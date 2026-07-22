World Cup 2026 sẽ được nhớ đến như thế nào: Messi? Haaland? Cape Verde? Hay ông Trump?

Hai mươi năm sau, rất ít người còn nhớ từng trận đấu, từng bàn thắng hay những tranh cãi xuất hiện trong suốt một kỳ World Cup. Điều còn đọng lại thường chỉ là một khoảnh khắc hoặc một câu chuyện đủ sức đại diện cho cả giải đấu.

World Cup 2022 được nhớ đến như giải đấu Lionel Messi cuối cùng cũng nâng cao chiếc cúp vàng. Năm 2018 là kỳ World Cup đưa Kylian Mbappé trở thành siêu sao. World Cup 2014 gắn với thất bại lịch sử 1-7 của Brazil trước Đức, còn World Cup 2006 mãi gắn liền với cú húc đầu của Zinedine Zidane.

Vậy World Cup 2026 sẽ được nhớ đến vì điều gì?

9. World Cup đưa bóng đá bùng nổ tại nước Mỹ

World Cup 2026 không chỉ lập hàng loạt kỷ lục về lượng khán giả đến sân mà còn ghi nhận số người theo dõi qua truyền hình và các nền tảng trực tuyến cao nhất từ trước đến nay. Việc giải đấu mở rộng lên 48 đội giúp số trận đấu tăng lên là một trong những nguyên nhân tạo nên những con số ấn tượng. Tuy nhiên, ngay cả khi vẫn giữ thể thức 32 đội, nhiều kỷ lục về sức hút cũng được cho là sẽ bị phá vỡ.

Điều đáng chú ý hơn cả là bầu không khí mà World Cup tạo ra trên khắp nước Mỹ. Lần đầu tiên sau nhiều thập kỷ, bóng đá trở thành chủ đề xuất hiện ở khắp mọi nơi - từ nhà hàng, quán cà phê đến các cuộc trò chuyện thường ngày. Người ta bàn tán về những CĐV Scotland "uống cạn" các quán bia ở Boston, hay hình ảnh người hâm mộ Na Uy mang chiếc thuyền Viking lên khán đài để cổ vũ đội nhà.

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8. Vụ việc Donald Trump khiến án treo giò bị huỷ bỏ gây tranh cãi

Sau khi tiền đạo Folarin Balogun phải nhận thẻ đỏ trong trận đấu với Bosnia và đối mặt án treo giò, Tổng thống Mỹ Donald Trump bất ngờ tiết lộ ông đã trực tiếp đề nghị FIFA xem xét lại quyết định dành cho chân sút của đội tuyển Mỹ. Không lâu sau đó, FIFA quyết định hoãn thi hành án treo giò của Balogun. Quyết định trên lập tức trở thành chủ đề gây tranh cãi, làm dấy lên nhiều cuộc tranh luận về mức độ ảnh hưởng của chính trị đối với bóng đá quốc tế.

Thế nhưng, mọi ồn ào nhanh chóng khép lại khi đội tuyển Mỹ bị Bỉ đánh bại 4-1 ở vòng 1/8. Balogun trở lại sân nhưng không thể giúp đội chủ nhà tạo nên khác biệt, còn các cầu thủ Bỉ thậm chí được cho là đã mỉa mai Tổng thống Trump sau khi ghi bàn thắng thứ tư.

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7. Thủ môn Vozinha và quần đảo Cape Verde!

Trong số những bất ngờ lớn nhất của World Cup 2026, Cape Verde là cái tên nổi bật hơn cả. Quốc gia chỉ có khoảng 550.000 dân - nơi nhiều người thậm chí còn chưa từng nghe tên trước giải - đã tạo nên hành trình đầy cảm hứng. Cape Verde cầm hòa nhà vô địch Tây Ban Nha ở vòng bảng và chỉ chịu dừng bước trước Argentina sau trận đấu nghẹt thở ở vòng 1/8, khi suýt đưa cuộc đối đầu vào loạt luân lưu. Đáng chú ý, đây cũng chính là hai đội tuyển sau đó góp mặt trong trận chung kết.

