U17 Mali ngược dòng đánh bại Bỉ 2-1, qua đó mở ra cục diện đầy kịch tính ở bảng G và thắp lên hy vọng đi tiếp cho U17 Việt Nam.

Mali ngược dòng đánh bại Bỉ, khẳng định sức mạnh đáng gờm

U17 Mali tiếp tục chứng minh vị thế của một trong những ứng viên đáng chú ý tại World Cup U17 2026 bằng chiến thắng ngược dòng 2-1 trước U17 Bỉ. Kết quả này không chỉ giúp đại diện châu Phi giành vé sớm vào vòng knock-out mà còn tạo ra những diễn biến đáng chú ý trong cuộc cạnh tranh tại bảng G, nơi có sự góp mặt của U17 Việt Nam.

Trước trận đấu này, U17 Bỉ chưa được đánh giá cao vì chiến thắng chật vật 3-2 trước U17 Việt Nam ở lượt trận ra quân. Và quả thật khi phải đối đầu với một Mali giàu tốc độ - thể lực, đại diện châu Âu đã không thể duy trì lợi thế dù là đội mở tỷ số.

Ngay phút 13, U17 Bỉ có bàn thắng vượt lên dẫn trước. Từ đường kiến tạo của Al-Hassan Kamara, Niels Filippo tung cú dứt điểm chân trái trong vòng cấm, đưa bóng vào góc thấp khung thành Mali. Bàn thắng sớm giúp đội bóng châu Âu có khởi đầu thuận lợi và tạo ra lợi thế tâm lý đáng kể.

Bỉ mở tỷ số từ rất sớm.

Dẫu vậy, Mali chỉ mất 5 phút để đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát. Phút 18, Djigui Koïta thực hiện cú sút chân trái từ ngoài vòng cấm, đưa bóng vào góc thấp bên phải, đánh bại thủ môn U17 Bỉ. Bàn gỡ hòa cho thấy khả năng phản ứng rất nhanh của đại diện châu Phi sau khi bị đối thủ dẫn trước.

Sang hiệp hai, hai đội tiếp tục tạo ra thế trận cạnh tranh quyết liệt. U17 Bỉ cố gắng tìm kiếm cơ hội tái lập lợi thế, nhưng Mali mới là đội tận dụng thành công thời cơ của mình.

Phút 67, Issiaka Koné thực hiện đường kiến tạo để Yaya Niang dứt điểm chân phải trong vòng cấm, ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1. Đây cũng là pha lập công quyết định giúp Mali hoàn tất màn ngược dòng trước đối thủ từ châu Âu.

Trong khoảng thời gian còn lại, U17 Bỉ nỗ lực tìm kiếm bàn gỡ nhưng không thành công. Mali duy trì được sự tập trung để bảo vệ lợi thế, qua đó giành trọn 3 điểm.

Chiến thắng này cho thấy sức mạnh đáng gờm của đại diện châu Phi. Họ không chỉ sở hữu nền tảng thể lực và tốc độ tốt mà còn thể hiện được bản lĩnh khi bị dẫn trước. Sau khi đánh bại New Zealand 3-0 ở trận ra quân, Mali tiếp tục vượt qua Bỉ để có 6 điểm tuyệt đối và chính thức giành quyền đi tiếp.

Đây cũng là lời cảnh báo dành cho U17 Việt Nam trước cuộc đối đầu trực tiếp với Mali ở lượt trận cuối. Đội bóng áo đỏ sẽ phải đối mặt với một đối thủ có khả năng tổ chức tấn công đa dạng, chuyển trạng thái nhanh và đặc biệt nguy hiểm trong những tình huống khai thác khoảng trống.

Mali chơi bóng hiện đại và có nền tảng thể lực, thể hình rất tốt.

