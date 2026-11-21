Chu Ngọc Nguyễn Lực trở thành cầu thủ được chấm điểm cao nhất U17 Việt Nam trong trận thua 2-3 trước U17 Bỉ tại World Cup U17 2026, với màn trình diễn nổi bật.

Nguyễn Lực nhận điểm số cao nhất U17 Việt Nam

Dù U17 Việt Nam không thể tạo nên bất ngờ trước U17 Bỉ trong trận ra quân World Cup U17 2026, các cầu thủ trẻ vẫn để lại nhiều dấu ấn đáng chú ý. Trong đó, Chu Ngọc Nguyễn Lực là cái tên nổi bật nhất khi được chuyên trang thống kê Sofascore chấm 8,0 điểm, cao nhất trong đội hình xuất phát của đại diện Đông Nam Á.

Highlights U17 Việt Nam 2-3 U17 Bỉ - U17 World Cup 2026

Tiền vệ mang áo số 10 ghi dấu ấn với bàn thắng tuyệt đẹp ở phút 84. Từ tình huống đá phạt góc, Nguyễn Lực đưa bóng đi thẳng vào lưới U17 Bỉ, rút ngắn tỷ số xuống còn 2-3 và thắp lại hy vọng giành điểm cho đội nhà.

Không chỉ có pha lập công ấn tượng, Nguyễn Lực còn sở hữu những thông số chuyên môn nổi bật. Cầu thủ này thực hiện 4 cú dứt điểm, trong đó có 2 lần đưa bóng đi trúng đích. Anh có tổng cộng 70 lần chạm bóng, thực hiện thành công 29/35 đường chuyền, đạt tỷ lệ chính xác 83%.

Nguyễn Lực tỏa sáng ở World Cup.

Ngoài ra, Nguyễn Lực còn tạo ra một cơ hội, thực hiện thành công 4 pha rê bóng và có 7 lần thu hồi bóng. Ở khía cạnh tranh chấp, tiền vệ này thắng 9/16 tình huống tay đôi và có 4 lần buộc đối phương phạm lỗi.

Đây là những con số cho thấy tầm ảnh hưởng của Nguyễn Lực trong lối chơi U17 Việt Nam, đặc biệt khi đội bóng phải đối đầu với một đối thủ có chất lượng chuyên môn và thể hình vượt trội.

Sỹ Bách cũng được đánh giá cao, thủ môn Xuân Hòa nhận điểm thấp nhất

Xếp ngay sau Nguyễn Lực trong danh sách chấm điểm của U17 Việt Nam là Lê Sỹ Bách với 7,5 điểm. Tiền đạo mang áo số 20 chính là người mở tỷ số ngay phút thứ 4 bằng pha đánh gót ngẫu hứng sau quả phạt góc của Nguyễn Minh Thủy.

Sỹ Bách ăn mừng bàn thắng cho U17 Việt Nam.

Đây là bàn thắng mang ý nghĩa lịch sử, đánh dấu lần đầu tiên bóng đá Việt Nam ghi bàn tại một kỳ FIFA U17 World Cup. Sỹ Bách cũng cho thấy khả năng chớp thời cơ và sự tự tin khi đối đầu với hàng phòng ngự được đánh giá cao của U17 Bỉ.

Nguyễn Minh Thủy và Trần Trí Dũng cùng nhận 6,6 điểm. Trong khi đó, tiền đạo Lê Trọng Đại Nhân được chấm 6,7 điểm.

Ở tuyến giữa, Đào Quý Vương và đội trưởng Nguyễn Huỳnh Đăng Khoa cùng nhận 6,3 điểm. Trong số các hậu vệ đá chính, Nguyễn Khắc Minh Đức được đánh giá cao nhất với 6,6 điểm. Nguyễn Ngọc Anh Hào nhận 6,2 điểm, còn Nguyễn Mạnh Cường được chấm 5,9 điểm.

Thủ môn Lý Xuân Hòa là cầu thủ nhận điểm số thấp nhất trong đội hình xuất phát U17 Việt Nam với 5,7 điểm. Một trong những tình huống khó khăn nhất của thủ thành này diễn ra ở phút 60, khi U17 Việt Nam để mất bóng ở giữa sân và Anthony Philips tận dụng tốc độ để thoát xuống đối mặt, ghi bàn nâng tỷ số lên 3-1 cho U17 Bỉ.

Dù thất bại 2-3, màn trình diễn của U17 Việt Nam vẫn mang đến những tín hiệu tích cực. Hai bàn thắng đẹp mắt của Sỹ Bách và Nguyễn Lực cho thấy khả năng tận dụng tình huống cố định, trong khi những thông số cá nhân của Nguyễn Lực phản ánh nỗ lực đáng ghi nhận của các cầu thủ trẻ.

Ở lượt trận tiếp theo, thầy trò HLV Cristiano Roland sẽ chạm trán U17 New Zealand vào ngày 23/11. Đây là cơ hội để U17 Việt Nam hướng tới những điểm số đầu tiên tại World Cup U17 2026.

* Cổ vũ đội tuyển U17 Việt Nam tại VCK FIFA U-17 World Cup Qatar 2026™ trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn