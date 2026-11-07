World Cup: Á quân châu Âu gọi cầu thủ đắt giá gấp 12 lần Đình Bắc để đấu với tuyển Việt Nam

Đối thủ được đánh giá mạnh nhất trong bảng đấu của tuyển Việt Nam đã lộ diện.

U17 Bỉ - đối thủ cùng bảng với đội tuyển U17 Việt Nam tại U17 World Cup 2026 - đã chính thức công bố danh sách hội quân. Dù gặp nhiều trục trặc trong quá trình đàm phán với các đội bóng chủ quản, HLV Sven Vermant cuối cùng đã điền tên được những nhân sự gần như tốt nhất cho U17 Bỉ.

Cái tên thu hút sự chú ý lớn nhất không ai khác ngoài tiền vệ Xander Dierckx. Cầu thủ thuộc biên chế CLB Royal Antwerp hiện đang được Transfermarkt định giá lên tới 5 triệu euro (hơn 140 tỷ đồng) - vượt xa ngay cả những ngôi sao hàng đầu của ĐTQG Việt Nam như Nguyễn Xuân Son (600.000 euro) hay Đình Bắc (400.000 euro).

Xander Dierckx bắt đầu thi đấu chuyên nghiệp khi mới 16 tuổi

Bên cạnh đó là hàng loạt cái tên đã góp mặt trong chiến dịch U17 Euro 2026 - nơi U17 Bỉ giành ngôi á quân - như: Kiyan Achahbar, Ilyas Benktib, Louie Van Gelder, Elie Mbavu... Dù vậy, HLV Sven Vermant cũng đã không thể triệu tập Noa Ojea - chân sút từng ghi bàn cho U17 ở trận chung kết U17 Euro 2026.

Với đội hình cực mạnh cùng lối chơi hiện đại, nhịp nhàng, U17 Bỉ được đánh giá là ứng viên cho chức vô địch U17 World Cup 2026. Việc phải so tài với đối thủ này ngay ở trận ra quân sẽ là thử thách rất lớn dành cho HLV Cristiano Roland và U17 Việt Nam.