U17 Việt Nam vẫn còn cơ hội, trận đấu với Mali mang ý nghĩa quyết định

Chiến thắng của Mali trước Bỉ khiến cục diện bảng G trở nên rõ ràng hơn, đồng thời mở ra những kịch bản đáng chú ý cho U17 Việt Nam. Sau hai lượt trận, Mali dẫn đầu với 6 điểm và chắc chắn giành vé đi tiếp. U17 Bỉ đứng thứ hai với 3 điểm, trong khi Việt Nam và New Zealand cùng có 1 điểm.

U17 Việt Nam tạm xếp trên New Zealand nhờ hiệu số bàn thắng bại tốt hơn. Đây là lợi thế nhất định, nhưng chưa đủ để đảm bảo tấm vé vào vòng knock-out cho thầy trò HLV Cristiano Roland.

Ở lượt trận cuối, U17 Việt Nam sẽ đối đầu Mali, còn U17 Bỉ chạm trán New Zealand. Như vậy, cả hai trận đấu đều có ảnh hưởng trực tiếp đến cơ hội đi tiếp của đội bóng áo đỏ.

Kịch bản lý tưởng nhất với U17 Việt Nam là đánh bại Mali, đồng thời U17 Bỉ không thắng New Zealand. Khi đó, thầy trò HLV Cristiano Roland sẽ có 4 điểm và hoàn toàn có thể vươn lên vị trí thứ hai bảng G, qua đó giành vé trực tiếp vào vòng knock-out. Tất nhiên, kịch bản này rất khó xảy ra.

Trong trường hợp U17 Bỉ đánh bại New Zealand, U17 Việt Nam vẫn có thể cạnh tranh vị trí thứ ba. Theo thể thức World Cup U17 2026, bên cạnh 24 đội nhất và nhì bảng, 8 đội đứng thứ ba có thành tích tốt nhất cũng được góp mặt ở vòng 1/16. Do đó, một chiến thắng trước Mali sẽ giúp U17 Việt Nam có 4 điểm, tạo ra lợi thế đáng kể trong cuộc đua này.

Tất nhiên, nhiệm vụ đánh bại Mali không hề đơn giản. Đại diện châu Phi đang có phong độ rất cao với hai chiến thắng liên tiếp, ghi 5 bàn và chưa cho thấy nhiều dấu hiệu suy giảm sức mạnh. Đặc biệt, cách Mali ngược dòng trước Bỉ cho thấy họ có khả năng tạo ra khác biệt ngay cả khi gặp bất lợi về tỷ số.

Với U17 Việt Nam, bài học lớn nhất sau hai lượt trận nằm ở khả năng tổ chức phòng ngự. Thất bại 2-3 trước Bỉ và trận hòa 3-3 trước New Zealand đều cho thấy hàng thủ vẫn còn những khoảng trống đáng lo ngại. Nếu tiếp tục để đối phương dễ dàng phối hợp và khai thác khoảng trống, đội bóng áo đỏ sẽ gặp rất nhiều khó khăn trước tốc độ của các cầu thủ Mali.

Bù lại, hàng công U17 Việt Nam đang mang đến những tín hiệu tích cực. Trận hòa 3-3 trước New Zealand cho thấy các cầu thủ trẻ có tinh thần chiến đấu mạnh mẽ, không dễ dàng chấp nhận thất bại dù ba lần bị đối phương vượt lên dẫn trước. Những pha dứt điểm quyết đoán và khả năng tận dụng cơ hội cũng là điểm tựa để thầy trò HLV Cristiano Roland hướng đến trận đấu cuối cùng.

U17 Việt Nam không còn nhiều lựa chọn ngoài việc hướng đến một kết quả tích cực trước Mali. Đây là thử thách rất lớn, nhưng cũng là cơ hội để thế hệ cầu thủ trẻ hiện tại chứng minh năng lực tại sân chơi thế giới. Một chiến thắng không chỉ mở rộng cánh cửa vào vòng knock-out mà còn có thể trở thành dấu mốc đáng nhớ trong hành trình World Cup của bóng đá trẻ Việt Nam.

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