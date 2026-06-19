World Cup 2026 hôm nay 19/6: Rừng máy quay chĩa vào mặt, HLV Anh cầu cứu FIFA

World Cup 2026 hôm nay 19/6: HLV Thomas Tuchel đề nghị FIFA thay đổi vị trí của các nhiếp ảnh gia trong lúc hát quốc ca vì ông không thể thấy các cầu thủ của mình.

Thông tin World Cup 2026 mới nhất xoay quanh khả năng ra sân của Christian Pulisic trong trận đấu thứ hai, HLV Anh ra yêu cầu với Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) đổi vị trí nhiếp ảnh gia, nghi phạm giết người xuất hiện gần tuyển Anh và Neymar tiếp tục lỡ vòng loại.

HLV đội tuyển Anh khó chịu vì dàn máy quay soi tận mặt

Huấn luyện viên trưởng đội tuyển Anh, ông Thomas Tuchel, đã đề nghị Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) thay đổi vị trí của các nhiếp ảnh gia trong lúc hát quốc ca tại World Cup 2026. Lý do là vì ông không thể nhìn thấy các cầu thủ của mình trong trận đấu với Croatia.

"Tôi đang khẩn khoản yêu cầu FIFA thay đổi vị trí của các nhiếp ảnh gia, bởi vì tôi đã không thể nhìn thấy đội bóng của mình trong lúc hát quốc ca, và tôi đã rất mong đợi khoảnh khắc này" , chiến lược gia này chia sẻ sau chiến thắng 4-2 trước Croatia tại Bảng L ngày 18/6.

HLV Thomas Tuchel đề nghị FIFA đổi vị trí của các nhiếp ảnh gia. (Ảnh: AP)

Bực bội với các nhiếp ảnh gia trong lúc cử hành bài "God Save the King", Tuchel đã ra hiệu yêu cầu những người đang đứng ngay sát hai băng ghế dự bị lùi ra xa nhưng không thành công.

"Hôm nay là một khoảnh khắc rất đặc biệt, vậy mà tôi lại đứng trước 50 nhiếp ảnh gia chỉ cách nửa mét và không thể nhìn thấy một cầu thủ nào. Điều đó đã làm giảm bớt trải nghiệm của tôi ngày hôm nay" , ông bày tỏ sự tiếc nuối.

Nghi phạm giết người xuất hiện gần đội tuyển Anh

Theo thông báo từ cảnh sát Mỹ, họ đang truy lùng Oscar Sanchez-Munoz - kẻ đã đâm một tài xế xe công nghệ Uber khi đang chờ người hâm mộ đi xem trận đấu của Argentina. Munoz được mô tả là "rất nguy hiểm" và sở hữu vũ khí.

Cách đây ít ngày, cảnh sát cho biết đã nhận được thông báo về 4 vụ nổ súng. Trong đó, vụ việc diễn ra tại lộ Prospect chỉ cách làng bóng đá Swope - nơi đội tuyển Anh tập luyện khoảng 15 phút lái xe. Ngay sau đó, Tam Sư được cảnh sát hộ tống từ khách sạn đến sân tập - nơi bị xem là kém an toàn hơn.

Nghi phạm xả súng giết người bị truy nã xuất hiện gần đội tuyển Anh. (Ảnh: AP)

Tên tội phạm 22 tuổi được cho là đang trốn trong một ngôi nhà ở Independence - nơi có giao tranh với cảnh sát và một vụ cháy đã diễn ra.

Đội tuyển Anh có lẽ tập thể kém may mắn bậc nhất ở World Cup 2026. Ngay khi vừa di chuyển từ Florida đến Kansas, đội tuyển Anh bị kẻ trộm lấy đi nhiều vật dụng tập luyện và giày, găng tay của các cầu thủ. Ngoài ra, đồ lưu niệm, áo di chuyển và áo đấu cũng mất và đã được thu hồi lại sau đó không lâu.

Christian Pulisic nguy cơ lỡ trận đấu thứ hai

Christian Pulisic đã có ngày thứ tư liên tiếp luyện riêng do chấn thương ở bắp chân trái. Điều này làm dấy lên lo ngại về khả năng ra sân của anh trong trận đấu với Australia tại Seattle vào ngày 20/6, thuộc lượt trận thứ hai vòng bảng World Cup 2026.

Christian Pulisic (phải) tập luyện riêng cho chấn thương bắp chân trái. (Ảnh: AP)

Pulisic đá chính trong chiến thắng 4-1 trước Paraguay tuần trước, nhưng anh phải rời sân sau hiệp một vì bị căng cứng ở bắp chân. Đây là chấn thương anh gặp phải trong quá trình tập luyện.

Anh không tham gia các buổi tập cùng toàn đội từ đầu tuần tại đại bản doanh ở Orange County, và tiếp tục vắng mặt trong buổi tập gần đây nhất tại sân Husky Soccer. Tiền vệ cánh của AC Milan vẫn xuất hiện cùng đồng đội trong phần họp nhóm trước khi khởi động, với ống bó nén ở bắp chân. Sau đó, anh vào phòng gym để tập luyện riêng.

Neymar bị gạt khỏi đội hình Brazil

Tờ Record cho biết Neymar không cùng đội tuyển Brazil di chuyển đến Philadelphia (Mỹ) để thi đấu với Haiti. Ngôi sao này ở lại khách sạn của đội tuyển Brazil tại New Jersey để hồi phục chấn thương cơ. Điều này đồng nghĩa huấn luyện viên Carlo Ancelotti không đưa Neymar vào danh sách đăng ký thi đấu ở trận Brazil gặp Haiti thuộc lượt 2 bảng C World Cup 2026.

Neymar tiếp tục vắng mặt tại World Cup 2026. (Ảnh: Reuters)

Hôm qua (18/6), Neymar bất ngờ xuất hiện trên sân tập của Brazil với nụ cười rạng rỡ cũng như thể trạng được cho là đã cải thiện. Anh tham gia vận động cùng các cầu thủ khác và tập luyện với bóng. Quãng thời gian tiếp theo, ngôi sao của Santos tập các bài tập cá nhân.

Huấn luyện viên Carlo Ancelotti quyết định để Neymar ở lại khách sạn để cầu thủ này tập trung phục hồi. Nhiều khả năng ngôi sao của câu lạc bộ Santos không kịp ra sân ở vòng bảng World Cup 2026.

Gia đình bác tin bố Messi qua đời

Sáng 19/6 (theo giờ Việt Nam), thông cáo chính thức về tình hình sức khỏe của ông Jorge Messi - bố tiền đạo Lionel Messi được gia đình siêu sao người Argentina đưa ra. Đây là thông tin nhận được rất nhiều sự quan tâm của người hâm mộ và truyền thông thế giới sau khi đội trưởng của đội tuyển Argentina rơi nước mắt trong trận gặp Algeria ở World Cup 2026.

Ông Jorge "đang được theo dõi y tế, hồi phục và tiến triển tốt".

Gia đình Messi khẳng định ông Jorge "đang được theo dõi y tế, hồi phục và tiến triển tốt".

Sau trận đấu với Algeria, Messi không nói cụ thể về chuyện gia đình mà chỉ giải thích rằng anh khóc vì vấn đề không liên quan đến bóng đá. Siêu sao 38 tuổi cho biết bản thân đang trải qua giai đoạn khó khăn vì lý do cá nhân. Dù vậy, truyền thông Argentina nhanh chóng tìm ra nguyên nhân và tiết lộ thông tin liên quan dến tình hình sức khỏe của bố Messi.