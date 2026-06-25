World Cup 2026: Nghịch lý của những người gác đền và cơn mưa bàn thắng

Một trong những điều thú vị nhất của World Cup 2026 là giải đấu đang đồng thời chứng kiến 2 xu hướng tưởng như đối lập nhau.

Những pha cứu thua ngoạn mục

Mỗi kỳ World Cup, cổ động viên lại chứng kiến nhiều người gác đền tỏa sáng với phong độ xuất thần, chẳng hạn như Iker Casillas, Guillermo Ochoa hay Keylor Navas. Tại Bắc Mỹ mùa hè này, Vozinha của Cape Verde giúp tân binh đến từ châu Phi giữ sạch lưới trước nhà vô địch châu Âu Tây Ban Nha, còn Alireza Beiranvand và Eloy Room là người giữ lại hy vọng đi tiếp cho Iran và Curacao.

Thủ thành Eloy Room góp công lớn mang về điểm số đầu tiên cho Curacao ở đấu trường World Cup

Dù các thủ môn liên tiếp tạo nên những pha cứu thua ngoạn mục, số bàn thắng vẫn tăng với tốc độ đáng kinh ngạc. Theo thống kê, chỉ 1 kỳ giải duy nhất trong lịch sử đạt mốc 100 bàn thắng nhanh hơn World Cup 2026 là World Cup 1954 tại Thụy Sĩ. Chính nghịch lý ấy đang góp phần tạo nên một ngày hội bóng đá giàu cảm xúc và hấp dẫn bậc nhất trong nhiều thập kỷ.

Sau 2 lượt trận mở màn, trung bình mỗi trận đấu tại World Cup 2026 có 2,94 bàn thắng, con số cao nhất kể từ năm 1970.

Đáng chú ý, nếu đặt trong bối cảnh bóng đá hiện đại đề cao yếu tố chiến thuật và sự thận trọng ở giai đoạn vòng bảng thì đây là mức hiệu suất ghi bàn cực kỳ ấn tượng.

Sân khấu của những "người nhện" trong khung gỗ

Tính đến sau trận Colombia thắng CHDC Congo 1-0 (sáng 24-6), giải đấu ở Bắc Mỹ chỉ có 4 trận hòa không bàn thắng. Ngoại trừ màn trình diễn nhạt nhòa của tuyển Anh trước Ghana, 3 trận còn lại đều là sân khấu của những "người nhện" trong khung gỗ. Điển hình là Eloy Room, thủ thành cản phá tới 15 cú sút trúng đích của Ecuador và mang về điểm số lịch sử cho Curacao. Anh cũng đã trở thành thủ môn có nhiều pha cứu thua nhất World Cup nếu tính trong 90 phút thi đấu chính thức.

Messi (giữa) là người lập công duy nhất của Argentina tính đến hết lượt thứ 2 vòng bảng World Cup 2026

Tuy nhiên, không phải thủ môn nào cũng duy trì được phong độ như Vozinha hay Room. Với việc giải đấu mở rộng lên 48 đội, khoảng cách trình độ giữa các nền bóng đá càng trở nên rõ rệt hơn. Những chân sút hàng đầu thế giới có nhiều cơ hội đối mặt với các hàng phòng ngự chưa quen chịu áp lực ở cường độ cao. Curacao cũng đã thủng lưới 7 lần trước Đức trong ngày ra quân, còn tân binh Uzbekistan thua trắng Bồ Đào Nha 0-5 khi siêu sao Cristiano Ronaldo tìm lại cảm giác ghi bàn ở các sân chơi lớn.

Đó là lý do số lỗi cá nhân dẫn đến bàn thắng tăng mạnh. Theo chuyên trang Opta, đã có tới 25 pha lập công xuất phát từ lỗi của cầu thủ đối phương.

Không ít thủ môn mắc sai lầm trong khâu bắt dính bóng, chọn vị trí hoặc xử lý bằng chân, tạo điều kiện để các chân sút thượng hạng tận dụng triệt để.

Những "siêu dự bị" với nguồn năng lượng dồi dào

Một nguyên nhân khác đến từ chất lượng vượt trội của các "tay săn bàn". Hiếm khi nào cuộc đua "Vua phá lưới" World Cup lại diễn ra sôi động và giằng co như tại Bắc Mỹ mùa hè này. Những ngôi sao như Lionel Messi, Kylian Mbappe, Erling Haaland, Vinicius Junior và Harry Kane đều "nổ súng" ngay từ ngày mở màn. Sau 5 trận liên tiếp "tịt ngòi" tại đấu trường World Cup, Ronaldo cũng đã lập cú đúp ở lượt trận thứ 2 mới đây. Nhiều cầu thủ ít được kỳ vọng như Deniz Undav (Đức), Jonathan David (Canada) hay Ismael Saibari (Morocco) cũng đang bám sát phía sau.

World Cup 2026 đang chứng kiến nhiều siêu phẩm được ghi từ ngoài vòng cấm

Mặt khác, quỹ đạo khó lường của quả bóng Trionda và sự trở lại của những cú sút xa giúp World Cup 2026 chứng kiến hàng loạt siêu phẩm từ ngoài vòng cấm. Các đội tuyển quốc gia thường không có nhiều thời gian để xây dựng những bài phối hợp phức tạp như cấp CLB nên các cầu thủ sẵn sàng dứt điểm ngay khi có khoảng trống. Mbappe đã ghi bàn bằng sút xa ở các trận gặp Senegal và Iraq dù anh chỉ làm được điều đó 1 lần duy nhất ở 2 kỳ giải trước đây.

Luật mới cho phép thay 5 cầu thủ cũng tạo ra sự khác biệt rõ rệt. Những "siêu dự bị" với nguồn năng lượng dồi dào liên tục tỏa sáng trước hàng hậu vệ đối phương đã xuống sức.

Theo thống kê, World Cup 2026 đang có 28 bàn thắng được ghi do công của các cầu thủ vào sân thay người tính đến hết lượt trận thứ 2 vòng bảng, chỉ kém 2 bàn so với tổng số bàn thắng mà những cầu thủ dự bị ghi được trong toàn bộ World Cup 2022.

Deniz Undav (phải) là cầu thủ dự bị đóng góp vào nhiều bàn thắng nhất tại một kỳ World Cup kể từ khi bắt đầu thống kê vào năm 1966

Có thể khi bước vào giai đoạn knock-out, nhịp độ thi đấu sẽ chậm hơn và mức độ căng thẳng cao hơn. Song tại Nga năm 2018 và Qatar năm 2022, tỉ lệ bàn thắng thậm chí còn gia tăng sau khi kết thúc vòng bảng. Nếu xu hướng đó tiếp tục được duy trì, World Cup 2026 sẽ trở thành một trong những kỳ World Cup giàu tính cống hiến nhất lịch sử.

Số bàn phản lưới nhà cũng tăng đáng kể, phản ánh sức ép liên tục mà các hàng công tạo ra. Chỉ sau 2 lượt đấu, World Cup 2026 đã có 9 pha phản lưới nhà, hoàn toàn có thể phá kỷ lục 12 bàn phản lưới nhà tại World Cup 2018 trên đất Nga.