trận thứ hai bảng G, VCK U17 World Cup 2026. Ba lần bị dẫn trước và ba lần gỡ hòa, thầy trò HLV Cristiano Roland giành được 1 điểm quý giá, qua đó tiếp tục nuôi hy vọng đi tiếp.

Nhìn lại màn trình diễn của U17 Việt Nam, BLV Quang Huy cho rằng dù có những điều tiếc nuối, kết quả hòa vẫn hợp lý. Nhà báo, bình luận viên này cũng chỉ ra những bài học quan trọng mà các cầu thủ trẻ cần tích lũy sau trận đấu.

"Nhìn toàn cục, có những điều tiếc nuối khi chúng ta không thể giành chiến thắng. Nhưng ở một góc nhìn khác, khi đánh giá một cách tỉnh táo, tôi nghĩ kết quả hòa cũng hợp lý. Điều quan trọng là U17 Việt Nam vẫn còn cơ hội đi tiếp.

Ở trận đấu diễn ra cùng giờ, U17 Mali đã đánh bại U17 Bỉ dù bị dẫn bàn. Như vậy, Mali chắc chắn đứng đầu bảng. Còn với Việt Nam, việc giành được trận hòa 3-3, trong bối cảnh ba lần bị dẫn bàn và ba lần gỡ hòa, đặc biệt là bàn thắng ấn định tỷ số rất kịch tính, đã giúp chúng ta níu kéo hy vọng đi tiếp.

Ở trận đấu vừa rồi giữa Việt Nam và New Zealand, mỗi đội đều phát huy được những điểm mạnh của mình. U17 Việt Nam sở hữu một lứa cầu thủ có trình độ rất tốt, chơi bóng thông minh và có độ tài hoa. Trong khi đó, cách đá của New Zealand khá mộc mạc, đơn giản.

Trước trận đấu, tôi đã đưa ra quan điểm rằng Việt Nam có thể giành kết quả từ hòa đến thắng. Một phần bởi chúng ta thấy New Zealand và Australia có phong cách chơi bóng khá tương đồng. Trong khi đó, Việt Nam từng đánh bại Australia ở cấp độ trẻ, còn U20 Việt Nam cũng từng hòa New Zealand. Vì thế, có cơ sở để tin rằng chúng ta có thể giành kết quả thuận lợi.

Tôi cho rằng, nói một cách chính xác, khi trận đấu khép lại, cả hai đội đều có những điều tiếc nuối. Tôi để ý thấy số cầu thủ New Zealand nằm sân còn nhiều hơn cả Việt Nam. Thậm chí, các cầu thủ Việt Nam còn đứng dậy trước để đỡ đối thủ đứng lên. New Zealand có thể hình, thể lực tốt, nhiều lần tham dự vòng chung kết World Cup U17 nên được đánh giá là đội cửa trên. Vì thế, việc không thể giành chiến thắng có lẽ khiến họ tiếc nuối không kém, thậm chí còn nhiều hơn chúng ta.

Highlights U17 Việt Nam 3-3 U17 New Zealad (Bảng G, World Cup U17 2026, 23/11)

Nhìn chung, đây là trận đấu mà hai đội đã cống hiến những gì thuộc về điểm mạnh của mình. Việt Nam thể hiện sự thông minh, kỹ thuật và độ tinh tế trong lối chơi. Trong khi đó, New Zealand đá khá mộc mạc, dựa nhiều vào thể hình, thể lực, những pha bóng bổng, các tình huống xuống biên và những quả tạt. Chúng ta biết rõ họ sẽ chơi như vậy, nhưng cuối cùng vẫn không thể hóa giải được tất cả.

Với bóng đá trẻ, mỗi trận đấu đều là một dịp để tích lũy kinh nghiệm. Qua hai trận vừa rồi, chúng ta thấy lứa cầu thủ này rất có tiềm năng. Trước U17 Bỉ, chúng ta đã chống chọi tốt và chỉ chịu thua sát nút. Hôm nay, khi đối đầu với một phong cách khác là New Zealand, các cầu thủ cũng đã thể hiện được khả năng của mình.

Tôi nghĩ rằng, với một lứa cầu thủ thuần Việt ở độ tuổi này, chúng ta khó có thể đòi hỏi họ chơi tốt hơn những gì đã thể hiện. Không thắng được thì tất nhiên là tiếc, nhưng chúng ta cũng phải chấp nhận kết quả và coi đây tiếp tục là một bài học kinh nghiệm."

Hàng thủ U17 Việt Nam cần thêm trải nghiệm, Nguyễn Lực là điểm sáng

Bên cạnh những lời động viên dành cho các cầu thủ, BLV Quang Huy cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế trong khâu phòng ngự của U17 Việt Nam. Theo ông, sự chênh lệch về thể hình và kinh nghiệm là một trong những nguyên nhân khiến đội bóng gặp khó trước những tình huống bóng bổng của New Zealand.

"Đúng là trong một số tình huống, U17 Việt Nam tổ chức phòng ngự chưa được kín kẽ. Bên cạnh đó, thủ môn của chúng ta phần nào cũng chưa có nhiều kinh nghiệm khi đối phó với những quả bóng bổng, những tình huống tạt bóng như vậy.

