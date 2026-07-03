World Cup 2026 thành "cối xay HLV": 7 chiến lược gia đã mất việc, HLV Hàn Quốc bị tẩy chay dữ dội nhất

World Cup 2026 không chỉ chứng kiến những cú sốc trên sân cỏ mà còn tạo ra làn sóng thay tướng mạnh mẽ. Mới đi nửa vòng 32 đội, đã có 7 HLV trưởng rời ghế.

World Cup 2026 mới chỉ bước qua vòng 32 đội nhưng đã có tới 7 HLV trưởng phải rời ghế vì thành tích không như kỳ vọng. Từ những đội bóng bị loại ngay từ vòng bảng đến các ứng viên dừng bước ở vòng knock-out, chiếc ghế nóng trên băng ghế chỉ đạo đang trở nên mong manh hơn bao giờ hết.

Người đầu tiên phải trả giá là Sabri Lamouchi, HLV trưởng tuyển Tunisia. Chỉ một ngày sau thất bại 1-5 trước Thụy Điển ở trận mở màn vòng bảng, chiến lược gia người Pháp đã bị sa thải. Dù Hervé Renard được mời về "chữa cháy", Tunisia vẫn thua tiếp Nhật Bản và Hà Lan để rời giải với 3 trận toàn thua.

Sau khi vòng bảng khép lại, làn sóng từ chức tiếp tục lan rộng. Tại bảng C, Steve Clarke quyết định khép lại hành trình 7 năm dẫn dắt tuyển Scotland sau khi đội nhà không thể giành vé đi tiếp với thành tích 1 thắng, 2 thua.

Kịch bản tương tự cũng xảy ra với Hong Myung-bo. Tuyển Hàn Quốc chỉ xếp thứ ba bảng A với 3 điểm và không lọt vào nhóm 8 đội hạng ba có thành tích tốt nhất để giành quyền vào vòng 32 đội. Ngay sau khi bị loại, nhà cầm quân 57 tuổi tuyên bố từ chức, khép lại kỳ World Cup đáng quên của "Những chiến binh Taegeuk". Không chỉ vậy, ông Hong Myung-bo còn bị người hâm mộ Hàn Quốc tẩy chay kịch liệt sau thảm bại ở World Cup vừa qua.

HLV Hong Myung-bo bị tẩy chay dữ dội sau World Cup 2026 cùng ĐT Hàn Quốc (Ảnh: Yonhap News)

CH Czech cũng thay tướng sau khi chỉ giành được 1 điểm sau 3 trận vòng bảng. HLV Miroslav Koubek rời ghế theo thỏa thuận với Liên đoàn Bóng đá CH Czech sau chiến dịch không thắng nổi một trận.

Đến ngày 1/7, Marcelo Bielsa cũng nói lời chia tay tuyển Uruguay. Chiến lược gia người Argentina nhận hoàn toàn trách nhiệm khi đội bóng Nam Mỹ bị loại ngay từ vòng bảng, đồng thời thừa nhận bản thân chưa phát huy hết năng lực của các cầu thủ.

Ảnh: AFP

Một trong những cái tên gây bất ngờ nhất là Ronald Koeman. Sau khi Hà Lan gục ngã trước Morocco trên chấm luân lưu ở vòng 32 đội, HLV 63 tuổi thông báo sẽ không gia hạn hợp đồng với Liên đoàn Bóng đá Hà Lan, qua đó kết thúc nhiệm kỳ thứ hai dẫn dắt đội tuyển quốc gia.

Người mới nhất gia nhập danh sách là Sebastián Beccacece. Ngay sau thất bại 0-2 của Ecuador trước Mexico ở vòng 32 đội, chiến lược gia người Argentina xác nhận chia tay đội tuyển. "Hôm nay là lúc tôi nói lời tạm biệt với một gia đình tuyệt vời. Hợp đồng của tôi vốn sẽ kết thúc sau World Cup và hành trình của chúng tôi cũng dừng lại tại đây", Beccacece chia sẻ.

Đáng chú ý, World Cup 2026 vẫn còn một chặng đường dài phía trước với các vòng knock-out. Điều đó cũng đồng nghĩa danh sách những HLV phải chịu trách nhiệm cho thất bại của đội tuyển nhiều khả năng sẽ còn tiếp tục nối dài.

World Cup từ lâu vẫn được xem là "nấm mồ của các HLV". Chỉ cần một kỳ giải không đạt kỳ vọng, ngay cả những chiến lược gia giàu kinh nghiệm cũng rất khó giữ được chiếc ghế của mình.