World Cup 2026 tiếp tục ghi dấu ấn lịch sử khi lượng khán giả đến sân vượt tổng số người xem trực tiếp của hai kỳ World Cup 2018 và 2022 cộng lại.

World Cup 2026 đang chứng minh sức hút chưa từng có trong lịch sử bóng đá thế giới. Chỉ sau 100 trận đấu, giải đấu diễn ra tại Mỹ, Canada và Mexico đã đón hơn 6,52 triệu lượt khán giả đến sân, thiết lập một cột mốc mà chưa kỳ World Cup nào trước đây có thể chạm tới.

Theo số liệu mới nhất, tổng cộng 6.527.410 khán giả đã trực tiếp theo dõi các trận đấu trên khán đài. Điều đáng nói là thành tích này được xác lập khi World Cup 2026 vẫn còn bốn trận đấu chưa diễn ra, gồm hai trận bán kết, trận tranh hạng ba và trận chung kết. Điều đó đồng nghĩa lượng khán giả sẽ còn tiếp tục tăng trong những ngày cuối của giải.

Không chỉ phá kỷ lục về lượng người đến sân của mọi kỳ World Cup trước đây, giải đấu năm nay còn vượt qua tổng số khán giả của hai kỳ World Cup gần nhất cộng lại. World Cup 2018 tại Nga thu hút 3.031.768 lượt khán giả, trong khi World Cup 2022 tại Qatar ghi nhận 3.404.252 người đến sân. Cộng lại, hai giải đấu đạt 6.436.020 lượt, vẫn thấp hơn gần 91.400 người so với World Cup 2026 ở thời điểm hiện tại.

Các khán đài tại World Cup 2026 luôn chật kín NHM.

Thành công này phản ánh sức hấp dẫn đặc biệt của kỳ World Cup đầu tiên có 48 đội tuyển tham dự. Việc mở rộng quy mô giải đấu giúp số trận tăng từ 64 lên 104, đồng thời các sân vận động hiện đại với sức chứa lớn tại Bắc Mỹ tạo điều kiện để đón lượng khán giả đông đảo hơn bao giờ hết.

Ngay từ vòng bảng, World Cup 2026 đã liên tiếp xô đổ những cột mốc tồn tại nhiều năm. Trước đó, giải đấu từng vượt kỷ lục 3,58 triệu khán giả được thiết lập tại World Cup 1994 ngay khi vòng bảng còn chưa kết thúc. Sau đó, lượng người hâm mộ tiếp tục tăng mạnh qua từng vòng đấu để tạo nên cột mốc lịch sử mới.

Bầu không khí cuồng nhiệt cũng là một trong những điểm nhấn lớn của giải đấu. Nhiều trận đấu diễn ra trong tình trạng kín chỗ, hàng chục nghìn cổ động viên phủ kín các khán đài tại Mỹ, Canada và Mexico, biến mỗi trận đấu thành một lễ hội bóng đá thực sự.

Sức hút ấy càng được đẩy lên cao khi World Cup 2026 bước vào giai đoạn quyết định. Sau hai trận bán kết, Tây Ban Nha và Argentina đã giành quyền góp mặt ở trận chung kết, trong khi Anh và Pháp sẽ cạnh tranh vị trí thứ ba. Hai cuộc so tài cuối cùng được kỳ vọng sẽ tiếp tục lấp đầy các khán đài, qua đó giúp kỳ World Cup đầu tiên có 48 đội tuyển khép lại với những con số kỷ lục khó bị xô đổ trong tương lai.

Ngoài câu chuyện ấn tượng về số lượng NHM tới xem trực tiếp, trận chung kết World Cup tới đây cũng có những điều chưa từng xảy ra.

CĐV Argentina là một trong những lực lượng tới đông nhất tại giải.

Chiến thắng 2-1 của Argentina trước Anh đã tạo nên cột mốc chưa từng có trong lịch sử World Cup. Lần đầu tiên, trận chung kết sẽ là cuộc đối đầu giữa hai đương kim vô địch của hai châu lục, khi Argentina là nhà vô địch Nam Mỹ (Copa America) còn Tây Ban Nha đang giữ ngôi vương châu Âu (EURO). Đây được xem là màn so tài đỉnh cao hiếm có, quy tụ hai đội tuyển đang thống trị bóng đá thế giới ở cấp độ đội tuyển quốc gia.

Và cũng lần đầu tiên trong lịch sử, trận chung kết World Cup sẽ có chương trình biểu diễn giữa giờ (halftime show) theo mô hình Super Bowl. FIFA xác nhận màn trình diễn diễn ra trong khoảng nghỉ giữa hai hiệp, với sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng thế giới. Để phục vụ sự kiện đặc biệt này, thời gian nghỉ giữa hiệp có thể được kéo dài lên khoảng 30 phút, thay vì 15 phút như thông thường, đánh dấu bước ngoặt kết hợp giữa bóng đá và giải trí tại World Cup.

Hiện giá vé trận chung kết World Cup 2026 giữa Argentina và Tây Ban Nha đang tăng chóng mặt trên thị trường thứ cấp. Nhiều hạng vé được rao bán với giá cao gấp nhiều lần mệnh giá, khiến Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Tây Ban Nha Rafael Louzan lên tiếng chỉ trích tình trạng đầu cơ và kêu gọi FIFA có biện pháp bảo vệ quyền lợi người hâm mộ.