Không chỉ gây ấn tượng trên sân cỏ, Cape Verde còn tạo nên hiện tượng trên mạng xã hội với thủ môn kỳ cựu 40 tuổi Vozinha cùng người mẹ luôn đồng hành và cổ vũ con trai trong suốt giải đấu.

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6. VAR trở thành "kẻ thù chung" của người hâm mộ

Một trong những điều khiến World Cup 2026 được nhắc đến nhiều nhất, theo ESPN, chính là làn sóng phản đối VAR ngày càng mạnh mẽ. Lý do lớn nhất là VAR đã làm mất đi khoảnh khắc cảm xúc đặc biệt nhất của môn thể thao vua - giây phút ăn mừng bàn thắng. Thay vì vỡ òa ngay khi bóng lăn vào lưới, cầu thủ, CĐV và cả khán giả truyền hình đều phải nín thở chờ quyết định từ tổ VAR, để rồi không ít lần niềm vui bị dập tắt bởi những lỗi việt vị chỉ cách vài milimet hay những tình huống phạm lỗi rất khó nhận ra bằng mắt thường.

Vấn đề không chỉ nằm ở công nghệ, mà còn ở cách VAR buộc các điều luật vốn được xây dựng cho trọng tài trên sân phải được áp dụng một cách tuyệt đối, gần như máy móc. Điều đó khiến nhiều quyết định trở nên chính xác hơn về mặt kỹ thuật, nhưng lại gây tranh cãi về tinh thần của bóng đá.

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5. Kylian Mbappé lập kỷ lục ghi bàn mọi thời đại

Một cột mốc khác cũng rất đáng chú ý là Kylian Mbappé chính thức trở thành chân sút ghi nhiều bàn nhất lịch sử World Cup. Tiền đạo người Pháp khép lại giải đấu với 22 bàn thắng sau các kỳ World Cup, vượt qua Messi để độc chiếm vị trí số một. Riêng tại World Cup 2026, Mbappé ghi 10 bàn và có thêm 4 kiến tạo - thành tích tham gia trực tiếp vào bàn thắng tốt nhất trong khoảng 60 năm qua.

Dẫu vậy, kỷ lục này sẽ chỉ được xem là một thống kê lịch sử hơn là dấu ấn định nghĩa cả giải đấu. Nguyên nhân là bởi Mbappé chơi không quá nổi bật ở bán kết trước Tây Ban Nha và chỉ hoàn tất cột mốc trong trận tranh hạng Ba vốn không nhận được nhiều sự quan tâm.

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4. Khoảnh khắc Erling Haaland trở thành ngôi sao toàn cầu

Trong khi đó, Erling Haaland được xem là ngôi sao hưởng lợi nhiều nhất về mặt hình ảnh. Tiền đạo Na Uy tăng thêm khoảng 30 triệu người theo dõi trên Instagram chỉ trong thời gian diễn ra World Cup và thực sự bước vào dòng chảy văn hóa đại chúng tại Mỹ.

Điều này không quá khó hiểu. Tiền đạo 26 tuổi sở hữu vóc dáng cao lớn, mái tóc vàng đặc trưng và ngoại hình gợi liên tưởng đến hình tượng chiến binh Viking. Anh cũng là mẫu vận động viên có cá tính mạnh, luôn biết cách thu hút sự chú ý của truyền thông và tận hưởng cuộc sống, thay vì chỉ xuất hiện trong các trung tâm hồi phục hay phòng tập như nhiều siêu sao khác.

Quan trọng hơn, Haaland hội tụ những phẩm chất rất dễ chinh phục khán giả Mỹ: thể hình vượt trội, tốc độ, khả năng ghi bàn bùng nổ và phong cách thi đấu trực diện, dễ cảm nhận. Sự xuất sắc của anh không cần những lời giải thích quá phức tạp.

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3. Điệu nhảy cuối cùng của Lionel Messi

Một trong những ứng viên hàng đầu chắc chắn là Lionel Messi. Ở tuổi 39, siêu sao người Argentina khiến cả thế giới kinh ngạc khi thêm một lần nữa trở thành cầu thủ hay nhất giải. Dù Argentina thất bại trước Tây Ban Nha trong trận chung kết, Messi vẫn được đánh giá là cầu thủ nổi bật nhất World Cup với khả năng ghi bàn, kiến tạo, rê bóng và điều tiết lối chơi ở đẳng cấp hiếm có.

