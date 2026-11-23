U17 Hàn Quốc tiếp tục gây ấn tượng mạnh tại World Cup 2026 khi vùi dập New Caledonia 6-0. Trong khi đó, U17 Saudi Arabia tạo nên bất ngờ lớn khi đánh bại U17 Pháp với tỷ số 1-0, khiến cục diện bảng đấu trở nên khó lường.

U17 Hàn Quốc phô diễn sức mạnh

U17 Hàn Quốc đang trở thành một trong những đội bóng gây ấn tượng mạnh nhất tại FIFA U17 World Cup 2026. Sau chiến thắng 3-0 trước Uganda ở trận ra quân, đại diện Đông Á tiếp tục thể hiện sức mạnh vượt trội khi đánh bại New Caledonia với tỷ số 6-0 ở lượt trận thứ hai bảng B.

Đáng chú ý, U17 Hàn Quốc giải quyết gần như toàn bộ trận đấu ngay trong hiệp một. Đội bóng của HLV Kim Hyun-jun chỉ mất 5 phút để có bàn mở tỷ số. Park Joo-ho là người lập công sau đường căng ngang thuận lợi của Lim Ji-seong.

Bàn thắng sớm giúp các cầu thủ Hàn Quốc thi đấu càng thêm tự tin. Phút 15, Kim Ji-woo nhân đôi cách biệt bằng pha phối hợp với Ahn Sun-hyun. Chỉ 5 phút sau, tiền đạo này tiếp tục ghi bàn, hoàn tất cú đúp và đưa đội nhà dẫn trước 3-0.

Hàng phòng ngự New Caledonia gần như không thể chống đỡ sức ép liên tục từ đối thủ. Phút 25, Ahn Sun-hyun ghi bàn thứ tư bằng cú sút quyết đoán ở góc hẹp. Hai phút sau, Han Seung-min tiếp tục khiến mành lưới New Caledonia rung lên bằng một pha dứt điểm từ xa.

Chỉ trong vòng 27 phút, U17 Hàn Quốc đã ghi tới 5 bàn thắng. Đây là màn trình diễn cho thấy sự vượt trội của đại diện châu Á cả về khả năng tổ chức tấn công lẫn tận dụng cơ hội.

Hàn Quốc giành chiến thắng đầy ấn tượng.

Sau giờ nghỉ, Hàn Quốc chủ động giảm nhịp độ nhưng vẫn duy trì quyền kiểm soát thế trận. Phút 53, Kim Ji-woo hoàn tất cú hat-trick, ấn định chiến thắng 6-0. Đội bóng xứ kim chi thậm chí còn có cơ hội ghi thêm bàn thắng khi được hưởng phạt đền ở phút 63, nhưng Ahn Sun-hyun không thể đánh bại thủ môn Sylvain Ipeze.

Đây đã là chiến thắng thứ hai liên tiếp của U17 Hàn Quốc tại giải đấu năm nay. Trước đó, họ đánh bại Uganda 3-0 với các pha lập công của Kim Ji-ho, Kim Ji-woo và một bàn phản lưới nhà của đối phương.

Như vậy, sau hai lượt trận, U17 Hàn Quốc có 6 điểm, ghi 9 bàn và chưa để thủng lưới lần nào. Thành tích này giúp đội bóng Đông Á trở thành đội tuyển đầu tiên trong số 48 đại diện giành quyền vào vòng 32 đội.

Ở lượt trận cuối, Hàn Quốc sẽ chạm trán Ecuador để cạnh tranh vị trí nhất bảng B. Nếu tiếp tục duy trì phong độ hiện tại, thầy trò HLV Kim Hyun-jun hoàn toàn có thể trở thành một đối thủ đáng gờm ở vòng knock-out.

Đại diện châu Á tạo đía chấn

Không chỉ Hàn Quốc, bóng đá châu Á còn đón nhận một kết quả rất đáng chú ý khác tại lượt trận thứ hai. U17 Saudi Arabia đã bất ngờ đánh bại U17 Pháp với tỷ số 1-0 ở bảng D.

Trước trận đấu, Pháp được đánh giá cao hơn sau khi thắng Haiti 3-1 trong ngày ra quân. Tuy nhiên, đại diện châu Âu đã gặp rất nhiều khó khăn trước lối chơi phòng ngự chặt chẽ và khả năng phản công của Saudi Arabia.

Sau hiệp một không có bàn thắng, bước ngoặt xuất hiện ở phút 73. Thủ môn Abdullah Almas có màn trình diễn xuất sắc trước khi Saudi Arabia tung ra đòn phản công quyết định. Cầu thủ vào sân thay người Zaid Alburi thực hiện đường chuyền thuận lợi để Shaman Al-Qahtani dứt điểm chính xác, ghi bàn duy nhất của trận đấu.

Saudi Arabia bất ngờ đánh bại Pháp.

Chiến thắng này giúp Saudi Arabia có 3 điểm, cân bằng điểm số với Pháp tại bảng D và tiếp tục nuôi hy vọng giành quyền đi tiếp.

Hai kết quả trái ngược của Hàn Quốc và Saudi Arabia cho thấy bóng đá châu Á đang có những màn trình diễn rất đáng chú ý tại World Cup năm nay. Trong khi Hàn Quốc thể hiện sức mạnh bằng những chiến thắng cách biệt, Saudi Arabia lại chứng minh rằng các đại diện châu Á hoàn toàn có thể tạo ra bất ngờ trước những nền bóng đá hàng đầu châu Âu.



