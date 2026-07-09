World Cup 2026: Thời tiết cực đoan tiếp tục trở thành “đối thủ” của tuyển Anh

Sau trận đấu với Mexico bị gián đoạn vì giông bão, đội tuyển Anh lại tiếp tục đối mặt với những thách thức từ điều kiện thời tiết khắc nghiệt tại World Cup 2026.

World Cup 2026 không chỉ là cuộc chiến về chuyên môn mà còn là phép thử lớn về khả năng thích ứng của các đội tuyển trước điều kiện tự nhiên khắc nghiệt. Đội tuyển Anh là một trong những cái tên chịu ảnh hưởng rõ rệt nhất.

Ở vòng 1/8 gặp Mexico trên sân Azteca, trận đấu của thầy trò HLV Gareth Southgate đã phải tạm hoãn hơn một giờ đồng hồ do giông bão bất ngờ đổ bộ. Sau khi trận đấu trở lại, tuyển Anh vẫn thể hiện được bản lĩnh để giành chiến thắng kịch tính 3-2, qua đó ghi tên mình vào tứ kết.

Tuy nhiên, những khó khăn về thời tiết chưa dừng lại với “Tam sư”. Theo dự báo, khu vực tổ chức trận tứ kết giữa Anh và Na Uy tiếp tục có nguy cơ xuất hiện mưa lớn và giông sét, khiến công tác tổ chức cũng như quá trình chuẩn bị của hai đội bị ảnh hưởng đáng kể.

Không chỉ riêng tuyển Anh, thời tiết khắc nghiệt đang trở thành chủ đề nóng tại World Cup 2026. Giải đấu diễn ra trên lãnh thổ ba quốc gia Bắc Mỹ gồm Mỹ, Canada và Mexico trong bối cảnh nhiều khu vực phải đối mặt với nắng nóng cực đoan, mưa giông và những diễn biến khí hậu khó lường.

Dẫu vậy, đội tuyển Anh đã cho thấy khả năng thích nghi đáng nể. Trước Mexico, họ không chỉ phải thi đấu ở độ cao hơn 2.200 m so với mực nước biển tại Mexico City mà còn phải vượt qua sức ép từ hàng vạn khán giả chủ nhà. Những thử thách ấy không thể ngăn cản Jude Bellingham cùng các đồng đội giành tấm vé đi tiếp.

Ở tứ kết, Na Uy được đánh giá là đối thủ đầy khó chịu với phong độ ấn tượng của Erling Haaland và các đồng đội. Trong bối cảnh yếu tố thời tiết vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro, đội bóng nào thích nghi tốt hơn với điều kiện thi đấu thực tế nhiều khả năng sẽ nắm lợi thế lớn.

Sau những gì đã trải qua từ đầu giải, tuyển Anh hiểu rằng trên hành trình chinh phục World Cup 2026, họ không chỉ phải đánh bại các đối thủ trên sân cỏ mà còn phải vượt qua thêm một “đối thủ” đặc biệt mang tên thời tiết.

Đoàn Dự