Đây là một trong những minh chứng rõ ràng nhất cho thấy Messi xứng đáng được xem là vận động viên nam vĩ đại nhất lịch sử. Tuy nhiên, chính thất bại ở trận chung kết khiến World Cup 2026 khó được ghi nhớ như "World Cup của Messi", bởi bốn năm trước, anh đã có một kỳ World Cup hoàn hảo với chức vô địch tại Qatar.

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2. Tây Ban Nha tạo nên một trong những nhà vô địch thống trị nhất lịch sử

Nếu xét riêng về chuyên môn, World Cup 2026 có thể được nhớ đến bởi tập thể Tây Ban Nha. Đội bóng của HLV Luis de la Fuente chỉ để thủng lưới đúng một bàn sau tám trận, con số ít nhất trong lịch sử các nhà vô địch World Cup. Họ lần lượt đánh bại Pháp và Argentina - hai đội tuyển sở hữu Mbappé và Messi - trong khi gần như vô hiệu hóa hoàn toàn hai siêu sao này. Không chỉ phòng ngự chắc chắn, Tây Ban Nha còn thống trị quyền kiểm soát bóng, gây áp lực tầm cao và khép lại giải đấu với chuỗi 38 trận bất bại - dài nhất lịch sử bóng đá quốc tế.

Tuy nhiên, đây lại chính là điểm khiến Tây Ban Nha khó trở thành hình ảnh biểu tượng của World Cup 2026. Đội bóng này chiến thắng nhờ sức mạnh tập thể thay vì sự tỏa sáng của một cá nhân. Lamine Yamal khá mờ nhạt, còn Rodri dù giành Quả bóng Vàng World Cup vẫn là mẫu cầu thủ điềm tĩnh, không tạo nên sức hút truyền thông như Messi hay Mbappé.

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1. World Cup 2026 mở ra kỷ nguyên thương mại hóa mạnh mẽ hơn

Nếu phải chọn một di sản lớn nhất mà World Cup 2026 để lại, nhiều người có thể sẽ không nhắc đến một cầu thủ hay một đội tuyển, mà là cách FIFA nhìn nhận giá trị thương mại của giải đấu.

Kỳ World Cup đầu tiên có 48 đội được xem là minh chứng cho thấy bóng đá vẫn còn rất nhiều dư địa để tạo ra doanh thu. Và một trong những ví dụ rõ nhất chính là những quãng nghỉ uống nước giữa mỗi hiệp đấu - khoảng thời gian giúp các đài truyền hình chèn thêm quảng cáo.

Theo thống kê, Fox đã thu về khoảng 250 triệu USD doanh thu quảng cáo từ chính những khoảng nghỉ này - một con số đủ để cho thấy giá trị thương mại khổng lồ mà chúng mang lại. Đó cũng là lý do nhiều chuyên gia cho rằng rất khó để FIFA quay trở lại cách vận hành cũ. Khi một thay đổi đã chứng minh khả năng tạo ra nguồn thu hàng trăm triệu USD, sẽ không dễ để từ bỏ nó. World Cup 2026 có thể sẽ được nhớ đến như cột mốc đánh dấu quá trình thương mại hóa bóng đá bước sang một giai đoạn mới, nơi giá trị kinh tế ngày càng có ảnh hưởng lớn đến cách các giải đấu được tổ chức và vận hành.

Dẫu vậy, World Cup 2026 vẫn là một thành công lớn theo đúng ý nghĩa nguyên bản nhất của bóng đá. Trong suốt một tháng, hàng triệu con người từ khắp nơi trên thế giới đã cùng hướng về trái bóng tròn, cùng chia sẻ niềm vui, nỗi buồn và những cảm xúc mà không một môn thể thao nào khác có thể tạo ra. Bởi sau tất cả, dù FIFA có thay đổi điều gì đi nữa, họ cũng không thể làm mất đi sức hấp dẫn của trái bóng lăn.

Tú Tú (Theo ESPN).