Ai cũng biết đối thủ có thể hình cao to. Nói thật, trong những tình huống đó, chúng ta phải trông chờ rất nhiều vào đôi tay của thủ môn, bởi các cầu thủ New Zealand khi bật nhảy thường cao hơn mình cả chục centimet, nên rất khó để tranh chấp.

Có thể thủ môn của chúng ta cũng chưa được rèn luyện nhiều trong những tình huống như vậy. Tôi nói điều này không phải để chê trách, bởi rõ ràng ở độ tuổi này, các cầu thủ vẫn đang trong quá trình tích lũy kinh nghiệm và trưởng thành. Trước khi đến với giải đấu lớn như thế này, có thể các em chưa từng gặp đối thủ nào có thể hình vượt trội theo cách của New Zealand.

Trận hòa 3-3 trước New Zealand giúp U17 Việt Nam vẫn níu kéo hy vọng đi tiếp.

Về lý thuyết, chúng ta biết cách đối phó là như thế nào. Nhưng khi đối phương thực hiện những quả tạt với sự tham gia của ba, bốn cầu thủ cao to cùng bật nhảy thì mọi chuyện trở nên rất khó khăn.

Đôi khi, ngay cả với những cầu thủ đã trưởng thành, chỉ có kinh nghiệm thực tiễn, những lần trực tiếp đối mặt với tình huống như vậy mới giúp họ vỡ vạc và trưởng thành hơn.

Điều chúng ta lo ngại nhất là U17 Việt Nam sẽ thua trận này, qua đó hết cơ hội đi tiếp. Nhưng điều đó đã không xảy ra. Tôi nghĩ đây cũng là một tín hiệu tích cực, bởi sau mỗi trận đấu, các cầu thủ lại tích lũy thêm được những bài học và kinh nghiệm quý giá.

Có thể hôm nay thủ môn của chúng ta còn đôi chút bỡ ngỡ, nhưng sau ba ngày nữa, khi gặp Mali, các em sẽ bước vào trận đấu với một tâm lý khác. Ở độ tuổi này, sự trưởng thành thường diễn ra như vậy."

Đánh giá về sự chênh lệch giữa các tuyến, BLV Quang Huy cho rằng không nên vội vàng đưa ra kết luận về chất lượng hàng phòng ngự của lứa cầu thủ hiện tại. Ông đồng thời dành sự chú ý đặc biệt cho tiền vệ Nguyễn Lực.

"Tôi nghĩ chúng ta cũng cần phải theo dõi thêm. Cá nhân tôi có suy nghĩ khá tự nhiên rằng ở độ tuổi này, các em có thể đã được đào tạo bài bản, nhưng phần nào đó, lối chơi vẫn còn bộc lộ nhiều yếu tố bản năng. Các em ít bị gò bó về mặt chiến thuật, ít chịu sự chi phối bởi những quy ước hơn so với các lứa tuổi lớn hơn.

Vì thế, một cách rất tự nhiên, các tiền vệ và tiền đạo có thể chơi bóng theo cách thoải mái, phát huy được khả năng của mình. Còn với các cầu thủ phòng ngự, khi phải đối đầu với những đối thủ mạnh như vậy, họ cần thêm những quy ước, những miếng đánh phòng ngự có tổ chức, chẳng hạn như cách vận hành bẫy việt vị hay những tình huống mang tính đối phó với đối phương.

Ở lứa tuổi này, chất chơi bóng, khả năng bộc lộ bản thân vẫn nhiều hơn so với tư duy phá lối chơi và chống lại đối phương. Tôi nghĩ có thể nhìn nhận vấn đề một cách tự nhiên như vậy.

Tất nhiên, sau vài năm nữa, chúng ta hoàn toàn có thể chứng kiến những nhân tố trưởng thành ở hàng phòng ngự.

Ở tuyến giữa, Nguyễn Lực là một cầu thủ mà tôi đánh giá rất cao. So với độ tuổi của mình, em thể hiện sự chững chạc đáng kể. Đây là một vị trí rất quan trọng và đặc biệt, ở lứa tuổi này, chúng ta có một tiền vệ tổ chức chơi rất hay như vậy.

Nguyễn Lực là một trong những nhân tố nổi bật nhất của U17 Việt Nam tính đến thời điểm hiện tại. Chúng ta có quyền vui mừng khi sở hữu những cầu thủ như vậy.

Còn ở tuyến dưới, hy vọng qua mỗi trận đấu, qua những giải đấu có tính cạnh tranh và va chạm cao, các em sẽ tích lũy thêm kinh nghiệm, hình thành ý thức tổ chức và khả năng phòng ngự kín kẽ hơn."

U17 Mali mạnh, nhưng U17 Việt Nam vẫn có cơ hội tạo bất ngờ

Ở lượt trận cuối, U17 Việt Nam sẽ chạm trán U17 Mali. Đây là thử thách không nhỏ, nhất là khi đại diện châu Phi sở hữu nền tảng thể hình, thể lực rất tốt. Dù vậy, việc Mali đã chắc chắn đứng đầu bảng cũng có thể mở ra cơ hội nhất định cho thầy trò HLV Cristiano Roland.

