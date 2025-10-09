World Cup là ‘cơ hội’ thắng Quả bóng Vàng 2026 cho Harry Kane

Harry Kane cho biết việc giành được những danh hiệu chỉ khiến anh càng khao khát hơn. Đội trưởng 32 tuổi của đội tuyển Anh đã chấm dứt cơn hạn hán danh hiệu trong sự nghiệp bằng cách giúp Bayern Munich nâng cao chức vô địch Bundesliga để cuối cùng hiện thực hóa giấc mơ giành được những danh hiệu lớn.

Và Kane cho biết điều đó chỉ khiến anh quyết tâm giành chiến thắng nhiều hơn, ghi bàn nhiều hơn - anh đã ghi 19 bàn sau 11 trận cho CLB và đội tuyển quốc gia mùa này - và thậm chí còn đặt mục tiêu giành Quả bóng Vàng.

Ngôi sao Bayern Munich đang có phong độ tốt nhất trong sự nghiệp lẫy lừng của mình, nhưng anh cho biết đã cân nhắc những khoảng cách nhỏ để đảm bảo có thể thi đấu lâu nhất có thể. Kane chia sẻ: “Tôi nghĩ mình đã quan tâm đến cảm giác của bản thân sau khi giành được một danh hiệu. Rõ ràng, tôi vẫn còn rất nhiều điều muốn đạt được về các danh hiệu khác và chắc chắn là những danh hiệu lớn hơn. Nhưng tôi nghĩ trong đầu tôi luôn chỉ nghĩ về việc mình sẽ cảm thấy thế nào sau khi giành được danh hiệu đầu tiên.

“Và tôi nghĩ rằng khi bước vào giai đoạn tiền mùa giải này, rõ ràng tôi đã có một mùa hè khó khăn với Club World Cup, và sau đó không có nhiều thời gian để xử lý mọi thứ và sau đó quay trở lại mùa giải ngay lập tức.

“Tôi nghĩ rằng có thể dễ dàng hơn nếu chỉ cần nghỉ ngơi một ngày và có thể thư giãn hơn một chút. Nhưng chắc chắn, tôi đã thúc đẩy bản thân theo hướng khác, về việc trở nên tốt hơn nữa, ăn uống lành mạnh hơn, tập gym nhiều hơn. Chỉ là cố gắng tận dụng tối đa những gì tôi đang có hiện tại.

“Dù sao thì tôi cũng ăn uống lành mạnh. Chỉ là liệu những bữa ăn ‘gian lận’ sau trận đấu có nhiều không, hay khi bạn ra ngoài với gia đình, không ăn nhiều kem. Đại loại như vậy. Những chi tiết nhỏ, nhưng tôi nghĩ ở cấp độ cao nhất, những phần trăm nhỏ bé, nửa phần trăm, sẽ tạo ra sự khác biệt lớn.

“Và tôi nghĩ khi bạn làm điều gì đó như thế, và bạn nỗ lực hết mình để cải thiện hơn nữa, và sau đó bạn có một khởi đầu như tôi đã từng, tôi nghĩ điều đó sẽ thúc đẩy bạn hơn nữa để thấy được phần thưởng ở đó, đây có thể là một phần quan trọng của nó trong phần còn lại của năm.

“Như chúng ta đã biết, những tháng quan trọng nhất là giai đoạn cuối mùa giải, từ tháng 2 đến tháng 5 và sau đó rõ ràng là World Cup. Tất cả đều hướng đến điều đó để đảm bảo tôi có thể trạng tốt nhất có thể khi bước vào những khoảnh khắc đó”.

Động lực và tham vọng của Kane chính là bí quyết đằng sau một sự nghiệp đáng kinh ngạc. Anh ấy là cầu thủ ghi bàn nhiều nhất cho đội tuyển Anh và giờ đây anh đang phá vỡ mọi kỷ lục với Bayern Munich. Nhưng sau khi cuối cùng cũng giành được một danh hiệu ở cấp độ CLB, không còn nghi ngờ gì nữa, anh rất muốn tái hiện điều đó với đội tuyển Anh tại World Cup vào mùa hè tới.

Khát vọng giành Quả bóng vàng

Kane cũng từng công khai mong muốn giành Quả bóng Vàng, nhưng anh cho biết, để làm được điều đó, anh sẽ phải vô địch Champions League cùng Bayern hoặc giành danh hiệu cao quý nhất cùng đội tuyển Anh: “Rõ ràng là tôi rất muốn giành Quả bóng Vàng. Nhưng về cơ bản, đây là danh hiệu đồng đội, nơi cá nhân xuất sắc nhất của đội giành được. Vì vậy, lần này bạn phải vô địch những giải đấu lớn nhất, như Champions League hoặc World Cup. Tôi chắc chắn rất muốn giành được nó, đó sẽ là sự tích lũy những thành tích tuyệt vời cả về mặt cá nhân lẫn tập thể. Đó sẽ là một mùa giải gần như hoàn hảo".

“Cơ hội luôn ở đó khi bạn chơi cho một CLB như Bayern và thi đấu ở đẳng cấp cao nhất - luôn là một trong những ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch Champions League - và với đội tuyển Anh, chúng tôi sẽ là một trong những ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch World Cup, vì vậy, vâng, vẫn còn một chặng đường dài từ bây giờ cho đến lúc đó. Nhưng nếu tôi tiếp tục làm những gì tôi đang làm và chúng tôi có một mùa giải thành công với cả CLB và đội tuyển quốc gia thì cơ hội đó là có”.