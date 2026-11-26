BLV Quang Huy đánh giá Mali là thử thách rất lớn, nhưng tin tưởng tinh thần thi đấu và khả năng vượt khó có thể giúp U17 Việt Nam tạo nên bất ngờ.

Sau hai trận đấu giàu cảm xúc trước Bỉ và New Zealand, U17 Việt Nam chuẩn bị bước vào thử thách khó khăn nhất tại bảng G World Cup U17 2026 mang tên Mali (20h00 ngày hôm nay 26/11). Đội bóng châu Phi đã toàn thắng cả hai trận, lần lượt đánh bại New Zealand 3-0 và ngược dòng vượt qua Bỉ với tỷ số 2-1.

Nhận định về đối thủ của thầy trò HLV Roland, BLV Quang Huy cho rằng Mali sở hữu thực lực đáng gờm, nhưng U17 Việt Nam vẫn có những cơ sở để hy vọng.

Mali rất mạnh, U17 Việt Nam cần phát huy những gì tốt nhất

BLV Quang Huy đánh giá cao những gì Mali đã thể hiện qua hai lượt trận đầu tiên.

"Có thể nói, khi xem Mali thi đấu, chúng ta cảm nhận được các cầu thủ của họ rất trưởng thành, mạnh mẽ, chơi bóng hiện đại và xử lý tình huống rất quyết đoán.

Trong khi đó, U17 Việt Nam đã thua Bỉ 2-3 ở trận ra quân, sau đó hòa New Zealand với tỷ số 3-3. Đó là một trận đấu rất xuất sắc. Cả hai trận đấu đều hay. Tuy nhiên, việc giành được điểm số trước một đối thủ như New Zealand thực sự rất ấn tượng. Bên cạnh đó là ba bàn thắng mà chúng ta ghi được vào lưới đối thủ.

Bây giờ, trước mắt U17 Việt Nam là Mali, đội bóng đã chắc chắn đi tiếp với sáu điểm, thậm chí chắc chắn đứng đầu bảng. Vì vậy, có thể họ sẽ không tung vào sân những cầu thủ mạnh nhất của mình. Tuy nhiên, với thực lực của Mali, ngay cả đội hình hai cũng có thể rất đáng gờm, bởi các cầu thủ sẽ muốn chứng tỏ khả năng của mình. Với cách chơi đặc trưng của bóng đá châu Phi, họ thậm chí còn có thể tạo ra nhiều nguy hiểm hơn.

Nói chung, thầy trò HLV Roland phải có sự tính toán. Tôi nghĩ rằng ở lứa tuổi U17, các em vẫn cứ nên chơi bóng một cách cơ bản và hồn nhiên, bởi đây vẫn là giai đoạn tập luyện, phát triển. Nhưng khi gặp Mali, chắc chắn chúng ta sẽ phải có những tính toán nhất định. Tóm lại, cần hạn chế những điểm yếu và phát huy những điểm mạnh của mình".

Mali thậm chí thắng ngược Bỉ 2-1.

Về cách tiếp cận trận đấu, BLV Quang Huy không đồng tình với phương án U17 Việt Nam chủ động lùi sâu phòng ngự để chờ cơ hội phản công. Thay vào đó, ông muốn các học trò của HLV Roland tiếp tục duy trì cách chơi đã thể hiện trước New Zealand, đồng thời cải thiện khả năng tận dụng cơ hội.

"Đúng là chúng ta phải hướng đến mục tiêu từ hòa đến thắng. Có người cho rằng chúng ta nên đá thấp, chờ cơ hội để phản công. Thế nhưng, liệu nếu đá thấp, U17 Việt Nam có thể triển khai được lối chơi khiến chúng ta hài lòng ở tuyến trên như khi gặp New Zealand hay không? Khi đá thấp, mỗi lần có cơ hội phản công, chúng ta lại phải vượt qua một quãng đường rất xa để đưa bóng lên phía trên.