BLV Quang Huy nhận định: "U17 Việt Nam sắp bước vào trận đấu tiếp theo. Hy vọng lực lượng của chúng ta không bị sứt mẻ quá nhiều. Với ba ngày nghỉ ngơi, các cầu thủ ở độ tuổi U17 hoàn toàn có thể hồi phục thể lực. Tôi hy vọng toàn đội sẽ bước vào trận đấu với tinh thần hưng phấn.

Trong bối cảnh U17 Mali đã đánh bại U17 Bỉ và chắc chắn đứng đầu bảng, về lý thuyết, họ có thể không tung ra sân đội hình mạnh nhất ở trận đấu cuối cùng. Tất nhiên, chúng ta cũng hiểu rằng với một đội bóng có nền tảng thể lực và thể hình kiểu châu Phi như Mali, những cầu thủ dự bị đôi khi còn thi đấu hăng hái, quyết liệt hơn để chứng tỏ khả năng. Điều đó cũng có thể tạo ra những nguy hiểm nhất định.

Nhưng nhìn ở một góc độ nào đó, nếu Mali không sử dụng đội hình mạnh nhất thì đây cũng có thể là cơ hội để U17 Việt Nam hy vọng giành kết quả tốt."

Sớm đoạt vé đi tiếp, U17 Mali có thể sẽ không dùng đội hình mạnh nhất trước Việt Nam.

Bình luận về sức mạnh của bóng đá trẻ Mali đang có những thành tựu tốt hơn hẳn so với đội tuyển quốc gia, BLV Quang Huy cho rằng quốc gia châu Phi này vẫn chưa khai thác hết nguồn lực cầu thủ có gốc gác Mali đang thi đấu tại châu Âu.

"Trường hợp này khiến tôi phần nào nhớ đến Uzbekistan. Họ từng rất xuất sắc ở các giải trẻ châu Á, nhưng phải đến kỳ World Cup gần nhất mới giành quyền tham dự ở cấp độ đội tuyển quốc gia. Tuy nhiên, một khi đã vượt qua được cửa ải đó, mọi chuyện có thể sẽ khác. Rất có thể họ sẽ góp mặt thường xuyên hơn, đặc biệt khi số đội tham dự đã được mở rộng.

Với Mali, họ vẫn chưa thể làm được điều tương tự. Tôi cho rằng có thể cách làm bóng đá ở cấp độ đội tuyển quốc gia của họ chưa thực sự quyết liệt như một số nền bóng đá khác.

Bên cạnh những đội tuyển mạnh truyền thống của bóng đá châu Phi, từng sớm góp mặt ở các kỳ World Cup, chúng ta có thể kể đến Algeria, Morocco, Cameroon, Nigeria, Bờ Biển Ngà hay Tunisia.

Với nhóm những đội tuyển còn lại, tôi có cảm giác rằng có không ít cầu thủ gốc Mali rất giỏi đang thi đấu ở châu Âu, đặc biệt là tại Pháp, nhưng không đủ khả năng cạnh tranh một vị trí trong đội tuyển Pháp. Tuy nhiên, họ lại chưa được mời trở về khoác áo đội tuyển Mali một cách quyết liệt và có hệ thống.

Chúng ta biết rằng thành công gần đây của bóng đá châu Phi, đặc biệt là việc Morocco vào đến bán kết World Cup 2022 tại Qatar, có đóng góp rất lớn từ lực lượng cầu thủ được họ đưa về từ Pháp.

Tôi cho rằng Mali vẫn chưa thực sự quyết liệt trong câu chuyện này. Vì thế, những cầu thủ trẻ tài năng sau đó sang châu Âu thi đấu có thể tiếp tục ở lại đó, hoặc mang quốc tịch khác. Họ có thể lựa chọn khoác áo những đội tuyển khác, nhưng cũng chưa chắc đã trở thành những nhân tố nổi bật ở các đội tuyển ấy.

Trong khi đó, Mali vẫn chưa có cách tiếp cận đủ quyết liệt để đưa những cầu thủ có gốc gác của mình trở về cống hiến cho đội tuyển quốc gia.

Tôi nghĩ nếu làm được theo cách của Morocco, bóng đá Mali sẽ có cơ hội quy tụ nhiều tài năng hơn. Điều đó cũng giúp tránh lãng phí nguồn lực cầu thủ. Chúng ta đều biết, một cầu thủ thi đấu ở Pháp rất khó chen chân vào đội tuyển Pháp, nhưng nếu được đưa về Mali một cách hợp lý, họ hoàn toàn có thể tỏa sáng trong màu áo đội tuyển quê hương.

Bởi ở sân chơi châu Phi, trình độ giữa các đội tuyển nhìn chung không quá chênh lệch. Khi quy tụ được những cầu thủ giỏi, Mali sẽ có thêm cơ hội cạnh tranh và tạo nên bất ngờ trước các đối thủ mạnh."

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