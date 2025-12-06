World Cup 2026: Kẻ thắng, người thua trong cuộc chơi may rủi

Rạng sáng 6-12, lễ bốc thăm chia bảng cho vòng chung kết World Cup 2026 đã diễn ra tại Washington DC. Bên cạnh những gương mặt hào hứng vì rơi vào bảng đấu dế, không ít đội tuyển sẽ phải đối diện với hành trình thi đấu đầy khó khăn ngay từ vòng bảng.

Khi may mắn mỉm cười

Những lợi thế đầu tiên rõ ràng thuộc về đội đồng chủ nhà Mỹ. Sau giai đoạn đầu nhiệm kỳ không mấy suôn sẻ, HLV Mauricio Pochettino đang dần giúp đội bóng trở lại quỹ đạo tích cực với chuỗi 5 trận bất bại, trong đó có chiến thắng hủy diệt 5-1 trước Uruguay.

Lễ bốc thăm chia bảng World Cup 2026 - ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh

Hiện tại, việc lọt vào bảng D cùng với Úc, Paraguay và đội giành vé dự World Cup từ vòng play-off khu vực châu Âu được đánh giá là "dễ thở" đối với đại diện Bắc Mỹ. Cả tuyển Úc và Paraguay đều đang gặp vấn đề ở khâu ghi bàn, trong khi đối thủ còn lại của đồng chủ nhà đến từ nhánh play-off yếu nhất. Nếu tiếp tục duy trì sự ổn định trong những tháng vừa qua, thầy trò HLV Mauricio Pochettino hoàn toàn có thể vào đến vòng tứ kết World Cup lần đầu tiên kể từ năm 2002.

Ở bảng G, Bỉ được kỳ vọng sẽ vượt qua vòng loại sau chiến dịch thảm họa tại Qatar vào năm 2022. Mặc dù nhiều ngôi sao tuyển Bỉ đã giải nghệ sau kỳ cúp thế giới trước, những người còn sót lại của "thế hệ vàng" như Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku, Axel Witsel và Thibaut Courtois có thể giúp đoàn quân của HLV Rudi Garcia dễ dàng vượt qua bảng đấu với sự góp mặt của Iran, Ai Cập và New Zealand.

Trong khi đó, kết quả bóng thăm vòng bảng của Tây Ban Nha cũng cho thấy tín hiệu tích cực. Sau chức vô địch Euro 2024 trên đất Đức, "La Roja" vẫn cho thấy sự ổn định và được đánh giá là một trong những ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Thầy trò HLV Mauricio Pochettino kỳ vọng tiến xa tại kỳ giải ngay trên sân nhà

Việc chỉ phải chạm trán Uruguay, Ả Rập Saudi và Cape Verde ở bảng H giúp họ giảm thiểu tối đa rủi ro trong giai đoạn đầu giải đấu. Ngoài ra, nếu Tây Ban Nha vào tới tứ kết, đối thủ của họ sẽ đến từ bảng đấu của Mỹ hoặc Bỉ. Đây sẽ là cơ hội rất tốt để đại diện xứ sở bò tót hướng đến cú đúp danh hiệu Euro - World Cup lần thứ hai trong lịch sử đội tuyển.

Tây Ban Nha có nhiều cơ hội hướng tới cú đúp danh hiệu Euro - World Cup

Nuối tiếc từ lá thăm may rủi!

Mặt khác, dù là một trong những đội hạt giống tại World Cup năm sau, Pháp đang đứng trước một thử thách khó lường. "Les Bleus" sẽ phải tìm cách ngăn chặn Erling Haaland và tuyển Na Uy để giành vị trí nhất bảng I. Ngoài ra, đối thủ còn lại của đương kim á quân thế giới là Senegal cũng đã cho thấy sức mạnh đáng gờm khi đánh bại Anh trong trận giao hữu vào tháng 6 vừa qua. Trong kịch bản xấu nhất, Pháp thậm chí có nguy cơ lặp lại ký ức buồn năm 2002 khi họ bị loại ngay từ vòng bảng sau thất bại 0-1 trước chính Senegal ở trận ra quân.

Kylian Mbappé cùng tuyển Pháp rơi vào bảng đấu khó lường

Scotland một lần nữa ở cùng bảng đấu với Brazil và Morocco kể từ lần tham dự World Cup gần nhất vào năm 1998. Với chuỗi 13 trận bất bại trước khi đến Mỹ, Canada và Mexico năm sau, Morocco là niềm hy vọng lớn nhất của châu Phi cho chức vô địch World Cup.

Trong khi đó, Brazil mặc dù không còn hùng mạnh như trước nhưng cũng đang cho thấy dấu hiệu hồi sinh dưới thời HLV Carlo Ancelotti. Để viết tiếp câu chuyện cổ tích, Scotland sẽ cần chiến đấu hết mình như trong chiến thắng lịch sử trước Đan Mạch ở vòng loại.

Thất vọng lớn nhất sau khi buổi lễ bốc thăm khép lại có lẽ là việc viễn cảnh về trận chung kết giữa Lionel Messi và Cristiano Ronaldo sẽ không thể diễn ra.

Trận chung kết trong mơ giữa Messi và Ronaldo sẽ không diễn ra

Tuy nhiên, việc Argentina có mặt ở bảng J (cùng với Algeria, Áo và Jordan) và Bồ Đào Nha thuộc bảng K (cùng với Colombia, Uzbekistan và đội thắng play-off liên lục địa 1) được xem là cơ hội để bộ đôi siêu sao này tiến xa tại kỳ giải năm nay.

Trong trường hợp cả hai đội tuyển cùng đứng nhất bảng và vượt qua vòng knock-out, Messi sẽ chạm trán Ronaldo tại vòng tứ kết.