Vì vậy, tôi vẫn cho rằng Việt Nam hãy chơi như cách chúng ta đã đá với New Zealand, nhưng cần chắt chiu cơ hội hơn, còn tuyến dưới phải cố gắng tránh mắc sai lầm. Nôm na là như vậy.

Các học trò của HLV Roland đã ghi được năm bàn thắng sau hai trận đấu, gồm hai bàn vào lưới Bỉ và ba bàn vào lưới New Zealand. Điều này giúp chúng ta có hy vọng U17 Việt Nam tiếp tục ghi bàn trước Mali. Nếu điều đó xảy ra thì cũng có thể xem là một bất ngờ, bởi hàng công và tuyến tiền vệ của chúng ta về cơ bản thi đấu sắc bén, có thể tạo ra nhiều cơ hội. Phải nói rằng, so với mặt bằng chung của lứa tuổi U17, các em chơi như vậy là rất tốt, không thể kỳ vọng hơn được".

Cửa đi tiếp rất hẹp nếu không thắng Mali

Bên cạnh việc đánh giá sức mạnh đối thủ, BLV Quang Huy cũng phân tích khá kỹ những kịch bản có thể xảy ra ở lượt trận cuối bảng G. Với thể thức 48 đội chia thành 12 bảng, tám đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền đi tiếp.

Sau hai lượt trận, Mali đã chắc chắn đứng đầu bảng với sáu điểm. Bỉ có ba điểm, trong khi Việt Nam và New Zealand cùng sở hữu một điểm. Với hiệu số -1, U17 Việt Nam vẫn nằm trong nhóm những đội đứng thứ ba có thành tích tốt nhất.

Tuy nhiên, BLV Quang Huy cho rằng hai điểm có thể chưa đủ để đảm bảo tấm vé đi tiếp, đặc biệt khi một số đối thủ ở những bảng đấu khác có cơ hội giành chiến thắng ở lượt cuối.

"Thực ra, chúng ta phải thắng mới có thể chắc chắn. Còn nếu hòa, mọi thứ sẽ phụ thuộc vào kết quả các trận đấu khác và những chỉ số phụ. Xem ra, nếu chỉ có hai điểm, cánh cửa đi tiếp cũng vô cùng hẹp.

Ở lượt trận cuối, Trung Quốc sẽ gặp Fiji, còn Nhật Bản đối đầu Honduras. Đây đều là những đối thủ bị đánh giá yếu hơn và khả năng Trung Quốc, Nhật Bản giành chiến thắng đậm hoàn toàn có thể xảy ra. Nếu kịch bản này xuất hiện, chúng ta gần như chỉ còn một con đường là phải thắng Mali. Còn nếu hòa, hy vọng đi tiếp sẽ rất mong manh.

Nói chung, có thể hình dung thế này: mục tiêu ban đầu là giành điểm, sau đó tùy thuộc vào diễn biến trận đấu để chúng ta vận dụng lối chơi phù hợp với khả năng của mình. Cộng với đó, tất nhiên, còn cần cả yếu tố may mắn".

BLV Quang Huy cũng đưa ra những kịch bản cụ thể cho U17 Việt Nam. Nếu đánh bại Mali, thầy trò HLV Roland có thể giành vé trực tiếp vào vòng trong hoặc ít nhất cũng sở hữu bốn điểm để cạnh tranh một trong tám suất dành cho các đội đứng thứ ba có thành tích tốt nhất.

Ngược lại, nếu hòa Mali, Việt Nam chỉ có hai điểm và hiệu số -1. Còn trong trường hợp thất bại, ngay cả khi New Zealand cũng thua Bỉ, cơ hội đi tiếp của đội bóng áo đỏ vẫn gần như không còn.

