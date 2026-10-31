World Cup hỗn loạn: Thủ môn Bolivia từ chối bắt phạt đền, cầu thủ Anh lao vào bảo vệ trọng tài

Trận đấu giữa U15 Anh và U15 Bolivia tại FIFA U15 World Cup & Festival 2026 khép lại trong tranh cãi khi thủ môn Bolivia từ chối cản phá quả phạt đền gây tranh cãi.

Trận đấu giữa U15 Anh và U15 Bolivia ngày 30/10 tại FIFA U15 World Cup & Festival 2026, diễn ra ở Azerbaijan, đã chứng kiến những diễn biến khó tin. Một quyết định thổi phạt đền ở thời điểm cuối trận không chỉ định đoạt chiến thắng 3-2 cho U15 Anh mà còn châm ngòi cho màn phản ứng dữ dội từ đội bóng Nam Mỹ, khiến các cầu thủ Anh phải can thiệp để bảo vệ trọng tài.

Trước khi xảy ra sự cố, hai đội đã tạo nên cuộc rượt đuổi tỷ số hấp dẫn. U15 Anh sớm vượt lên dẫn trước nhờ pha lập công của Rocco Derefaka ở phút thứ 9. Tuy nhiên, U15 Bolivia nhanh chóng đáp trả bằng hai bàn thắng liên tiếp chỉ trong vòng ba phút, qua đó đảo ngược tình thế.

Sau đó, Kobi Akerele ghi bàn đưa U15 Anh trở lại thế cân bằng 2-2. Khi trận đấu tưởng chừng sẽ khép lại với tỷ số hòa, một tình huống gây tranh cãi đã xuất hiện ở phút 41.

Emmanuel Famokun, cầu thủ thuộc biên chế West Ham, ngã xuống sau pha tranh chấp với hậu vệ Bolivia ở khu vực sát vòng cấm. Trọng tài lập tức chỉ tay vào chấm 11m, bất chấp sự phản đối quyết liệt từ các cầu thủ Nam Mỹ.

Theo truyền thông Bolivia, điểm xảy ra va chạm nằm bên ngoài vòng cấm và đội bóng này đáng lẽ không phải chịu quả phạt đền. Các cầu thủ Bolivia lập tức vây quanh trọng tài để phản ứng, trong khi một thành viên ban huấn luyện thậm chí tiến vào sân nhằm chỉ ra vị trí xảy ra tình huống tranh chấp. Tuy nhiên, quyết định của trọng tài vẫn không thay đổi.

Bất bình với quyết định trên, các cầu thủ U15 Bolivia đã có hành động phản đối hiếm thấy. Khi Emmanuel Famokun chuẩn bị thực hiện quả phạt đền, những cầu thủ Bolivia khác rời khỏi khu vực vòng cấm, còn thủ môn đội bóng Nam Mỹ đứng nép sang một bên cột dọc, hoàn toàn không có ý định cản phá.

Trước khung thành gần như bỏ trống, Famokun dễ dàng đưa bóng vào lưới, ấn định chiến thắng 3-2 cho U15 Anh.

Tuy nhiên, sự việc không dừng lại ở đó. Ngay sau tiếng còi kết thúc trận đấu, các cầu thủ và thành viên đội Bolivia tiếp tục tiến về phía trọng tài để phản ứng. Chứng kiến tình hình căng thẳng, một số cầu thủ U15 Anh lập tức ngừng ăn mừng và chạy tới can thiệp, tìm cách bảo vệ vị vua áo đen.

Sự xuất hiện của cầu thủ hai đội khiến tình hình càng trở nên hỗn loạn, với những màn xô đẩy và tranh cãi trên sân. Một cầu thủ dự bị Bolivia được cho là đã phải nhận thẻ đỏ sau hành vi phản ứng quá khích với trọng tài.

Theo truyền thông Anh, FIFA đang chờ báo cáo chính thức từ giám sát trận đấu trước khi xem xét khả năng đưa ra các biện pháp xử lý. Liên đoàn Bóng đá Anh (FA) cũng chưa đưa ra bình luận chính thức về sự cố này.

Đáng chú ý, đây không phải lần đầu U15 Anh vướng vào một vụ việc gây tranh cãi tại giải đấu năm nay. Trước đó, ngày 26/10, trận đấu giữa U15 Anh và U15 Ireland đã phải dừng lại khi các cầu thủ Anh rời sân sau cáo buộc một cầu thủ đội nhà bị phân biệt chủng tộc. Khi ấy, U15 Ireland đang dẫn trước với tỷ số 4-1.

FIFA xác nhận đã tiếp nhận thông tin về sự việc và chuyển hồ sơ tới cơ quan kỷ luật độc lập để xem xét.

FIFA U15 World Cup & Festival 2026 là giải đấu dành cho các đội tuyển trẻ, được tổ chức theo thể thức 8 cầu thủ mỗi đội và mỗi trận gồm hai hiệp, mỗi hiệp 20 phút. Dù mang tính chất tạo cơ hội thi đấu, giao lưu và phát triển cho các tài năng trẻ, những tranh cãi liên tiếp tại giải đang đặt ra câu hỏi về công tác trọng tài cũng như việc kiểm soát hành vi của cầu thủ và ban huấn luyện.