World Cup: ĐT Trung Quốc thắng Mỹ đầy nghẹt thở, đối đầu Pháp ở vòng 1/16

Trận đấu giữa tuyển trẻ Trung Quốc gặp Mỹ đã diễn ra đầy kịch tính và hấp dẫn với chiến thắng chung cuộc dành cho đội bóng từ Đông Á.

Trước lượt trận cuối bảng E, VCK U17 nữ World Cup 2026, tuyển U17 nữ Trung Quốc phải giành chiến thắng trước Mỹ nếu muốn leo lên đứng đầu bảng trước khi tiến vào vòng 1/16.

Đúng như dự đoán, 2 đội U17 nữ Trung Quốc và Mỹ đã cống hiến cho người hâm mộ một trận đấu rượt đuổi kịch tính với chất lượng chuyên môn rất cao, cùng nhiều bàn thắng được ghi.

Ở trận này, Trung Quốc lép vế hoàn toàn về tỷ lệ kiểm soát bóng (chỉ 28% so với 72% của Mỹ). Tuy nhiên, đại diện của châu Á cũng tỏ ra rất hiệu quả với việc dứt điểm tới 12 lần, trong đó có 5 lần trúng đích, còn Mỹ thực hiện 20 pha dứt điểm, nhưng chỉ có 4 lần trúng đích. Điều quan trọng nhất, Trung Quốc mới là đội tận dụng cơ hội tốt hơn.

Theo tường thuật của truyền thông Trung Quốc, cả 2 đội đều thay đổi một số vị trí so với lượt trận trước đó. Dù kiểm soát bóng lép vế nhưng Trung Quốc lại sớm vượt lên dẫn trước ngay phút thứ 7 sau một tình huống đối mặt trực tiếp.

Sau khi đội tuyển U17 nữ Mỹ gỡ hòa ở hiệp hai (phút 67), các cô gái Trung Quốc không hề rơi vào hỗn loạn mà nhanh chóng phản công. Đại diện của châu Á cũng mau chóng có bàn để dẫn trước 2-1 chỉ 2 phút sau đó.

Tuyển trẻ Trung Quốc thi đấu rất hiệu quả trước Mỹ.

Trong lúc tuyển trẻ Trung Quốc đang bị đội tuyển Mỹ gây sức ép, Liu Yuxi đã ghi bàn thắng quyết định ở phút 81, nâng tỷ số lên 3-1, dồn toàn bộ áp lực lên đội tuyển trẻ của Mỹ. Đối thủ đã kịp rút ngắn tỷ số xuống còn 2-3 ở phút bù giờ, nhưng kết thúc trận đấu, tuyển U17 nữ Trung Quốc vẫn giành chiến thắng chung cuộc 3-2.

Với chiến thắng đầy thuyết phục này, Trung Quốc đã chiếm ngôi đầu bảng của Mỹ để tiến vào vòng 16 đội. Đối thủ của họ ở vòng loại trực tiếp sẽ là đội tuyển Pháp, và trận đấu sẽ diễn ra lúc 23h ngày 29 tháng 10.

Tỷ số chung cuộc.

Điều đáng chú ý, chiến thắng của Trung Quốc trước Mỹ cũng giúp khu vực Đông Á giành thành tích cực kỳ đáng nể ở vòng chung kết World Cup năm nay. Bên cạnh việc Trung Quốc vượt qua Mỹ để đứng đầu bảng E, tuyển U17 nữ Triều Tiên với vị thế đương kim vô địch cũng đứng đầu bảng B, và Nhật Bản cũng vượt qua Pháp để đứng đầu bảng D trước khi tiến vào vòng 16 đội.

Theo phân nhánh của giải đấu, ở vòng 1/16, Triều Tiên sẽ chạm trán Morocco còn Nhật Bản đối đầu Kenya. Xét trên lý thuyết, cùng với cặp đấu giữa Trung Quốc gặp Pháp, cả 3 đại diện của khu vực Đông Á đều được đánh giá nhỉnh hơn đối thủ, nắm cơ hội lớn để giành chiến thắng tại vòng 1/16.

Nếu cùng chiến thắng và đi tiếp vào tứ kết, các đại diện của Đông Á gồm Triều Tiên, Nhật Bản và Trung Quốc sẽ gây ấn tượng mạnh mẽ ở giải đấu năm nay.

Ngoài 3 đội này, châu Á chỉ còn 1 đại diện khác góp mặt ở giải đấu năm nay là U17 nữ Australia. Tuy nhiên, Australia đã để thua Mexico ở lượt cuối vòng bảng, qua đó chỉ xếp thứ ba ở bảng đấu, không thể cạnh tranh nhóm top 4 đội thứ 3 có thành tích tốt nhất. Điều này cũng đồng nghĩa với việc Australia trở thành đại diện duy nhất của châu Á không vượt qua được vòng bảng tại kỳ World Cup năm nay.