"Đó là những kịch bản có thể xảy ra. Đây rõ ràng là một trận đấu vô cùng khó khăn, nhưng một trong những ưu điểm của U17 Việt Nam và các cầu thủ trẻ chính là tinh thần, khả năng vượt khó. Chúng ta cũng rất tin tưởng vào sự thao lược của HLV Roland. Ông là một nhà cầm quân đẳng cấp. Từng là cầu thủ đẳng cấp, giờ đây khi làm huấn luyện viên, ông cũng thể hiện được năng lực và có rất nhiều kinh nghiệm đối phó với những đối thủ cao to".

Tin vào HLV Roland và tinh thần của các cầu thủ trẻ

Một trong những điều khiến BLV Quang Huy ấn tượng nhất sau hai trận đấu vừa qua là tinh thần thi đấu của U17 Việt Nam. Dù phải đối đầu với những đối thủ có thể hình và sức mạnh vượt trội, các cầu thủ trẻ vẫn không đánh mất sự tự tin trong cách triển khai lối chơi.

Ông đặc biệt nhấn mạnh những bài học phòng ngự mà U17 Việt Nam cần rút ra trước Mali.

"Tôi nghĩ hàng phòng ngự phải tập trung hơn. Xem Mali thi đấu, có thể thấy cách chơi của họ là triển khai bóng nhiều ở hai biên, nhưng những tình huống đưa bóng từ biên vào lại rất biến hóa.

Chúng ta đã có những bài học sau trận gặp New Zealand, khi để thua và phòng ngự không tốt trong các tình huống đối phương xuống biên rồi tạt bóng bổng vào trong. Ngay cả những pha triển khai bóng và căng ngang của đối thủ, chúng ta cũng đối phó chưa tốt.

Tôi cho rằng có thể nhìn nhận vấn đề theo hướng này: cầu thủ trẻ tiến bộ qua từng trận đấu. Vì thế, hy vọng những sai lầm mà chúng ta mắc phải trước New Zealand, dẫn đến những bàn thua đáng tiếc, sẽ trở thành cột mốc giúp các em trưởng thành hơn.

Bởi nói cho cùng, trước giải đấu lần này, chúng ta đã bao giờ được thi đấu với những đối thủ có trình độ và phong cách tương tự đâu? Gặp Bỉ là đối đầu với một đội bóng chơi kỹ thuật theo phong cách châu Âu, kết hợp những pha bóng hiện đại. Còn New Zealand có lối chơi khá mộc mạc.

Thế nhưng, chúng ta lại không chống đỡ được những pha bóng bổng. Đã biết đối phương chơi như vậy nhưng vẫn không hóa giải được. Đây có thể sẽ là một bài học, một bước trưởng thành để hàng thủ thi đấu tập trung và có thêm kinh nghiệm, đặc biệt là khi đối phó với những đội bóng chơi thiên về sức mạnh, có thể hình vượt trội so với chúng ta".

Thực tế, Mali không chỉ có thành tích tốt mà còn sở hữu nhiều cầu thủ có thể hình nổi bật. Đội bóng châu Phi đã tám lần tham dự World Cup U17, trong đó có ba lần liên tiếp gần đây. Thành tích tốt nhất của họ là ngôi á quân năm 2015 và vị trí thứ ba năm 2023. Ở kỳ World Cup năm ngoái, Mali cũng lọt vào tứ kết. Tại đấu trường châu Phi, họ là á quân giải U17.

Những đối thủ từng thất bại trước Mali ở các giải đấu gần đây có Canada, Costa Rica, Croatia, Ecuador, Ghana, Iran, Iraq, Uzbekistan và Thổ Nhĩ Kỳ. Đội bóng này còn sở hữu những cầu thủ có thể hình rất tốt như Lina Koulibaly cao 1m92, tiền vệ phòng ngự CD Diarra cao 1m90 và Mamadou Traore cao 1m88.

Dù vậy, BLV Quang Huy vẫn đặt niềm tin vào khả năng tạo bất ngờ của U17 Việt Nam.

