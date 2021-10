World Cup có nguy cơ vắng mặt các đội bóng châu Âu nếu tổ chức 2 năm một lần

Mới đây, FIFA đã chính thức gửi đề xuất tổ chức World Cup 2 năm 1 lần kể từ năm 2026 đến các liên đoàn thành viên. Được biết, đích thân chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã trình bày những lợi thế về việc tổ chức World Cup 2 năm 1 lần. Ngoài ra, FIFA cũng muốn tăng số đội dự World Cup lên 48. Cơ quan quyền lực nhất của bóng đá thế giới cho rằng những thay đổi này sẽ đem lại lợi ích nhiều hơn là khó khăn.



Về mặt lý thuyết, việc tăng số suất dự World Cup từ 32 lên 48 đội và tổ chức 2 năm một lần sẽ mang đến nhiều cơ hội dự World Cup. Tuy nhiên, những quốc gia phản đối mạnh mẽ nhất đề xuất này như Phần Lan và Quần đảo Faroe đều là những đội bóng chưa từng dự World Cup.

“Nếu đa số trong FIFA quyết định thông qua đề xuất tổ chức World Cup hai năm một lần, các hiệp hội bóng đá Bắc Âu sẽ cần phải xem xét các hành động mạnh mẽ hơn để đảm bảo gìn giữ giá trị cơ bản của chúng tôi, thay vì theo những thay đổi của FIFA”, tuyên bố chung của Đan Mạch, Thụy Điển, Na Uy, Phần Lan, Iceland và Quần đảo Faroe.

Chủ tịch UEFA Aleksander Ceferin được cho là chuẩn bị sẵn kế hoạch tẩy chay World Cup nếu đề xuất trên được thông qua. Đây là điều khó có thể chấp nhận với FIFA vì một World Cup vắng bóng các đội châu Âu là điều không tưởng. Việc rời khỏi FIFA sẽ không ảnh hưởng đến bất kỳ đội tuyển quốc gia hoặc câu lạc bộ nào thuộc UEFA đang thi đấu tại các giải đấu châu Âu.

Dù UEFA chỉ là 1 trong số 6 liên đoàn châu lục nhưng họ tạo ra số tiền lớn hơn nhiều so với FIFA. FIFA tạo ra khoảng 6 tỷ USD cho chu kỳ World Cup 4 năm so với 14 tỷ USD mà UEFA tạo ra nhờ vào Champions League. Việc tổ chức World Cup 2 năm 1 lần cũng sẽ ảnh hưởng đến chất lượng của Champions League và nhiều người tin rằng đây mới là lý do sâu xa khiến UEFA phản đối FIFA.