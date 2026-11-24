U17 Tây Ban Nha tạo nên chiến thắng có cách biệt cực lớn ở World Cup U17. Ngược lại, Cuba phải hứng mưa bàn thua ở lượt trận thứ hai.

Tây Ban Nha ghi 15 bàn sau 52 cú sút, lập chiến thắng lịch sử

Trận đấu giữa U17 Tây Ban Nha và U17 Fiji tại bảng H diễn ra theo thế trận một chiều. Đại diện châu Âu thể hiện sự vượt trội với việc kiểm soát bóng lên tới 80%, thực hiện tới 52 cú dứt điểm trong đó có 15 lần trúng đích, còn đối thủ chỉ sút đúng 1 lần, không trúng đích trong suốt trận đấu.

Tây Ban Nha áp đảo ngay sau tiếng còi khai cuộc và chỉ cần 5 phút để mở tỷ số nhờ công của Rafael Cruz. Tiền đạo này trở thành nỗi ác mộng đối với hàng phòng ngự Fiji. Sau bàn mở tỷ số, Cruz tiếp tục ghi bàn ở phút 10 và 21, hoàn tất cú hat-trick ngay trong hiệp một. Anh cũng không phải ngôi sao duy nhất tỏa sáng trong màn trình diễn áp đảo của Tây Ban Nha.

Roberto Tomas lập hat-trick với các bàn thắng ở phút 12, 19 và 35. Guillermo Trujillano cũng có 3 lần lập công, trong đó có một quả phạt đền. Marco Company ghi thêm một bàn ở phút 43, giúp Tây Ban Nha khép lại hiệp đấu đầu tiên với lợi thế dẫn trước 9-0.

Tây Ban Nha tạo ra chiến thắng cực đậm ở World Cup.

Sau giờ nghỉ, đội bóng châu Âu vẫn không giảm sức ép. Cruz ghi thêm hai bàn ở phút 57 và 65. Một số cầu thủ khác cũng ghi bàn để hoàn tất chiến thắng 15-0 ở phút 80.

Theo FIFA, Rafael Cruz trở thành cầu thủ đầu tiên ghi 5 bàn trong một trận đấu tại World Cup U17. Đây cũng là chiến thắng có cách biệt lớn nhất trong lịch sử tham dự giải đấu của U17 Tây Ban Nha.

Đáng chú ý, tỷ số 15-0 chỉ kém một bàn so với kỷ lục chiến thắng cách biệt nhất lịch sử World Cup U17. Kỷ lục này thuộc về U17 Morocco, đội từng đánh bại U17 New Caledonia 16-0 tại giải đấu năm 2025.

Sau hai lượt trận, U17 Tây Ban Nha có 6 điểm, ghi tới 20 bàn và chưa để thủng lưới lần nào. Chiến thắng trước Fiji cũng giúp đội bóng xứ sở bò tót chính thức giành vé vào vòng 32 đội. Trước đó, họ đã đánh bại U17 Trung Quốc 5-0 ở trận ra quân.

Trong khi đó, Fiji tiếp tục trải qua một giải đấu đáng quên. Sau hai trận, đội bóng này chưa có điểm nào, để thủng lưới 21 lần và chưa ghi được bàn thắng.

Senegal cũng thắng 9-0, Cuba đứng trước nguy cơ bị loại

Không chỉ Tây Ban Nha, U17 Senegal cũng tạo ra một chiến thắng với tỷ số rất đậm tại lượt trận thứ hai. Đại diện châu Phi đánh bại U17 Cuba 9-0 trong trận đấu thuộc bảng F.

Senegal thể hiện sức mạnh ngay từ đầu trận. Ibrahima Dione mở tỷ số ở phút thứ 7, trước khi Mouhamed Faye nhân đôi cách biệt ở phút 14. Sidy Barhama Ndiaye ghi bàn thứ ba ở phút 21, còn Sega Mbodji nâng tỷ số lên 4-0 ở phút 24.

Dione tiếp tục lập công ở phút 34, giúp Senegal bước vào giờ nghỉ với lợi thế dẫn trước 5-0. Sang hiệp hai, đội bóng châu Phi vẫn duy trì sức ép. Ibrahima Konte ghi bàn ở phút 49 sau một pha solo vượt qua tới 4 cầu thủ đối phương. Mbodji hoàn tất cú đúp ở phút 55, trước khi El Hadji Sow và Maurice Biaye lần lượt ghi bàn ở các phút 65 và 72.

Senegal tạo mưa bàn thắng trước Cuba.

Như vậy, Senegal có tới 9 bàn thắng và không để đối thủ ghi được bàn danh dự. Đây là màn trình diễn cho thấy sức mạnh đáng gờm của đội bóng châu Phi, đặc biệt ở khả năng tổ chức tấn công và khai thác những khoảng trống trong hàng phòng ngự đối phương.

Sau hai lượt trận, Senegal có 4 điểm, bằng với Croatia nhưng xếp trên nhờ hiệu số bàn thắng bại tốt hơn. Croatia cũng vừa có chiến thắng 4-0 trước Tajikistan. Tajikistan đứng thứ ba với 3 điểm, trong khi Cuba chưa có điểm nào và đứng cuối bảng.

Với thể thức thi đấu mới gồm 48 đội, hai đội đứng đầu mỗi bảng cùng 8 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào vòng 32 đội. Vì vậy, Cuba vẫn còn cơ hội về mặt lý thuyết, nhưng thất bại 0-9 khiến nhiệm vụ đi tiếp trở nên khó khăn hơn rất nhiều.