"Dù thế nào, tôi vẫn cho rằng đây sẽ là trận đấu mà các cầu thủ trẻ của chúng ta có thể chơi tốt và mang lại nhiều cảm xúc cho người hâm mộ, giống như những gì họ đã thể hiện ở hai trận đấu trước.

Phải nói rằng, hôm vừa rồi, khi xem U17 Việt Nam thi đấu với New Zealand, chúng ta rất xúc động. Hàng thủ có những thời điểm mắc sai lầm và để thua những bàn đáng tiếc, nhưng hàng công vẫn giữ được sự bình tĩnh để triển khai lối chơi.

Trong thế khó, chúng ta vẫn chơi bóng như thể không cần biết đối phương là ai. Gặp Bỉ cũng vậy, ngay cả khi khó khăn, các cầu thủ vẫn thi đấu với tinh thần không e ngại đối thủ, không quan tâm tỷ số đang là bao nhiêu mà tiếp tục triển khai cách chơi của mình. Tôi thực sự nể phục khả năng thao lược của HLV Roland cũng như tinh thần thi đấu của toàn đội.

Về phía Mali, phải khẳng định họ là một đội bóng rất mạnh. Nói thật, nếu Việt Nam không thể vượt qua cửa ải Mali thì đó cũng là điều hết sức dễ hiểu. Họ là đối thủ đã đánh bại cả Bỉ. Những pha bóng của Mali cho thấy sự quyết đoán và mạnh mẽ. Ngay cả Bỉ cũng không thể chống đỡ, dù chính họ là đội mở tỷ số trước".

Khép lại những nhận định, BLV Quang Huy cũng nhấn mạnh rằng thành tích tại World Cup U17 không nên trở thành áp lực quá lớn đối với các cầu thủ trẻ. Điều quan trọng hơn cả là cơ hội cọ xát và trưởng thành qua những trận đấu ở sân chơi đỉnh cao.

"Mật độ thi đấu ba ngày một trận là điều thường thấy ở các giải U17. Chúng ta cũng hy vọng bóng đá trẻ Việt Nam sẽ liên tục góp mặt ở những sân chơi đỉnh cao, từ cấp độ châu Á cho đến World Cup.

Các giải đấu trẻ thế giới hiện nay, Qatar cũng liên tục đăng cai. Tôi cho rằng, dù U17 Việt Nam có đạt được mục tiêu hay không, nếu giành quyền vào vòng trong thì đó chắc chắn là niềm vui rất lớn. Tuy nhiên, chúng ta cũng không nên vui quá mức, dẫn đến sự quan trọng hóa thành tích. Bởi dù sao đây vẫn chỉ là bóng đá trẻ. Các cầu thủ còn nhiều thời gian để phấn đấu, bởi khoảng cách từ lứa U17 đến khi phát triển lên đội tuyển quốc gia vẫn còn rất xa. Các em cần thêm nhiều sự vun đắp và phát triển.

Còn nếu các em không đạt được kết quả như mong muốn thì cũng đừng quá buồn, cũng không nên quá khắt khe hay vội vàng đưa ra những phân tích, đánh giá nặng nề. Bởi nói cho cùng, đây vẫn là lứa tuổi cần được cọ xát và phát triển. Dù kết quả thế nào, tôi tin rằng chúng ta sẽ được chứng kiến một trận đấu giàu cảm xúc".

Với U17 Việt Nam, cuộc đối đầu Mali không chỉ là thử thách về chuyên môn mà còn là cơ hội để các cầu thủ trẻ tiếp tục tích lũy kinh nghiệm, khẳng định bản lĩnh ở sân chơi thế giới. Dù kết quả ra sao, những gì thầy trò HLV Roland thể hiện trong hai trận đấu đầu tiên đã mang đến nhiều tín hiệu tích cực cho bóng đá trẻ Việt Nam.