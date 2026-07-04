World Cup 2026: Messi 'hạ đo ván' Ronaldo như thế nào?

Khi World Cup 2026 bước vào giai đoạn knock-out, cuộc tranh luận liên quan tới Messi và Ronaldo lại nóng lên. Đây có thể là kỳ World Cup cuối cùng của hai huyền thoại, cũng là cơ hội cuối để họ khẳng định di sản của mình trên sân khấu lớn nhất hành tinh.

Messi bùng nổ, Ronaldo phập phù

Sau 5 trận đấu tại World Cup 2026, Messi đang có một giải đấu trong mơ. Siêu sao người Argentina đã ghi tới 7 bàn thắng, dẫn đầu cuộc đua Chiếc giày Vàng và trở thành nguồn cảm hứng lớn nhất đưa nhà đương kim vô địch tiến sâu vào giải đấu.

Không chỉ ghi bàn, Messi còn thể hiện tầm ảnh hưởng toàn diện. Anh liên tục tạo ra cơ hội cho đồng đội, tham gia điều tiết lối chơi và thường xuyên là cầu thủ có số lần chạm bóng nhiều nhất bên phía Argentina. Theo thống kê của Sofascore, Messi cũng đang sở hữu số điểm trung bình thuộc nhóm cao nhất giải đấu.

Đỉnh cao của anh chính là màn trình diễn trước Cape Verde ở vòng 1/16. Dù Argentina trải qua trận đấu đầy khó khăn, Messi vẫn ghi bàn và được SofaScore chấm tới 9,5 điểm, trở thành cầu thủ xuất sắc nhất trận. Đó đã là lần thứ tư ở giải đấu năm nay anh nhận danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu.

Messi và Ronaldo vẫn là 2 gương mặt đáng chú ý bậc nhất tại World Cup 2026.

Trong khi đó, Ronaldo lại trải qua một kỳ World Cup nhiều thăng trầm hơn. Dù vẫn ghi được những bàn thắng quan trọng và chứng minh khả năng săn bàn đáng nể ở tuổi 41, siêu sao người Bồ Đào Nha không còn duy trì được tầm ảnh hưởng áp đảo như người đại kình địch.

Nhiều trận đấu của Bồ Đào Nha chứng kiến Ronaldo chơi khá mờ nhạt, ít tham gia vào khâu triển khai bóng và phụ thuộc nhiều vào các đồng đội trong việc tạo cơ hội.

Cuộc đua thống kê: Messi thắng gần như toàn diện

Nếu chỉ xét riêng World Cup 2026, Messi đang bỏ xa Ronaldo ở hầu hết những chỉ số quan trọng.

Theo thống kê được tổng hợp từ Planet Football và ESPN, tính đến hết vòng 1/16 World Cup 2026, Messi đã ghi 7 bàn thắng, 1 kiến tạo, dẫn đầu danh sách ghi bàn, còn Ronaldo mới ghi 3 bàn, 0 kiến tạo. Hơn nữa, Messi không ghi bàn nào trên chấm 11m còn với Ronaldo là 2 bàn.

Số lần dứt điểm của Messi cũng cao hơn gấp đôi so với Ronaldo (24 lần so với 11 lần). Trong khi Messi có 15 pha dứt điểm trúng đích thì Ronaldo chỉ là 5 lần.

Số lần tạo cơ hội của Messi cũng hoàn toàn áp đảo với 9 lần, còn của Ronaldo chỉ là 2 lần.

Về số pha chạm bóng trong vòng cấm đối phương, của Messi là 20 lần, còn Ronado chỉ là 6 lần.

Sau 4 trận, Messi được chấm số điểm trung bình (theo SofaScore) là 9,1 điểm còn Ronaldo chỉ là 6,8 điểm.

Messi vẫn đang vượt trội Ronaldo về các chỉ số thống kê tại World Cup 2026.

Sự khác biệt lớn nhất nằm ở tầm ảnh hưởng.

Khi Messi chơi hay, Argentina gần như chắc chắn có một kết quả tích cực. Anh là trung tâm của mọi đợt tấn công, là người quyết định nhịp độ trận đấu và luôn biết cách xuất hiện đúng lúc.

Trong khi đó, Bồ Đào Nha ở World Cup 2026 cho thấy họ không còn phụ thuộc hoàn toàn vào Ronaldo như trước. Đội bóng của HLV Roberto Martínez có nhiều ngôi sao khác đủ sức tạo ra khác biệt, từ Bruno Fernandes, Bernardo Silva cho tới Rafael Leão.

Điều đó vô tình khiến vai trò của Ronaldo không còn nổi bật như Messi ở Argentina.

Kỳ World Cup khẳng định người chiến thắng trong cuộc tranh luận?

Tất nhiên, một kỳ World Cup không thể quyết định toàn bộ cuộc tranh luận Messi – Ronaldo. Cả hai đã tạo ra những sự nghiệp quá vĩ đại để có thể đánh giá chỉ bằng vài trận đấu.

Nhưng nếu giới hạn phạm vi ở World Cup 2026, Messi đang "hạ đo ván" người đại kình địch của mình.

Ở tuổi 39, anh không chỉ ghi bàn nhiều hơn, chơi hay hơn mà còn tiếp tục phá vỡ hàng loạt kỷ lục của giải đấu. Quan trọng hơn, Messi vẫn là đầu tàu đưa Argentina tiến bước và duy trì vị thế của nhà đương kim vô địch.

Messi vẫn đang vượt trội trước Ronaldo ở World Cup 2026.

Trong khi đó, Ronaldo vẫn xứng đáng nhận được sự ngưỡng mộ vì khả năng thi đấu đỉnh cao ở tuổi ngoài 40 – điều gần như chưa từng có trong lịch sử bóng đá. Tuy nhiên, xét về màn trình diễn, tầm ảnh hưởng và những con số thống kê tại World Cup 2026, khoảng cách giữa anh và Messi là tương đối rõ ràng.

Cuộc tranh luận về cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử có thể sẽ còn kéo dài nhiều năm nữa. Nhưng ở World Cup 2026, sân khấu lớn nhất của bóng đá thế giới dường như chỉ có một người chiến thắng.

Đó là Lionel Messi.



