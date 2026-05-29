World Cup luận kiếm: Thiếu chủ Mbappe dẫn Lam Kê Phái đoạt lại ngai vương?

Trong giang hồ túc cầu đương đại, nếu Tango Bang (Argentina) được xem như môn phái giàu truyền thống với pho tuyệt học lâu đời, thì Lam Kê Phái (Pháp) đã và đang là một thế lực bá đạo giữa thời loạn thế.

Họ của hiện tại trẻ trung, hùng mạnh, sở hữu những cao thủ có thể xoay chuyển càn khôn chỉ bằng một khoảnh khắc xuất chiêu. Và ở trung tâm của môn phái ấy là Kylian Mbappé — thiếu chủ được xem như kỳ tài trăm năm khó gặp.

Năm 2018, khi đại hội võ lâm tổ chức trên đất Nga, Mbappé mới chỉ là một thiếu niên chưa đầy đôi mươi. Nhưng chàng trai ấy đã khiến toàn thiên hạ kinh động bằng bộ pháp nhanh như điện xẹt và thứ sát khí khiến mọi hàng thủ phải khiếp đảm.

Từ trận chiến với Tango Bang cho tới đại chiến cuối cùng trước Caro Môn (Croatia), Mbappé giống như một thanh thần kiếm vừa rời khỏi vỏ.

Khi Lam Kê Phái bước lên đỉnh võ lâm, người ta tin rằng thời đại mới đã bắt đầu.

Thiên hạ khi ấy truyền tai nhau rằng: “Kẻ này rồi sẽ thống trị giang hồ suốt một thời đại.”

Nhưng võ lâm vốn chưa bao giờ là nơi chỉ dành cho những câu chuyện thuận buồm xuôi gió.

Bốn năm sau, tại Qatar, Mbappé không còn là thiếu niên mới bước chân vào giang hồ nữa. Chàng đã trở thành người đứng đầu Lam Kê Phái, là ngọn cờ mà toàn bộ môn đồ xứ Lục lăng đặt hy vọng.

Đại hội võ lâm năm ấy chứng kiến Mbappé luyện công tới cảnh giới đáng sợ nhất.

Từng đối thủ lần lượt ngã xuống dưới chân Lam Kê Phái. Bạch Ưng Môn (Ba Lan) không thể cản. Tam Sư Bảo (Anh) cũng không thể ngăn. Atlas Thần Giáo (Morocco) càng không đủ sức chống đỡ.

Thiếu chủ Mbappe thất bại trước Đại hiệp Messi ở Qatar luận kiếm 2022.

Rồi trận chiến cuối cùng diễn ra dưới ánh đèn Lusail, nơi Lam Kê Phái chạm trán Tango Bang của Lionel Messi.

Đó là một trận quyết chiến mà hậu thế có lẽ còn nhắc mãi nhiều năm nữa.

Suốt hơn 70 phút, Mbappé gần như bị phong bế toàn bộ kinh mạch. Lam Kê Phái bị dồn tới mép vực, tưởng chừng đã tan đàn xẻ nghé.

Nhưng đúng vào thời khắc tuyệt vọng nhất, thiếu chủ nước Pháp bỗng bộc phát thứ nội công kinh người.

Hai chiêu thức tung ra trong chưa đầy hai phút kéo cả môn phái từ cõi chết trở về.

Cả võ lâm bàng hoàng.

Ngay cả những lão quái từng kinh qua vô số kỳ Hoa Sơn luận kiếm cũng chưa từng chứng kiến ai có thể nghịch chuyển càn khôn như vậy ở một trận chiến cuối cùng.

Nhưng bi tráng nhất là ở chỗ ấy.

Mbappé đã chiến đấu như một vị minh chủ thực thụ, song vẫn không thể giữ chiếc võ lâm chí tôn ở lại xứ Lục Lăng.

Sau loạt “ám khí luân hồi”, Lam Kê Phái ngã xuống.

Còn Mbappé lặng lẽ bước ngang chiếc cúp vàng, ánh mắt như mang theo cả một mối hận chưa thể hóa giải.

Kể từ đêm ấy, giang hồ bắt đầu nhìn Mbappé bằng ánh mắt khác.

Không còn đơn thuần là thiên tài trẻ tuổi.

Cũng không chỉ là người kế vị ngai vàng của Messi hay Ronaldo.

Mbappé trở thành một nhân vật mang số mệnh đặc biệt — kẻ từng có lần thứ hai đứng sát đỉnh thiên hạ đến mức có thể chạm tay vào, rồi lại nhìn nó vuột mất.

Mà những nhân vật như thế thường hoặc hóa thành truyền kỳ, hoặc mãi mãi ôm hận.

Đó là lý do đại hội võ lâm 2026 trên đất Mỹ, Mexico và Canada sẽ mang ý nghĩa rất khác.

Lần này, Mbappé không tới để chứng minh bản thân nữa.

Thiên hạ đã biết võ công của chàng đáng sợ ra sao.

Điều Mbappé cần lúc này là đoạt lại thứ từng ở rất gần mình.

Một lần nữa đưa Lam Kê Phái lên đỉnh võ lâm.

Một lần nữa khiến cả giang hồ phải cúi đầu.

Nếu làm được điều đó, Mbappé sẽ bước vào hàng ngũ những truyền kỳ tối thượng của túc cầu giáo.

Thiếu chủ Mbappe sẽ có lần thứ hai xưng Vương thiên hạ tại World Cup 2026?

Hai lần vô địch World Cup khi còn chưa bước qua tuổi 30.

Ba kỳ đại hội võ lâm liên tiếp vào tới trận chiến cuối cùng.

Và có thể trở thành người sở hữu số bàn thắng nhiều nhất lịch sử World Cup.

Điều đáng sợ nhất với phần còn lại của giang hồ là Mbappé mới chớm độ tuổi đỉnh cao nhất của một cao thủ, 27.

Chàng trai từng khóc ở Lusail giờ đã khác.

Thất bại năm 2022 giống như lần bế quan đau đớn nhất đời người luyện võ. Nhưng cũng chính nó có thể tạo ra phiên bản đáng sợ hơn của Mbappé.

Bởi trong võ lâm, những cao thủ mạnh nhất thường không được sinh ra từ chiến thắng.

Họ được tạo nên từ những mối hận chưa trả xong.

Và World Cup 2026 có lẽ chính là ngày Mbappé tái xuất giang hồ để hoàn thành cuộc phục thù lớn nhất sự nghiệp mình.