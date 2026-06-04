World Cup năm nay "toát mùi tiền", dàn sao thế giới xách túi tiền tỷ không ai chịu kém ai

Dù trái bóng vẫn chưa chính thức lăn trên thảm cỏ World Cup 2026, nhưng trong cuộc đua khốc liệt ở hậu trường thời trang, người ta đã sớm tìm ra những nhà vô địch.
Nhiều năm qua, nhắc đến khía cạnh giải trí và thời trang bên lề các giải bóng đá lớn, dân tình đã quá quen với dàn WAGs luôn là tâm điểm của truyền thông với những bộ cánh lộng lẫy, những cuộc mua sắm xa hoa. Thế nhưng tại mùa giải năm nay, cục diện đã hoàn toàn thay đổi. Sàn đấu chiếm trọn sự chú ý của giới mộ điệu không còn là những bộ trang phục cắt xẻ táo bạo, mà đã dịch chuyển sang một "vũ khí" đầy mùi tiền - những chiếc túi xách của dàn ngôi sao bóng đá.
Sự xuất hiện dày đặc của những chiếc túi xách có giá trị bằng cả một gia tài này đã biến cuộc hội quân World Cup thành những sàn diễn xa xỉ bậc nhất. Đó không đơn thuần là phụ kiện đựng đồ, mà là sự khẳng định về đẳng cấp, gu thẩm mỹ và tiềm lực tài chính của người sở hữu.
Theo Daily Mail